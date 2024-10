HATOR - akcesoria gamingowe na Poznań Game Arena

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HATOR ogłasza udział w nadchodzącym wydarzeniu Poznań Game Arena 2024, które odbędzie się w dniach 25-27 października. Stoisko HATOR będzie obfitować w wiele atrakcji, w tym prezentacje najnowszych produktów, skierowanych zarówno do casualowych, jak i hardcorowych graczy. Poznańskie targi PGA to wspaniała okazja, aby podkreślić swoją obecność i pokazać się w środowisku graczy od najlepszej strony. Taką strategię obrał HATOR, który w tym roku zadebiutuje z najnowszymi produktami skierowanymi właśnie dla społeczności skupionej wokół gamingu.







Na stoisku będzie można zapoznać się z najnowszą linią bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, które mają na nowo zdefiniować immersyjne doświadczenia dźwiękowe. Mowa tu o modelach HATOR Hypergang 3 Wireless oraz HATOR Phoenix 2 Wireless. Te nowoczesne headsety wspierane przez aplikację HATOR SyncHUB łączą w sobie świetną jakość dźwięku, elegancki design i niezrównaną wydajność, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom współczesnych graczy.



Dla tych najbardziej wymagających

HATOR Hypergang 3 Wireless został zaprojektowany z myślą o elitarnych graczach. Zestaw oferuje wysokiej rozdzielczości dźwięk z minimalnym opóźnieniem oraz wydłużonym czasem pracy baterii, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas długich sesji gamingowych. Certyfikacja Hi-Res & LDAC, hybrydowa redukcja szumów, dźwięk przestrzenny oraz funkcje śledzenia ruchów głowy, mają gwarantować wciągające doświadczenia na najwyższym poziomie.



Stylowy design i uniwersalność

Z kolei headset HATOR Phoenix 2 Wireless to uniwersalny zestaw słuchawkowy idealny dla casualowych graczy. Oferuje on wsparcie technologii Hi-Res & LDAC, odpinany i zintegrowany mikrofon, hybrydowy ANC, dźwięk przestrzenny, a także funkcję śledzenia głowy oraz personalizowane podświetlenie RGB. Wszystkie te rozwiązania mają sprawić, że słuchawki doskonale sprawdzą się zarówno podczas maratonów gamingowych, jak i w codziennym użytkowaniu.



Uczestnicy tegorocznych targów Poznań Game Arena będą mogli odwiedzić stoisko HATOR w hali 5, stoisko 49 i osobiście przetestować produkty oraz porozmawiać z przedstawicielami marki.























źródło: Info Prasowe - HATOR