Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Opera wprowadza Operę One R2, nową główną wersję swojej przeglądarki opartej na sztucznej inteligencji. Bazując na modułowej konstrukcji i zintegrowanych możliwościach AI przeglądarki Opera One, która została wydana w 2023 r., nowa Opera One R2 wprowadza szereg nowych funkcji i udoskonaleń, dzięki czemu jest najpotężniejszą i najlepiej wyglądającą przeglądarką Opery do tej pory. Opera One R2 wprowadza nie tylko nowości w zakresie funkcji AI, ale także dynamiczne motywy (Themes), które pozwalają użytkownikom skonfigurować statyczny lub animowany interfejs, muzykę oraz efekty dźwiękowe.







Opera wprowadza także dzielenie ekranu (Split Screen) i Tab Traces co usprawni zarządzanie nimi. Split screen pozwala użytkownikom pracować na dwóch kartach jednocześnie, a Tab Traces dają im wizualnie i subtelnie znać, które karty ostatnio odwiedzali. Dodatkowo wprowadzono nową funkcję pływającego okna odtwarzacza multimedialnego, która pozwala na zmianę nie tylko jego rozmiaru, ale i dowolne ustawienie jego położenia na ekranie.



Najnowsze funkcje AI w Operze One R2

W tej odsłonie Opera łączy najlepsze funkcje sztucznej inteligencji, które były testowane przez cały rok w wersji deweloperskiej przeglądarki, i przenosi je do nowej odsłony. Opera One R2 unowocześnia także interfejs wiersza poleceń, który wynosi możliwości Arii poza okno czatu i czyni je jeszcze bardziej dostępnymi. Aria, czyli AI w Operze może teraz tłumaczyć kontekst strony, jaka jest aktualnie otwarta (wystarczy skrót: Ctrl + /, a następnie Tab). Ten specjalny tryb kontekstu pozwala AI podsumować temat strony internetowej, przeanalizować artykuł, a nawet pomóc porównać produkty podczas zakupów w sieci.



Inne funkcje AI w Operze One R2 obejmują także generowanie oraz rozumienie obrazów. W pierwszym przypadku użytkownicy mogą poprosić Arię o wygenerowanie grafiki poprzez wiersz poleceń czy czat na pasku bocznym. W drugim, mogą przesyłać zdjęcia bezpośrednio na czacie z Arią, która powie, co dokładnie znajduje się na danym obrazku. Aria może także generować grafiki na podstawie plików przesyłanych przez użytkownika wcześniej. Można także wgrać np. szkic krajobrazu i poprosić Arię o stworzenie jego realistycznej wersji. Od teraz Opera udostępnia funkcje swojej sztucznej inteligencji dla wszystkich i to bez konieczności rejestracji oraz logowania.



Dynamiczne motywy i skandynawski design

Opera One R2 zawiera zestaw nowych innowacyjnych motywów inspirowanych Skandynawią. Oparte na technologii shader i powstające na komputerze użytkownika, motywy wykraczają poza wszechobecne w przeglądarkach opcje zmian kolorów czy obrazów tła. Oznacza to całkowitą transformację wyglądu przeglądarki. Można wybierać pomiędzy animacjami generowanymi na żywo, statycznymi tłami, customizowanymi kolorami interfejsu, a nawet dźwiękami i muzyką przeglądarki. Na przykład motyw Midsommar, który będzie jeszcze rozwijany zawiera muzykę w tle oraz nowoczesny design interfejsu w postaci efektu mrożonego szkła. W Operze One R2 dostępne są trzy motywy: klasyczny, Midsommar i Aurora. Wszystkie mają wielowymiarowy selektor kolorów, który pozwala eksperymentować z niezliczonymi kombinacjami, aby znaleźć idealny wygląd dla swojej przeglądarki. Można nawet dostosować intensywność animacji generowanych na żywo.



Opera wprowadza innowacje w zakresie kart

W 2000 roku Opera po raz pierwszy wprowadziła karty do swojej przeglądarki, a w zeszłym roku udostępniła funkcję Tab Islands, która pomaga użytkownikom intuicyjnie je grupować. Teraz po prawie 25 latach Opera One R2 udostępnia dwie nowe funkcje, które usprawniają sposób, w jaki można korzystać z kart: Split Screen i Tab Traces. Pierwsza pozwala użytkownikom połączyć dwie karty i tak podzielić ekran, aby obie były otwarte w tym samym czasie. Druga daje subtelne wskazówki wizualne dotyczące pięciu ostatnio odwiedzanych kart – ślady. Tab Traces są dostępne dla użytkowników, którzy otworzyli więcej niż trzydzieści kart.



Odpinany odtwarzacz muzyki i wideo podkreśla modułowy design

Opera One R2 oferuje nowe sposoby kontrolowania odtwarzacza muzyki i wideo: przeprojektowano odtwarzacz, którego okno można teraz odłączyć i przesuwać po ekranie, według własnego uznania. Odtwarzacz posiada takżę funkcję rozmów wideo. W tym celu jest zintegrowany z Google Meet. W przypadku połączenia muzyka automatycznie wycisza się a odtwarzanie jest wstrzymane na czas rozmowy.



Natywne blokowanie reklam

Blokada reklam Opery jest wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę od 2016 roku, powstrzymując te najbardziej natrętne. Nie wymaga dodatkowej instalacji i można ją dostosować do preferencji użytkownika. Korzystanie z blokady reklam sprawia, że ​​przeglądarka jest czystsza, bezpieczniejsza i bardziej prywatna, a także szybsza, ponieważ strony internetowe ładują się bez reklam nawet o 90% szybciej. Dodatkowo Opera R2 będzie nadal obsługiwać rozszerzenia w standardzie Manifest V2, umożliwiając użytkownikom dalsze i bezproblemowe korzystanie z rozszerzeń blokujących reklamy oraz chroniących ich prywatność.



Pobierz Operę One R2 i poznaj przyszłość przeglądania

Opera One R2 łączy wysiłki Opery w zakresie innowacji w świecie sztucznej inteligencji i zarządzania kartami w odświeżonym wyglądzie. Stanowi to kolejny krok w kierunku przyszłości przeglądarek. Użytkownicy mogą teraz korzystać z najlepszej przeglądarki, jaką Opera stworzyła do tej pory.

















źródło: Info Prasowe - OPERA