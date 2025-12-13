HEDD Audio HEDDphone D1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HEDD Audio (Heinz Electrodynamic Designs), firma założona przez legendarnego Klausa Heinza, kontynuuje swoją misję redefiniowania standardów reprodukcji dźwięku. Po przełomowym sukcesie słuchawek HEDDphone z technologią Air Motion Transformer (AMT), HEDD z dumą prezentuje HEDDphone D1 – pierwsze na świecie słuchawki dynamiczne wykorzystujące innowacyjną membranę Thin-Ply Carbon Diaphragm (TPCD). Ten odważny krok w kierunku nowej technologii przetworników dynamicznych zapewnia referencyjną precyzję, transparentność i komfort, ustanawiając nowy punkt odniesienia w segmencie słuchawek studyjnych i audiofilskich.







Nowa Era Przetworników Dynamicznych: Thin-Ply Carbon Diaphragm (TPCD)

Podczas gdy oryginalny HEDDphone zrewolucjonizował rynek dzięki pełnozakresowemu przetwornikowi AMT, HEDDphone D1 koncentruje się na maksymalizacji potencjału technologii dynamicznej. Sercem D1 jest 50-milimetrowa membrana TPCD, opracowana we współpracy ze szwedzką firmą Composite Sound.



Kluczowe innowacje TPCD:

• Ekstremalna Sztywność i Lekkość: Membrana TPCD łączy w sobie niespotykaną sztywność włókna węglowego z minimalną masą, co pozwala na niezwykle szybką i precyzyjną odpowiedź impulsową, dorównującą najlepszym przetwornikom planarnym.

• Kontrola Rezonansów: Precyzyjnie zaprojektowana struktura membrany kontroluje rezonanse na poziomie strukturalnym, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych materiałów tłumiących. Rezultatem jest czysty, transparentny dźwięk pozbawiony podbarwień.

• Referencyjna Dokładność: D1 oferuje neutralne brzmienie i wyjątkową detaliczność, co czyni go idealnym narzędziem do krytycznego odsłuchu w studiu, jak i do audiofilskiej przyjemności.



Ergonomia i Uniwersalność

HEDDphone D1 to konstrukcja otwarta (open-back), która zapewnia naturalną scenę dźwiękową i minimalizuje zmęczenie słuchu podczas długich sesji. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, D1 został zaprojektowany z myślą o większej uniwersalności i komforcie:

• Łatwość Wysterowania: Impedancja 32 Ω i czułość 100 dB sprawiają, że D1 łatwo współpracuje z większością urządzeń przenośnych i stacjonarnych, choć jego potencjał w pełni rozwija się przy użyciu wysokiej klasy wzmacniaczy.

• Komfort i Stabilność: Nowa, lżejsza konstrukcja i ergonomiczny pałąk zapewniają stabilne i komfortowe dopasowanie, co było kluczowym celem projektowym.

• Wyposażenie: W zestawie znajduje się tekstylny, odłączany kabel z podwójnymi złączami mono 3.5 mm po stronie słuchawek i wtykiem 3.5 mm (z adapterem 6.3 mm) po stronie źródła, a także solidny futerał transportowy.



HEDD Audio HEDDphone D1 jest dostępny w sprzedaży w cenie detalicznej: 2699 PLN.





















źródło: Info Prasowe - MIP