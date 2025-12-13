2025-12-13 14:12
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

HEDD Audio HEDDphone D1

Obrazek HEDD Audio HEDDphone D1

HEDD Audio (Heinz Electrodynamic Designs), firma założona przez legendarnego Klausa Heinza, kontynuuje swoją misję redefiniowania standardów reprodukcji dźwięku. Po przełomowym sukcesie słuchawek HEDDphone z technologią Air Motion Transformer (AMT), HEDD z dumą prezentuje HEDDphone D1 – pierwsze na świecie słuchawki dynamiczne wykorzystujące innowacyjną membranę Thin-Ply Carbon Diaphragm (TPCD). Ten odważny krok w kierunku nowej technologii przetworników dynamicznych zapewnia referencyjną precyzję, transparentność i komfort, ustanawiając nowy punkt odniesienia w segmencie słuchawek studyjnych i audiofilskich.



Nowa Era Przetworników Dynamicznych: Thin-Ply Carbon Diaphragm (TPCD)
Podczas gdy oryginalny HEDDphone zrewolucjonizował rynek dzięki pełnozakresowemu przetwornikowi AMT, HEDDphone D1 koncentruje się na maksymalizacji potencjału technologii dynamicznej. Sercem D1 jest 50-milimetrowa membrana TPCD, opracowana we współpracy ze szwedzką firmą Composite Sound.

Kluczowe innowacje TPCD:
• Ekstremalna Sztywność i Lekkość: Membrana TPCD łączy w sobie niespotykaną sztywność włókna węglowego z minimalną masą, co pozwala na niezwykle szybką i precyzyjną odpowiedź impulsową, dorównującą najlepszym przetwornikom planarnym.
• Kontrola Rezonansów: Precyzyjnie zaprojektowana struktura membrany kontroluje rezonanse na poziomie strukturalnym, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych materiałów tłumiących. Rezultatem jest czysty, transparentny dźwięk pozbawiony podbarwień.
• Referencyjna Dokładność: D1 oferuje neutralne brzmienie i wyjątkową detaliczność, co czyni go idealnym narzędziem do krytycznego odsłuchu w studiu, jak i do audiofilskiej przyjemności.

Ergonomia i Uniwersalność
HEDDphone D1 to konstrukcja otwarta (open-back), która zapewnia naturalną scenę dźwiękową i minimalizuje zmęczenie słuchu podczas długich sesji. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, D1 został zaprojektowany z myślą o większej uniwersalności i komforcie:
• Łatwość Wysterowania: Impedancja 32 Ω i czułość 100 dB sprawiają, że D1 łatwo współpracuje z większością urządzeń przenośnych i stacjonarnych, choć jego potencjał w pełni rozwija się przy użyciu wysokiej klasy wzmacniaczy.
• Komfort i Stabilność: Nowa, lżejsza konstrukcja i ergonomiczny pałąk zapewniają stabilne i komfortowe dopasowanie, co było kluczowym celem projektowym.
• Wyposażenie: W zestawie znajduje się tekstylny, odłączany kabel z podwójnymi złączami mono 3.5 mm po stronie słuchawek i wtykiem 3.5 mm (z adapterem 6.3 mm) po stronie źródła, a także solidny futerał transportowy.

HEDD Audio HEDDphone D1 jest dostępny w sprzedaży w cenie detalicznej: 2699 PLN.




HEDD Audio HEDDphone D1

HEDD Audio HEDDphone D1

HEDD Audio HEDDphone D1

źródło: Info Prasowe - MIP
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.