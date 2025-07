HEDD Audio Seria A-Core

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W erze zdominowanej przez cyfrowe technologie, HEDD Audio z dumą ogłasza odważny powrót do swoich analogowych korzeni, prezentując serię A-CORE. Nowe aktywne monitory studyjne TYPE 05 A-CORE i TYPE 07 A-CORE, to kulminacja ponad 40-letniego doświadczenia założyciela firmy, Klausa Heinza, w tworzeniu bezkompromisowych rozwiązań audio. Te ręcznie produkowane w Berlinie głośniki stanowią hołd dla czystości i bezpośredniości analogowego dźwięku, oferując jednocześnie precyzję i niezawodność, jakiej oczekują współcześni twórcy.







Esencja Dźwięku w Najczystszej Postaci

Seria A-CORE to świadoma decyzja o skupieniu się na fundamentalnych aspektach reprodukcji dźwięku. W świecie, gdzie cyfrowa obróbka sygnału staje się coraz bardziej skomplikowana, HEDD Audio proponuje prostotę i intuicyjność, które pozwalają artystom, inżynierom dźwięku i melomanom skupić się na tym, co najważniejsze – na muzyce. To filozofia „podłącz i twórz”, która eliminuje technologiczne bariery i pozwala na natychmiastowe, emocjonalne zaangażowanie w dźwięk.



Sercem każdego monitora z serii A-CORE są te same, sprawdzone komponenty, które zdobyły uznanie w flagowej serii MK2 oraz systemach Tower Mains:

• Przetwornik Air Motion Transformer (AMT): Ręcznie składany w Berlinie, legendarny tweeter autorstwa Klausa Heinza, gwarantujący niezwykle szybką odpowiedź transjentową, krystaliczną czystość i zdumiewającą detaliczność wysokich tonów, aż do 50 kHz.

• Głośnik niskotonowy z kompozytu o strukturze plastra miodu (Honeycomb): Specjalnie zaprojektowane 5-calowe (w TYPE 05) i 7-calowe (w TYPE 07) woofery, które dostarczają zwarty, precyzyjny i doskonale kontrolowany bas oraz naturalne, artykulacyjne średnie tony.

• Solidna obudowa z MDF: Masywna i starannie zaprojektowana konstrukcja minimalizuje rezonanse i pozwala przetwornikom w pełni rozwinąć swój potencjał, nawet przy wysokich poziomach głośności.

• Wzmacniacze ICEpower klasy D: Dwa 100-watowe wzmacniacze na każdy monitor zapewniają potężną moc i dynamikę, zachowując przy tym wysoką wydajność i niskie zniekształcenia.



Analogowa Dusza, Nowoczesne Możliwości

Choć seria A-CORE dzieli swoje DNA z cyfrowo sterowaną serią MK2, jej charakter jest zdecydowanie inny. Zamiast rozbudowanych opcji DSP, A-CORE oferuje czysto analogowy tor sygnałowy, co przekłada się na zerową latencję i niezwykle bezpośrednie, organiczne brzmienie. To idealne rozwiązanie dla purystów, którzy cenią sobie autentyczność i naturalność dźwięku. Monitory wyposażono w wszechstronne złącza (symetryczne XLR i TRS, niesymetryczne RCA) oraz intuicyjne pokrętła do regulacji niskich i wysokich częstotliwości (±4 dB), co pozwala na łatwe dostosowanie brzmienia do akustyki pomieszczenia.



Zaufanie, jakim obdarzyli markę HEDD Audio artyści tacy jak Q-Tip, inżynierowie dźwięku światowej sławy, w tym Heba Kadry (Björk) i Tchad Blake (Arctic Monkeys), a także nagrodzeni Oscarami kompozytorzy Hildur Guðnadóttir (Joker) i Volker Bertelmann (Na Zachodzie bez zmian), jest najlepszym dowodem na to, że precyzja i muzykalność to wartości, które pozostają w centrum filozofii firmy. Seria A-CORE jest kontynuacją tej tradycji.



Dostępność i Cena

HEDD Audio TYPE 05 A-CORE: Dostępny od lipca 2025 w sugerowanej cenie detalicznej 2499 PLN za sztukę.

HEDD Audio TYPE 07 A-CORE: Dostępny od sierpnia 2025 w sugerowanej cenie detalicznej 2999 PLN za sztukę.

































źródło: Info Prasowe - MIP