HONOR 400 Lite z przyciskiem aparatu AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR 400 Lite, zaprojektowany z myślą o entuzjastach fotografii, wyróżnia się jako pierwszy smartfon z systemem Android wyposażony w dedykowany przycisk wspierany przez AI, który pozwala na sterowanie aparatem, jak i dostęp do funkcji sztucznej inteligencji. Krótkie naciśnięcie przycisku aparatu AI szybko uruchamia aplikację aparatu, umożliwiając natychmiastowe wykonanie zdjęcia lub płynne nagrywanie wideo. Użytkownicy mogą łatwo ustawiać ostrość na różnych obiektach oraz przybliżać za pomocą dotknięcia i przesunięcia, co gwarantuje precyzyjne uchwycenie każdej chwili. Niezależnie od tego, czy robisz selfie w lekkim świetle, czy korzystasz z edytora zdjęć AI do ulepszania swoich ujęć, przycisk aparatu AI sprawia, że wszystko staje się łatwe i intuicyjne.







Długie naciśnięcie przycisku aparatu AI pozwala natychmiast uruchomić Google Lens, które oferuje szereg praktycznych funkcji. Użytkownicy mogą rozpoznawać rośliny, tłumaczyć teksty w czasie rzeczywistym, czy rozwiązywać zadania matematyczne. Na przykład, skierowanie aparatu na roślinę pozwoli ją zidentyfikować, a zeskanowanie menu w obcym języku umożliwi szybkie tłumaczenie na język polski. Google Lens może również pomóc w zakupach – wystarczy zeskanować przedmiot, aby uzyskać informacje o dostępnych ofertach i sklepach. Dodatkowo długie naciśnięcie może aktywować Google Gemini, oferując dostęp do zaawansowanych funkcji AI takich jak podsumowywanie informacji z e-maili, dokumentów czy plików PDF oraz tworzenie wizualizacji na podstawie opisanych pomysłów.

















źródło: Info Prasowe - HONOR