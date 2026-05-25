Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONORSTORE.pl poszerza doświadczenie korzystania z technologii HONOR, oferując nie tylko szeroki wybór smartfonów, lecz także praktyczne akcesoria wspierające użytkowników w codziennych aktywnościach. Wśród bardziej nietypowych propozycji wyróżnia się HONOR CHOICE MouseBuds Pro, czyli rozwiązanie 2 w 1, łączące myszkę i bezprzewodowe słuchawki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które często pracują w ruchu i cenią porządek na biurku oraz w torbie. Błyskawiczna zmiana trybu jednym kliknięciem pozwala dopasować sprzęt do sytuacji: w trybie PC mysz i słuchawki działają w oparciu o jeden moduł połączenia, a w trybie smartfonowym słuchawki mogą funkcjonować niezależnie przez Bluetooth.







Na komfort użytkowania wpływają także ergonomiczna konstrukcja, sensor PixArt 1200 DPI oraz ciche przełączniki TTC. Wbudowany akumulator o pojemności 1000 mAh zapewnia nawet do 30 dni działania, a ładowanie odbywa się przez USB-C. Funkcjonalność audio uzupełnia półotwarta aktywna redukcja hałasu oraz system dwóch mikrofonów wspieranych przez AI. Produkt dostępny jest w cenie 319 PLN.



Co istotne, HONOR CHOICE MouseBuds Pro świetnie dopełnia tablet HONOR MagicPad 4, który w standardzie wyposażony jest w rysik i klawiaturę. W połączeniu tworzą gotowe, mobilne środowisko do pracy, nauki i kreatywnego działania niemal w każdym miejscu.



źródło: Info Prasowe - HONOR