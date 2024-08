HONOR Magic V3 w starciu z pralką oraz prasą hydrauliczną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

marka HONOR przeprowadziła ekstremalny test wytrzymałości nadchodzącego smartfona HONOR Magic V3. Urządzenie zostało wyprane w pralce, a mimo to, przetrwało w znakomitym stanie całą próbę. Jest to również pierwszy składany smartfon w branży, który przeszedł 2.5-metrowy test wodoodporności IPX8. Dodatkowo, zawias używany w łączeniu składanego ekranu, został poddany wymagającemu testowi w prasie hydraulicznej. Dzięki zastosowaniu podczas jego produkcji autorskiego materiału HONOR Super Steel drugiej generacji, zawias bez trudu pokonał granitową skałę i z łatwością zmiażdżył ją na kawałki. Co więcej, zawias wytrzymał również nacisk 1150 kg pod Prasą Hydrauliczną.







Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze składowe nadchodzącego smartfona HONOR Magic V3, który zostanie zaprezentowany na targach IFA 2024 w Berlinie:

- Zawias HONOR Super Steel został zbudowany z najmocniejszego w branży materiału o wytrzymałości na rozciąganie 2100 MPa. Konstrukcja ta znacznie zwiększa trwałość elementu o imponujące 1250% w porównaniu do HONOR Magic V2. Smartfon może wytrzymać do 500 000 cykli składania, zapewniając przy tym stałą wydajność.

- Smartfon został stworzony z wiodącego w branży specjalnego włókna, wytrzymującego do 5800 MPa. Wynik ten znacznie przewyższa wytrzymałość innych materiałów, takich jak kevlar i włókno węglowe.

- Wyświetlacz HONOR Super Armored Inner Screen wykonano z żelu silikonowego, który jest wyjątkowo odporny na uderzenia. Gdy smartfon zostanie przypadkowo upuszczony na ziemię z otwartym wewnętrznym ekranem, ten płynny materiał zespala się w ciągu milisekund, co zapewnia niezwykłą odporność na uderzenia.

- Dzięki zaawansowanym materiałom HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, które mają o 50% większą gęstość, wyświetlacz oferuje do 10 razy lepsze możliwości pochłaniania wstrząsów w porównaniu do zwykłych szkieł, gwarantując tym samym wyjątkową trwałość przed przypadkowymi upadkami.









źródło: Info Prasowe - HONOR