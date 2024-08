Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AURALiC wprowadza na rynek nowy model – Altair G2.2. To urządzenie łączy w sobie najwyższą jakość dźwięku z zaawansowaną technologią, oferując wyjątkowe możliwości zarówno dla audiofilów, jak i entuzjastów nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Altair G2.2 to nie tylko streamer i przetwornik cyfrowo-analogowy, ale także kompleksowe centrum sterowania systemem audio, które zapewnia nieskazitelną jakość odtwarzania oraz wszechstronność w obsłudze różnorodnych formatów dźwięku. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i dbałości o detale, AURALiC ponownie podnosi poprzeczkę w branży audio, dostarczając produkt, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników.







Bogactwo funkcji teraz z najnowszą technologią firmy

Nazwa ALTAIR zawsze była kojarzona ze wszechstronną funkcjonalnością połączoną z doskonałym brzmieniem. I najnowszy, mający G2.2 w nazwie, model wcale nie jest wyjątkiem. Zwłaszcza, że zawiera wszystkie dopiero co wprowadzone technologie marki AURALiC. Czyli mamy tutaj zaimplementowane rozwiązanie o nazwie DDR (Direct Data Recording), które zapisuje przychodzące dane audio do wewnętrznej pamięci, a potem wysyła je korzystając z bardzo dokładnego zegara. Jest też rozwiązanie o nazwie Fusion DAC, czyli autorski sposób aplikacji układu konwertera cyfrowo-analogowego. Mamy także pełną izolację galwaniczną pomiędzy kluczowymi elementami układu. A wszystko po to, aby zapewnić jak najlepsze, pełne i precyzyjne zarazem brzmienie. I jednocześnie zapewnić niezwykłą wygodę codziennego użytkowania wynikającą z perfekcyjnego połączenia sprzętu i oprogramowania.



Przedwzmacniacz z wejściem analogowym i gramofonowym

Podobnie, jak w poprzednim flagowym modelu z serii ALTAIR, także i w wersji G2.2 znajdziemy nie tylko w pełni analogową regulację głośności, ale i niezwykle funkcjonalny przedwzmacniacz. Posiada on dwa wejścia: jedno liniowe oraz drugie przeznaczone dla gramofonu. Sprawia to, że AURALiC ALTAIR G2.2 jest nie tylko niezwykle kompetentnym streamerem i DACiem, ale także ma pełną funkcjonalność przedwzmacniacza. Może dzięki temu stać się głównym elementem wysokiej klasy systemu audio integrując w płynny sposób dwa tory – cyfrowy i analogowy.



AURALiC ALTAIR G2.2 dostępny będzie w sprzedaży już we wrześniu a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosić będzie 26990 PLN.



























