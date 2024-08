myPhone N23 Plus 5G z Androidem 14

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka myPhone poszerza swoją ofertę o kolejny model smartfona z obsługą sieci 5G. Nowy myPhone N23 Plus 5G to bezpośredni następca N23 5G, który poza funkcjonowaniem szybkiego Internetu piątej generacji, oferuje większy ekran oraz zwiększoną ilość pamięci RAM i wewnętrznej. myPhone N23 Plus 5G został wyposażony w IPS-owy ekran o przekątnej 6.78”, czyli o 0.2 cala większy niż w przypadku poprzednika. Usprawnienia wyświetlacza nie kończą się jedynie na wymiarach – ekran nowego myPhone’a może pochwalić się rozdzielczością wynoszącą 2412 x 1080 px oraz dynamicznym odświeżaniem, osiągającym do 120 Hz.







Motorem napędowym urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Mediatek Dimensity 6020, wspierany przez 8 GB wbudowanej pamięci RAM, którą można rozszerzyć o dodatkowe 8 GB wirtualnego RAM-u, kosztem pamięci wewnętrznej. Ta z kolei bazowo wynosi 256 GB, natomiast wartość tę również można powiększyć, korzystając z karty microSD, która umożliwia rozszerzenie miejsca na pliki do nawet 1 TB. Smartfon posiada również solidny zestaw aparatów, z głównym obiektywem o rozdzielczości 50 Mpx i przednim 8 Mpx, a także baterię o pojemności 5000 mAh, która przy zwyczajowym użytkowaniu wystarczy na cały dzień działania na jednym ładowaniu.



Nowoczesny standard łączności

Jak wskazuje nazwa, myPhone N23 Plus 5G został przystosowany do obsługi internetu piątej generacji, która zapewnia zdecydowanie szybszy transfer danych i zwiększoną przepustowość, niż ma to miejsce w przypadku sieci 4G. Ponadto smartfon jest wyposażony w moduł NFC umożliwiający m.in. płatności, obsługę dwóch kart SIM, a także bardziej tradycyjne, ale wciąż praktyczne gniazdo Jack 3.5mm, które pozwala na używanie przewodowych słuchawek bez konieczności korzystania z przejściówek.



Android 14

Smartfon działa na bazie systemu Android 14, oferując szerokie możliwości personalizacji oraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Producent zapewnia co najmniej dwa lata wsparcia oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń. Android 14 wprowadza również nowe opcje ochrony prywatności, które pozwalają użytkownikom mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi.



myPhone N23 Plus 5G jest dostępny w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach w cenie 849 PLN.

































źródło: Info Prasowe - myPhone