HONOR Magic5 Pro, jest już oficjalnie dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Marka HONOR niedawno oficjalnie ogłosiła wejście do Polski, a już teraz do sprzedaży trafia jej flagowy model - HONOR Magic5 Pro. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat główny 50 MP, wspierany przez algorytm HONOR Image Engine, znacząco poprawiający jakość wykonywanych fotografii. System HONOR Falcon pozwala na natychmiastowe zrobienie zdjęcia, zarówno w dzień, jak i w nocy. Funkcja AI Motion Sensing Caputre umożliwia z kolei wybranie idealnego kadru na podstawie wielu zdjęć wykonanych 1.5s przed i po naciśnięciu przycisku migawki. Ponadto aparat posiada 3.5 krotny zoom optyczny i 100-krotny cyfrowy.







Wzornictwo HONOR Magic5 Pro było inspirowane twórczością Antonio Gaudíego oraz pierwszym w historii zdjęciem czarnej dziury. Elegancki, dopasowany do dłoni ekran 6.81" z poczwórną krzywizną, oferujący jasność 1800 nitów oraz odświeżanie 120 Hz, to tylko wybrane zalety wyświetlacza flagowego modelu HONOR. W połączeniu z pojemną baterią 5100mAh, czterordzeniowym procesorem Snapdragon 8 Gen 2, wspieranym przez osobne układy bezpieczeństwa oraz grafiki, systemem operacyjnym MagicOS 7.1, opartym na Androidzie 13 czy certyfikatem odporności IP68, czynią z HONOR Magic5 Pro wyjątkowego flagowca.



HONOR Magic5 Pro można kupić w salonach sieci Orange oraz za pośrednictwem strony internetowej operatora, w cenie 5499 PLN. Smartfon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – zielonym oraz czarnym.

















Źródło: Info Prasowe - HONOR