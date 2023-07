Premiera hulajnogi RIDER Monster Turbo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Premierowa hulajnoga RIDER Monster Turbo posiada ograniczenie maksymalnej prędkości jazdy do dozwolonych 20 km/h. Producent wyposażył ją w pojemną baterię 19.2 Ah, która pozwala na przejechanie dystansu do 60 km. Duże koła – przednie 20- i tylne 16- calowe sprawiają, że pojazd ma większą przyczepność do podłoża, a użytkownik lepszą nad nim kontrolę, co przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Wykorzystanie większych kół w pojeździe podnosi wygodę – wstrząsy i uderzenia spowodowane nierównym terenem są tłumione. Dodatkowo lepsza przyczepność oraz większa kontrola nad pojazdem sprawiają, że jazda nim jest nie tylko bardziej komfortowa, lecz także bezpieczniejsza. Duże koła (przednie 20-calowe / tylne 16-calowe), w połączeniu z regulowaną kierownicą (105-120 cm), sprawiają, że w komfortowy sposób mogą z niej korzystać nastolatkowie i dorośli o różnym wzroście i wadze nawet do 120 kg.







Dystans możliwy do przejechania hulajnogą RIDER na jednym ładowaniu to aż 60 km. Model Monster Turbo posiada pojemną baterię o pojemności 19,2 Ah, której pełne naładowanie trwa 9-10 godz. Pojazd jest wyposażony w wydajny silnik o mocy 350 W, który umożliwia jazdę do 20 km/h, co jest ograniczoną w przepisach maksymalną dozwoloną prędkością. Bezpieczeństwo użytkowania hulajnogi RIDER gwarantuje przedni i tylny hamulec tarczowy, natomiast wygodę codziennego użytkowania podnosi cyfrowy wyświetlacz, pozwalający na łatwą kontrolę poziomu naładowania baterii. Dodatkowo urządzenie posiada oświetlenie oraz system dźwiękowy.



Hulajnoga RIDER Monster Turbo dostępna jest w kolorze grafitowym, jej waga to 19.9 kg, a wymiary – 156 x 53 x 105-120 cm. Pojazd dostępny jest w sieci Media Expert w cenie 3499 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - 4CV