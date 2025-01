HONOR Magic7 Lite został współliderem w kategroii Bateria

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR z dumą informuje, że model HONOR Magic7 Lite otrzymał złote wyróżnienie renomowanej, niezależnej platformy zajmującą się testami DXOMARK 2025, za swoją wyjątkową baterię, uzyskując wynik 164 punktów. Najnowszy przedstawiciel serii Magic 2025 zajmuje czołowe miejsce w rankingu pod względem baterii, co stanowi dowód zaangażowania marki HONOR w dostarczanie najlepszych rozwiązań w swojej kategorii, zarówno w zakresie możliwości ładowania, jak i zoptymalizowanego zarządzania energią.







HONOR Magic7 Lite: wyjątkowa żywotność baterii

HONOR Magic7 Lite jako pierwszy smartfon w branży, wyposażony jest w zaawansowaną baterię krzemowo-węglową o pojemności 6600 mAh, zapewniając wyjątkowo długi czas pracy bez konieczności ładowania.



Według DXOMARK kluczowe cechy obejmują:

• W porównaniu z innymi urządzeniami w segmencie Advanced, HONOR Magic7 Lite wykazał się wyjątkową wytrzymałością baterii i wysokim stopniem optymalizacji, zajmując pierwsze miejsce w tym obszarze.

• Wytrzymałość baterii: 128 godzin przy sporadycznym użytkowaniu / 89 godzin umiarkowanego użytkowania / 55 godzin intensywnego użytkowania.



HONOR Magic7 Lite: zwiększona wytrzymałość

Bateria posiada powłokę Armour-level Protective oraz specjalną warstwę bezpieczeństwa, która współpracuje z systemem zarządzania energią HONOR w celu odizolowania elektrod w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo AI pozwala urządzeniu utrzymać ciągłe połączenie telefonie przez 50 minut, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 2%. Z kolei ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 66 W szybko przywraca energię, umożliwiając dłuższe użytkowanie.



DXOMARK wyróżniło w swoim teście następujące cechy:

• Wydajność ładowania była solidna, pomimo ogromnej pojemności ładowania, dzięki ładowarce 66 W.

• HONOR Magic7 Lite osiągnął 80% pełnego naładowania w około 42 minuty i zyskał prawie 7 godzin działania po szybkim, 5-minutowym doładowaniu baterii.



HONOR Magic7 Lite: wydajność w grach i wideo

HONOR Magic7 Lite wyposażony jest w 6,78-calowy wyświetlacz OLED Eye-Comfort, który obsługuje 1,07 miliarda kolorów oraz rozdzielczość 1,5K, oferując żywe i szczegółowe obrazy, które zapewniają głębsze i bardziej wciągające wrażenia wizualne. Użytkownicy mogą również cieszyć się całym dniem bezproblemowego użytkowania, aż do 48,4 godzin słuchania muzyki i 25,8 godzin oglądania filmów online na jednym ładowaniu.



Do kluczowych cech według DXOMARK należą:

• HONOR Magic7 Lite zajął wysoką pozycję w rankingu wydajności, dzięki niezmiennie niskiemu tempu rozładowywania baterii we wszystkich testach, szczególnie podczas streamingu wideo i grania.

• Bateria pozwala na aż 15 godzin i 25 minut grania, zanim będzie potrzebne ponowne ładowanie.



HONOR Magic 7 Lite: dostępność

HONOR Magic7 Lite jest dostępny w dwóch różnych wersjach kolorystycznych: fioletowej oraz czarnej. Model ten trafił do sprzedaży w Polsce 15 stycznia, w 2 wariantach pamięci: 8GB +256 GB oraz 8GB+512GB, odpowiednio w cenach 1599 PLN oraz 1799 PLN.



W okresie od 15 stycznia do 16 marca marka HONOR rzuca wyzwanie wytrzymałości z dodatkową 180-dniową ochroną ekranu.















źródło: Info Prasowe - HONOR