HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HONOR ogłosiła premierę modelu HONOR Magic8 Pro w Polsce - najnowszego flagowca fotograficznego z aparatem AI, redefiniującego mobilną fotografię dzięki obrazowaniu nowej generacji i inteligentnym funkcjom. Stworzony, aby wyznaczyć nowy standard doświadczeń w segmencie flagowych smartfonów, HONOR Magic8 Pro łączy przełomowe osiągnięcia w dziedzinie obrazowania AI z wysoką wydajnością i inteligentnym asystentem AI zaprojektowanym, aby wspierać użytkownika w codziennych zadaniach. To połączenie funkcji i technologii umożliwia uchwycenie każdego momentu z profesjonalną precyzją i kreatywną swobodą, a jednocześnie zapewnia intuicyjną obsługę poprzez inteligentnego asystenta AI, który naprawdę rozumie intencje użytkownika.







Flagowa fotografia: redefinicja nocnych zdjęć teleobiektywem dzięki systemowi AiMAGE

HONOR wynosi fotografię smartfonową na nowy poziom dzięki najnowszym osiągnięciom swojego systemu AiMAGE Camera, oferując bezprecedensową ostrość, stabilność i kontrolę kreatywną wspieraną przez sztuczną inteligencję nowej generacji. HONOR Magic8 Pro wprowadza najbardziej zaawansowany w branży system AI dla teleobiektywu, wyposażony w 200 MP Teleobiektyw Ultra Night z dużym sensorem 1/1.4 cala, jasną przysłoną f/2.6, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 3.7× zoomem optycznym. Ten zestaw znacząco zwiększa ilość światła docierającego do matrycy, zapewniając wyraźniejsze detale nawet przy długich dystansach. Aparat główny 50 MP Ultra Night (f/1.6, OIS) oraz 50 MP aparat ultraszerokokątny (kąt widzenia 122°, makro w jakości HD z odległości 2.5 cm) dodatkowo poszerzają możliwości twórcze, oferując wierne odwzorowanie tonów, naturalne portrety oraz immersyjne pejzaże. Dzięki modelowi HONOR AI Adaptive Stabilization użytkownicy mają 7x większe szanse uzyskania doskonałych zdjęć z zoomem nawet bez statywu czy gimbala. W rezultacie HONOR Magic8 Pro osiąga najwyższy w branży poziom stabilizacji CIPA 5.5, zapewniając 4x lepszą dokładność wykrywania drgań i 1x lepszą reakcję dynamiczną.



Smartfon debiutuje również z rozwiązaniem Magiczny Kolor – pierwszą w branży technologią zarządzania kolorami wspieraną przez AI. Wykorzystując zaawansowane algorytmy uczenia głębokiego, Magiczny Kolor może inteligentnie wyodrębniać 16.77 mln kolorów. Dzięki technologii współpracy urządzenia z chmurą w procesie migracji kolorów, system zapewnia wydajne śledzenie i obróbkę barw zarówno na poziomie globalnym, jak i w precyzyjnych korektach lokalnych, gwarantując wysoką jakość efektów i płynny podgląd w czasie rzeczywistym. Z rozwiązaniem Magiczny Kolor użytkownicy mogą odtwarzać kinowe style, stosować profesjonalne tonacje filmowe lub tworzyć własne szablony na podstawie dowolnego obrazu referencyjnego i używać ich bezpośrednio w aparacie lub poprzez Magiczny Portal. Magiczny Kolor upraszcza proces gradacji kolorystycznej, czyniąc profesjonalne rezultaty niezwykle prostymi w uzyskaniu.



Poza samym rejestrowaniem obrazu Agent Zdjęć AI umożliwia wykonywanie operacji jednym dotknięciem lub komendą głosową, takich jak Gumka AI, Rozszerzanie obrazu AI, Kolor AI czy Wycinek AI. Zapisywanie spontanicznych chwil ułatwia nowy Przycisk AI - dedykowany przycisk niezależny od przycisku zasilania, domyślnie przypisany do błyskawicznego uruchamiania aparatu podwójnym kliknięciem, nawet z wygaszonego ekranu. Użytkownicy mogą dowolnie konfigurować jego gesty, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji HONOR AI, Agent Ustawień AI, Agent Zdjęć AI oraz innych według własnych potrzeb.



Nowy poziom inteligentnych doświadczeń dzięki zaawansowanym możliwościom AI

HONOR Magic8 Pro oferuje zrównoważone połączenie kreatywności, rozumowania oraz kontekstowego wykonywania zadań, zapewniając kompleksowe i intuicyjne doświadczenia oparte na sztucznej inteligencji. Działając lokalnie na systemie MagicOS 10, HONOR AI koncentruje się na percepcji, rozumieniu kontekstu i realizacji, dzięki czemu każda interakcja jest bardziej naturalna i efektywna. System inteligentnie analizuje zawartość ekranu, interpretuje naturalne polecenia oraz szybko dostosowuje ustawienia, aby pomóc użytkownikom sprawnie realizować zadania. Dzięki długiemu przytrzymaniu dedykowanego Przycisku AI można bezpośrednio uruchomić Sugestie ekranu AI, które dostosowują się do aktualnego scenariusza, aktywując takie funkcje jak Agent Zdjęć AI, Podsumowanie AI czy Wykrywanie Deepfake’ów AI. Dodatkowo, Agent Ustawień AI przetwarza polecenia użytkownika - zarówno wpisywane, jak i wypowiadane - aby zrozumieć ich intencję semantyczną i udzielać odpowiedzi w formie tekstowej lub głosowej. Magiczny pasek boczny umożliwia szybki dostęp (jedno przesunięcie palcem i przytrzymanie) do HONOR AI, Magiczny Portal oraz innych funkcji bez potrzeby opuszczania aktualnie używanej aplikacji. W trosce o bezpieczeństwo komunikacji w czasie rzeczywistym funkcje Wykrywanie Deepfake’ów AI i Wykrywanie klonowania głosu AI zapewniają natychmiastową ochronę przed próbami oszustw typu face-swap czy klonowania głosu podczas połączeń i wideorozmów, gwarantując autentyczność i bezpieczeństwo każdej konwersacji.



HONOR Magic8 Pro jest fabrycznie wyposażony w Google Gemini, umożliwiając użytkownikom płynną interakcję poprzez tekst, głos czy obraz, zapewniając wszechstronne wsparcie w podróży. To znaczący krok w kierunku stworzenia prawdziwie inteligentnego asystenta AI - takiego, który jest konwersacyjny, intuicyjny i naprawdę pomocny. Użytkownicy mogą szybciej uzyskiwać informacje i odpowiedzi dzięki funkcjom takim jak Overlay czy Screen Context. Dodatkowo mogą usprawniać realizację zadań i projektów poprzez zaawansowane narzędzia, takie jak Nano Banana w Gemini, Veo 3 oraz Connected Apps. Funkcja Gemini Live jeszcze bardziej zwiększa możliwości interakcji, oferując rozumienie obrazu w czasie rzeczywistym oraz tłumaczenia na żywo - rozpoznaje punkty orientacyjne, odczytuje napisy i natychmiast tłumaczy menu czy dokumenty, skutecznie łącząc świat fizyczny z cyfrowym.



Wydajność, wytrzymałość i wyświetlacz: moc spotyka komfort

Napędzany przez najszybszy na świecie procesor - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - HONOR Magic8 Pro oferuje znaczące ulepszenia w zakresie wydajności CPU, GPU oraz mocy obliczeniowej AI w porównaniu z poprzednią generacją, czego potwierdzeniem są wyniki testów benchmarkowych wskazujące na wiodącą pozycję w branży. HONOR Magic8 Pro wprowadza pierwszy w branży heterogeniczny system GPU-NPU z technologią AI super‑rozdzielczości i generowania klatek, zaprojektowany do przekształcania rozgrywki w niskiej rozdzielczości i przy niskiej liczbie klatek na sekundę w doświadczenia o wysokiej rozdzielczości i płynności. Takie rozwiązanie pozwala wymagającym grom w otwartym świecie osiągać 120 fps w rozdzielczości 1080p z oryginalnych 60 fps przy 850p, zapewniając jednocześnie super‑rozdzielczość i ultrawysokie odświeżanie klatek.



Bateria krzemowo‑węglowa o pojemności 6270 mAh gwarantuje całodzienną pracę, a technologie 100W przewodowego i 80W bezprzewodowego HONOR SuperCharge umożliwiają ultraszybkie i elastyczne ładowanie. Ekran LTPO OLED o przekątnej 6.71 cala wspiera adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz osiąga jasność szczytową HDR do 6000 nitów (globalna jasność szczytowa 1800 nitów). Zintegrowane funkcje, takie jak Chip‑Level AI Defocus Display, Dynamic Dimming, Circular Polarized Display 2.0 oraz Circadian Night Display, współdziałają, aby odtworzyć naturalne warunki postrzegania obrazu, wspierane przez 4320 Hz PWM Dimming dla komfortu oczu przy minimalnym migotaniu.



MagicOS 10: Przeźroczysty design i płynna łączność ekosystemu

MagicOS 10 wprowadza lekki, przeźroczysty styl wizualny, który sprawia, że interfejs jest czytelny i „przewiewny” zarówno na Ekranie blokady, Ekranie głównym, w Centrum sterowania, Centrum powiadomień, a także w aplikacjach takich jak Kontakty, Notatki i innych. Poza zmianami wizualnymi wprowadzono tzw. „oddychające” interakcje - subtelne efekty przepływu światła, dźwięku i haptyki. Przyciski na klawiaturze ekranu blokady, w aplikacji Telefon oraz w Centrum sterowania reagują delikatnym podświetleniem na dotyk, zapewniając bardziej naturalne, dotykowe wrażenia.



HONOR Magic8 Pro będzie dostępny w sprzedaży od 15 stycznia w cenie 5799 PLN za wariant 12GB RAM i 512GB pamięci wewnętrznej.

















źródło: Info Prasowe - HONOR