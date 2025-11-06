HONOR MagicOS 10 - krok naprzód w codziennym użytkowaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR ujawnia szczegóły dotyczące MagicOS 10 i ogłasza rozpoczęcie wdrażania aktualizacji systemu, zaprojektowanej tak, aby zapewnić płynniejsze, inteligentniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z urządzeń HONOR. Bazując na swojej filozofii projektowania skoncentrowanej na człowieku, MagicOS 10 skupia się na praktycznych korzyściach, które użytkownicy odczuwają na co dzień: wydajniejszym działaniu przy niższym zużyciu energii, bezproblemowej łączności między urządzeniami, inteligentnych narzędziach komunikacyjnych, większych możliwościach personalizacji oraz lepszej ochronie przed fałszywymi treściami. MagicOS 10 wprowadza optymalizację wydajności, dzięki której system działa szybciej i płynniej, jednocześnie zużywając mniej energii. Aktualizacja usprawnia również funkcję HONOR Seamless Smart Connectivity, ułatwiając udostępnianie treści pomiędzy urządzeniami. Oprócz współpracy w ekosystemie HONOR, użytkownicy mogą teraz w prosty sposób połączyć się z iPhone’em, aby korzystać z wygodnych i intuicyjnych procesów udostępniania.







Funkcje komunikacyjne zyskują znaczące usprawnienia dzięki rozwiązaniu Tłumaczenie połączenia AI, które umożliwia tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym - bez przerywania połączenia, tak aby konwersacje mogły przebiegać naturalnie, niezależnie od języka. Funkcja Magiczna Kapsuła rozszerza obsługę o kolejne aplikacje i wyświetla kontekstowe akcje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne - na przykład uruchamianie minutnika, nagrywanie notatek głosowych czy ustawianie przypomnień. Użytkownicy mogą dodatkowo spersonalizować swoje urządzenia dzięki rozbudowanym opcjom dostosowywania wyglądu i charakteru systemu do indywidualnych preferencji.



MagicOS 10 oferuje funkcję łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej, która automatycznie uruchamia się podczas podróży, aby zmniejszyć dyskomfort wzrokowy i zapewnić wygodniejsze korzystanie z urządzenia w ruchu. W zakresie bezpieczeństwa, wykrywanie deepfake’ów z AI wykorzystuje inteligentną analizę do wykrywania potencjalnie sfałszowanych materiałów, chroniąc użytkowników w sytuacjach takich jak wideokonferencje czy udostępnianie treści. Jeśli chodzi o dźwięk, MagicOS 10 oferuje obsługę wysokiej jakości formatów Bluetooth, zapewniając bogatsze i bardziej szczegółowe brzmienie w połączeniu z kompatybilnymi słuchawkami.



Dostępność

Użytkownicy modelu HONOR Magic7 Pro będą mogli zaktualizować system do MagicOS 10 od połowy listopada, natomiast posiadacze HONOR Magic V5, HONOR 400 oraz HONOR 400 Pro otrzymają aktualizację w grudniu. Harmonogram wdrożeń może różnić się w zależności od operatora. Harmonogram aktualizacji oraz lista obsługiwanych modeli mogą się różnić w poszczególnych regionach; użytkownicy mogą sprawdzić dostępność aktualizacji w swoim urządzeniu, przechodząc do Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania.



































źródło: Info Prasowe - HONOR