Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy myPhone 7340 LTE to klasyczny telefon komórkowy z obsługą 4G LTE, ekranem 2.8” IPS i funkcją Dual SIM, zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących prostotę i niezawodność. Model myPhone 7340 LTE został wyposażony w ekran 2.8” z matrycą IPS, która zapewnia dobre odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Zastosowana bateria 1400 mAh pozwala na do 14 dni pracy w trybie czuwania lub nawet 6 godzin nieprzerwanych rozmów. Smukła, aluminiowa obudowa zwiększa odporność na uszkodzenia i podkreśla elegancki wygląd telefonu, a duże, podświetlane klawisze gwarantują wygodną obsługę nawet w słabym oświetleniu.







Łączność LTE, VoLTE i Dual SIM

Telefon obsługuje sieć 4G LTE oraz technologię VoLTE, zapewniając stabilne połączenia i wysoką jakość rozmów. Dzięki funkcji Dual SIM, użytkownik może jednocześnie korzystać z dwóch kart. Na pokładzie znalazł się także aparat 2 Mpx, umożliwiający wykonanie prostych zdjęć. Wbudowaną pamięć można rozszerzyć do 64 GB za pomocą karty microSD.



Telefon myPhone 7340 LTE jest dostępny w sklepie producenta i wybranych elektromarketach w cenie 199 PLN.





























źródło: Info Prasowe / mPTech