HONOR Pad 20 oficjalnie w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR wprowadza na polski rynek model HONOR Pad 20 – smukły, wykonany w całości z metalu tablet o przekątnej 12,1 cala, stworzony jako inteligentny towarzysz do nauki, pracy i rozrywki. Urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego systemu MagicOS 10. HONOR Pad 20 oferuje duży, 12.1-calowy ekran o rozdzielczości 3K. Dzięki zagęszczeniu pikseli na poziomie 292 PPI wyświetlane treści są niezwykle wyraźne, a płynne odświeżanie do 120 Hz oraz szczytowa jasność sięgająca 700 nitów sprawiają, że ekran pozostaje w pełni czytelny nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach. Szerokie pokrycie gamy kolorów DCI-P3 gwarantuje dokładne, żywe barwy podczas oglądania filmów, grania czy czytania z bliska.







Konstrukcja wyświetlacza została zaprojektowana z myślą o wielogodzinnym użytkowaniu. HONOR zintegrował w panelu pełen pakiet technologii ochrony wzroku, na czele z funkcją AI Defocus Eye Protection (technologia AI aktywnie odciążająca wzrok). To rozwiązanie redukuje przejściowe zmęczenie wzroku średnio o 13% (co zostało potwierdzone w ponad 2000 różnych scenariuszy testowych). Wieczorem funkcja AI Circadian Night Display automatycznie dostosowuje temperaturę barwową ekranu do rytmu dobowego użytkownika, co przekłada się na 20-procentowy wzrost produkcji melatoniny.



Redukcja niebieskiego światła (Hardware Low Blue Light) zmniejsza ekspozycję na szkodliwe światło o 12%, funkcja Global DC Dimming eliminuje migotanie przy słabym oświetleniu, a technologia Dynamic Dimming zmniejsza zmęczenie oczu o 18%. Dodatkowo dedykowana funkcja łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej (Motion Sickness Relief) wykazuje 89% skuteczności podczas korzystania z tabletu w podróży. Tablet posiada certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające niski poziom emisji niebieskiego światła oraz brak migotania. Całość została zamknięta w metalowej obudowie o grubości zaledwie 6.29 mm i wadze od 525 g (w zależności od konfiguracji), wykończonej w eleganckim, szarym kolorze.



Tablet, który z powodzeniem zastąpi komputer

HONOR Pad 20 został zaprojektowany tak, aby dostosowywać swój interfejs w zależności od sposobu użytkowania. Po podłączeniu dedykowanej klawiatury Smart Bluetooth Keyboard tablet automatycznie przechodzi w tryb PC. Uruchamia on pulpitowy układ systemu z tradycyjnym paskiem zadań oraz oknami aplikacji, które można minimalizować, maksymalizować i zamykać jednym kliknięciem – dokładnie tak, jak w klasycznym laptopie. System MagicOS 10 dodatkowo rozszerza te możliwości. Użytkownik może mieć otwartych wiele okien jednocześnie i dowolnie zmieniać ich rozmiar. Funkcja Quick layout automatycznie zapamiętuje preferowany układ okien na pulpicie, co pozwala na ponowne uruchomienie ulubionej konfiguracji jednym dotknięciem, bez konieczności układania jej od nowa. Funkcja dokowania wyświetla miniatury wszystkich otwartych okien naraz, co ułatwia nawigację. Menedżer plików również zyskał komputerowy interfejs, oferując obsługę wielu okien oraz pełną kontrolę za pomocą myszy i klawiatury.



Platforma oferuje także wbudowane narzędzia biurowe. Pliki w formatach pakietu iWork mogą być natywnie konwertowane na ich odpowiedniki z pakietu Microsoft Office – bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Funkcja AI Memo wspiera użytkownika podczas spotkań od początku do końca: porządkuje materiały przed rozmową, wyświetla wskazówki na żywo w jej trakcie, a po zakończeniu generuje ustrukturyzowane notatki i listę zadań. Dodatkowo technologia HONOR Connect umożliwia szybkie przesyłanie plików między telefonami i tabletami marki HONOR za pomocą jednego dotknięcia.



Do pisania i szkicowania idealnie sprawdzi się rysik HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C). Ważący około 10 gramów rysik został zaprojektowany z myślą o wygodnym, wielogodzinnym użytkowaniu. Rozpoznaje aż 4096 poziomów nacisku, co pozwala na precyzyjne kreślenie linii o różnej grubości. Dzięki wymiennym końcówkom i fizycznym przyciskom, pisanie rysikiem przypomina korzystanie z tradycyjnego długopisu, co znacząco ułatwia pracę na 12.1-calowym ekranie.



Moc i energia, które dotrzymają Ci kroku przez cały dzień

Sercem tabletu HONOR Pad 20 jest ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 3, który zapewnia o 15% wyższą wydajność procesora (CPU) oraz o 50% wyższą wydajność układu graficznego (GPU) w porównaniu do swojego poprzednika. Pozwala to na płynną obsługę wymagających zadań, takich jak gry, edycja wideo czy praca w wielu aplikacjach jednocześnie. Tablet wyposażono w baterię o pojemności 10100 mAh, która pozwala na około 71 dni pracy w trybie czuwania. Na jednym ładowaniu urządzenie pozwala na około 12 godzin odtwarzania wideo, 56 godzin odtwarzania muzyki, 13 godzin czytania e-booków, 7 godzin grania lub 8 godzin korzystania z aplikacji HONOR Notes. Pełne naładowanie baterii od zera trwa około 106 minut przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki. Za wrażenia dźwiękowe odpowiada zaawansowany, sześciogłośnikowy system audio z przetwornikami nisko- i wysokotonowymi. Jest on dostrajany przez autorski algorytm dźwięku przestrzennego marki HONOR, co zapewnia zbalansowany, symetryczny dźwięk stereo zarówno w pionowej, jak i poziomej orientacji tabletu.



Ceny i dostępność

Tablet HONOR Pad 20 debiutuje na polskim rynku w kilku konfiguracjach dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Sugerowane ceny detaliczne poszczególnych wariantów prezentują się następująco:

• HONOR Pad 20 Wifi (6+128 GB): 1899 PLN (dostępny w HONORSTORE oraz u partnerów handlowych)

• HONOR Pad 20 5G: 2199 PLN (dostępny u partnerów handlowych)

• HONOR Pad 20 Wifi Set (6+256 GB): 2399 PLN (dostępny w HONORSTORE oraz u partnerów handlowych)



Wyjątkowa oferta premierowa potrwa od 10 do 30 września 2026 roku. Decydując się na zakup tabletu w tym okresie, klienci mogą odebrać urządzenie 2-w-1 HONOR CHOICE MouseBuds Pro o wartości rynkowej 319 PLN – za jedyne 1 PLN. Aby skorzystać z tej oferty i odebrać zestaw, należy zarejestrować zakup na dedykowanej stronie Promocjehonor.pl. Urządzenia będą dostępne w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl oraz u autoryzowanych partnerów handlowych: Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom i Komputronik.











źródło: Info Prasowe - HONOR