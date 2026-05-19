HONOR Robot Phone na Festiwalu Filmowym w Cannes

HONOR, globalna firma specjalizująca się w ekosystemie urządzeń AI, zaprezentowała swój rewolucyjny model Robot Phone podczas „China Night” w ramach 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Firma ogłosiła również, że Robot Phone trafi do oficjalnej sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku. Będąc jedynym oficjalnym partnerem w dziedzinie fotografii na tegorocznej „China Night” podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, marka HONOR zaprezentowała telefon Robot Phone. Ta prezentacja stała się nowym, ważnym krokiem w realizacji misji HONOR, którą jest uczynienie profesjonalnych technik filmowania dostępnymi dla każdego.







Urządzenie ma umożliwić nowemu pokoleniu twórców swobodne opowiadanie historii dzięki szerokim możliwościom kreatywnym. Goście wydarzenia mogli na własne oczy doświadczyć, jak wbudowana w Robot Phone sztuczna inteligencja otwiera zupełnie nowe perspektywy dla wizualnej ekspresji. To innowacyjne urządzenie zebrało pochwały od światowej sławy filmowców, aktorów i celebrytów za zdolność do wykonywania złożonych, stabilnych ujęć z ręki przy tak kompaktowej i przemyślanej konstrukcji.



Warto zauważyć, że nadchodzący Robot Phone będzie pierwszym rezultatem strategicznej współpracy między HONOR a ARRI – światowej sławy producentem profesjonalnych kamer filmowych. Od ponad stu lat ARRI kształtuje sposób tworzenia filmów, dostarczając technologie od zarania kinematografii po dziś dzień, włączając w to najbardziej zaawansowane cyfrowe systemy kamer. Ich ogromny wkład został doceniony 20 nagrodami naukowo-technicznymi Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.



Łącząc zaawansowane możliwości obrazowania mobilnego HONOR ze stuletnim dziedzictwem ARRI w kształtowaniu kinowej jakości obrazu, współpraca ta odzwierciedla wspólną ambicję, by otworzyć nowe możliwości twórcze oraz przenieść kinowe standardy wizualnej ekspresji, dotąd zarezerwowane dla wysokobudżetowych produkcji, do rąk twórców nowej generacji.

Wydarzenie „China Night" na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes, pod hasłem „Od tradycji do przyszłości”, gromadzi artystów i innowatorów, by wspólnie odkrywać przyszłość kina. „W czasach, gdy AI otwiera nowe możliwości we wszystkich branżach, jesteśmy podekscytowani współpracą z markami takimi jak HONOR, aby zbadać, w jaki sposób technologia może wzbogacić proces tworzenia filmów” – powiedziała Tina Jia, Chairwoman of the China Night, Cannes Film Festival. „Jako nasz pierwszy w historii partner w dziedzinie obrazowania, firma HONOR dzięki swojej technologii opartej na sztucznej inteligencji może wnieść do fotografii mobilnej prawdziwie kinową estetykę, umożliwiając twórcom opowiadanie autentycznych historii przy użyciu nowych, profesjonalnych metod”.



Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjami Robot Phone i na własne oczy zobaczyć, jak jego kompaktowy system gimbala 4DoF gwarantuje precyzję kontroli ruchu. Mogli również przekonać się, jak funkcje takie jak AI Object Tracking i AI SpinShot mogą inteligentnie śledzić obiekty i wykonywać płynne obroty, upraszczając tym samym realizację skomplikowanych ujęć, które zazwyczaj wymagają dużych ekip filmowych i profesjonalnego sprzętu.

















