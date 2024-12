HONOR Talents Global Design Awards - Znamy zwycięzców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR wybrała zwycięzców konkursu HONOR Talents Global Design Awards podczas ceremonii, która odbyła się po raz pierwszy w Europie, w Helsinkach. Konkurs wyłonił najciekawsze dzieła młodych artystów stworzone przy pomocy technologii i pomógł wypromować je globalnie. Od czasu pierwszej edycji w 2020 roku do konkursu wpłynęło ponad 34 000 zgłoszeń od 240 instytucji z 47 krajów. W tym roku marka przeprowadziła również dodatkową, świąteczną edycję HONOR Talents 2024 Christmas Special Edition Awards, której motywem przewodnim jest „Boże Narodzenie w nordyckiej krainie czarów”.







Główna nagroda HONOR Talents dla regionu europejskiego oraz nagroda „Judge’s Choice Award” trafiła do Roberto Gandia Torro z Hiszpanii. Jego grafika „Project of Nature”, która przedstawia dwie pandy, broniące przyrody, zdobyła szerokie uznanie jurorów. Jest to jedno z kilkudziesięciu zwycięskich dzieł wystawionych na tegorocznej gali HONOR Talents Global Design Awards, „Art Meets Technology, Inspire the Future” w Bio Rex w Helsinkach w Finlandii.



HONOR wspiera młodych artystów

Zwycięzcy zostali wybrani przez jury, w którego skład wchodzili uznani eksperci, twórcy i projektanci ze świata mody, sztuki, środowiska akademickiego i technologii. Laureaci konkursu, czyli Roberto Gandia Torro z Hiszpanii, Martin Vondruška z Czech i Venla Pervala z Finlandii, wezmą udział w projekcie „Art and Tech China Tour” w przyszłym roku. Odwiedzą oni siedzibę marki HONOR i partnerskie uniwersytety oraz będą uczestniczyć w wymianie z młodymi artystami z całego świata.



HONOR Talents Global Design Awards, europejscy zwycięzcy

Konkurs HONOR Talents Global Design Awards obejmuje dwie główne kategorie: Projektowanie Komunikacji Wizualnej oraz Sztuka i Technologia. Każda z tych kategorii podzielona jest na sześć odrębnych ścieżek: Motywy, Ekrany Blokady, Tryb Gotowości, Zegarki, Akcesoria oraz Sztuka i Technologia. Ścieżki Trybu Gotowości i Ekranu Blokady są ściśle zintegrowane z nowymi funkcjami autorskiego systemu HONOR, MagicOS 8.0, co otwiera młodym twórcom możliwości bardziej spersonalizowanego i inteligentnego projektowania.

Roberto Gandia Torro z Hiszpanii zdobył globalną nagrodę „Judge’s Choice Award” za swoje dzieło „Project of Nature”. Cyfrowa grafika przedstawia dwie pandy, które przypominają o ochronie świata przyrody.





źródło: Info Prasowe - HONOR

Nagrodę „Global Judge’s Choice Award” otrzymała również Natasha Ba z Finlandii. „Native Threads of Fairy Tales: Patterns Born in Childhood” to cyfrowy projekt, który celebruje historię jej rodzinnych wspomnień.Lucrezia Spapperi Gestri za swoje dzieło „Utopian Pottery: Landscape of Cultures” stworzone przez generatywną sztuczną inteligencję otrzymała główną nagrodę HONOR Talents Award w Europie oraz nagrodę AIGC Innovation Global Award.HONOR przeprowadził dodatkową, świąteczną edycję, która została zainspirowana pięknem Helsinek w okresie świątecznym. Wyróżniono trzy dzieła takie jak „Red Cottage” autorstwa Venli Pervali, „Gingerbread and Holiday Tunes” od Hilji Mäkilä i „Christmas Eve in the Forest” stworzone przez Iines Korhonen. Wszystkie nagrodzone osoby studiują na Espoo School of Arts.HONOR Talents Global Design Awards odbyło się w tym roku w Helsinkach gdzie zaprezentowano ponad 30 dzieł sztuki. Odbyło się również wiele rozmów z liderami w dziedzinie projektowania i technologii. Podczas wydarzenia Pertu Pölönen mówił o kluczowej roli sztucznej inteligencji i technologii w projektowaniu. Dyskusja panelowa dotyczyła też stale rozwijającej się roli technologii w świecie sztuki i obejmowała wnikliwą dyskusję, w której udział wzięli eksperci w dziedzinie projektowania: Yrjö Sotamaa, emerytowana profesor Uniwersytetu Aalto; Ulla-Maaria Koivula, CEO TingLink; Maria Ritola, współzałożycielką Iris.ai i ekspertka AI oraz Umbero Onza, dyrektor projektowania produktów GenAI.