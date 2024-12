TP-Link Archer GE800 i Archer GXE75 - Routery dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie, gdzie każda milisekunda może zadecydować o zwycięstwie, kluczowa jest niezawodność i wydajność sieci. Routery Archer GE800 i Archer GXE75 to odpowiedź TP-Link na potrzeby najbardziej wymagających graczy i użytkowników. Zaprojektowane z myślą o ekstremalnych osiągach i optymalnej stabilności, redefiniują standardy domowego Internetu. Archer GE800 pracuje w standardzie WiFi 7 i wprowadza zupełnie nowy wymiar płynności i szybkości. Trzypasmowe WiFi z 12 strumieniami danych gwarantuje łączną przepustowość do 19 Gb/s w trzech pasmach transmisji: do 11538 Mb/s w paśmie 6GHz, do 5764 Mb/s w paśmie 5Ghz i do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 Ghz. Za jego zasięg odpowiada 8 wbudowanych anten wspieranych przez technologię Beamforming. Za połączenia kablowe w routerze odpowiadają dwa porty 10G WAN/LAN, cztery porty LAN 2,5G i jeden port USB 3.0.







Co ciekawe, jeden z portów WAN/LAN to port typu combo RJ45/SFP+, dzięki czemu Archer GE800 jest dostosowany do obsługi zarówno łącza miedzianego jak i światłowodowego, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Dedykowany port „Gaming” 2,5 Gb/s automatycznie nadaje priorytet podłączonym urządzeniom, takim jak konsola czy PC, zapewniając minimalne opóźnienia nawet w krytycznych momentach gry.



Model Archer GXE75 to trzypasmowy model WiFi 6E z 6 strumieniami danych o łącznej prędkości do 5380 Mb/s (do 2402 Mb/s w paśmie 6Ghz, do 2402 Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4Ghz). Za jego zasięg odpowiada 4 wbudowanych anten oaz technologia Beamforming. Router wyposażono w 5 portów Ethernet: 2,5G WAN/LAN, gigabitowy WAN/LAN oraz 3 gigabitowe porty LAN, z czego jeden port „Gaming” dedykowany graczom. Do dyspozycji jest także port USB 3.0.



Urządzenia są zgodne ze standardem EasyMesh, dzięki czemu w niezwykle prosty sposób umożliwiają stworzenie sieci kratowej z funkcją roamingu WiFi obejmującej swoim zasięgiem większy obszar. Za bezpieczeństwo transmisji w nowych routerach TP-Link odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, w ramach którego znajdziemy m.in. rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Nowe routery WiFi obsługują również funkcję klienta i serwera VPN (OpenVPN/ PPTP/ L2TP/ WireGuard VPN), dzięki czemu umożliwiają zdalny, szyfrowany dostęp i udostępnianie zasobów przez Internet. Eliminuje to konieczność instalowania odpowiedniego oprogramowania na każdym urządzeniu.



Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, entuzjastach gamingu i technologii, Archer GE800 i GXE75 to więcej niż routery – to narzędzia, które pozwalają wycisnąć maksimum z każdej rozgrywki. Routery posiadają dedykowany panel sterowania dla graczy. Można w nim monitorować stan sieci, obciążenie routera, nadawać priorytety grom, a także sterować ustawieniami podświetlenia RGB.



Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenie: Archer GE800 około 2200 PLN oraz Archer GXE75 około 750 PLN. Routery objęto trzyletnią gwarancją.























źródło: Info Prasowe - TP-Link