HONOR oficjalnie prezentuje serię HONOR 600

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

HONOR zaprezentował dziś w Polsce nową serię HONOR 600. Zaprojektowana z myślą o pokoleniu twórców, którzy nie chcą jedynie rejestrować chwil, lecz kreatywnie je reinterpretować i dzielić się nimi ze światem, seria HONOR 600 łączy unikalną funkcję AI Image to Video 2.0, flagowy aparat 200 MP Ultra-Clear Night Camera, baterię 6400 mAh o długiej żywotności, wydajne procesory Snapdragon oraz wyświetlacz 6.57 cala o jasności do 8 000 nitów – a wszystko to zamknięte w dopracowanej konstrukcji. Efektem jest urządzenie, które wyróżnia się w swojej kategorii - nie tylko pod względem parametrów, ale przede wszystkim doświadczeń, jakie oferuje.







Nowe podejście do mobilnej fotografii dzięki unikalnej w branży funkcji AI Image to Video 2.0

Sercem kreatywnych możliwości serii HONOR 600 jest funkcja AI Image to Video 2.0, oparta na pierwszym w branży specjalnym modelu generowania filmów - systemie, który łączy generowanie wideo, edycję i rozumienie treści w jeden płynny proces. Użytkownicy mogą połączyć do trzech zdjęć z prostymi poleceniami, aby stworzyć efektowne sekwencje wideo o długości 3–8 sekund, określić zarówno kadr początkowy, jak i końcowy, uzyskując pełną kontrolę nad narracją, a także korzystać z bogatej biblioteki szablonów filmowych, by jednym dotknięciem tworzyć materiały o jakości kinowej.

Aby zapewnić niemal nieograniczone możliwości twórcze, dedykowany Przycisk Aparatu AI umożliwia natychmiastowy dostęp do generowania wideo z poziomu galerii, natomiast Asystent Zdjęć AI umożliwia edycję zdjęć na podstawie opisu - wystarczy napisać, co chcesz zmienić, a system zrobi to za Ciebie. Zestaw kreatywnych narzędzi dopełnia wszechstronna edycja ruchomych zdjęć, obejmująca m.in. funkcję usuwania elementów z ruchomego zdjęcia oraz kolaż z efektem wyjścia poza kadr, które pozwalają tworzyć dynamiczne, trójwymiarowe kompozycje. Dotychczasowa popularność rozwiązania potwierdza, że wcześniejsze modele z tej serii wygenerowały ponad 13.4 miliona sekund treści wideo stworzonych przez AI, co pokazuje, że użytkownicy chętnie korzystają z mobilnych narzędzi do tworzenia angażujących i dynamicznych materiałów.



Zaawansowany system fotografii do zdjęć nocnych

Kontynuując tradycję wysokiej jakości zdjęć z aparatem 200 MP z serii HONOR 400, seria HONOR 600 podejmuje najtrudniejsze wyzwanie - fotografię nocną. Oparty na nowej generacji inteligentnej architektury obrazowania AiMAGE firmy HONOR, model oferuje aparat 200 MP Ultra-clear Night Camera z sensorem 1/1.4 cala - największym w swojej klasie - zapewniający łączenie pikseli 16 w 1, co przekłada się na równoważny rozmiar superpiksela 2.24 μm oraz o 24% większą czułość na światło dzięki technologii E2E AI Remosaic. Uzupełnieniem zestawu jest aparat ultraszerokokątny 12 MP, dedykowany czujnik temperatury barwowej oraz aparat przedni 50 MP. W wersji Pro zastosowano także aparat peryskopowy teleobiektywu 50 MP 3,5x, który umożliwia zoom aż do 120x.



Stabilność zapewnia autorski system SOIS firmy HONOR z adaptacyjnym modelem AI, osiągający poziom stabilizacji CIPA 6.0 dla aparatu głównego oraz CIPA 6.5 dla teleobiektywu w wersji Pro - to najmocniejszy wynik w tym segmencie, porównywalny z wydajnością podstawowych aparatów bezlusterkowych. Wierność kolorów gwarantuje Silnik Kolorów AI, rozwiązanie współpracujące z wieloma aparatami, debiutujące w segmencie średniej półki premium, które inteligentnie koryguje balans bieli w mieszanym oświetleniu, zapewniając naturalne barwy już w momencie wykonania zdjęcia. Całość uzupełnia kompleksowy zestaw nocnych algorytmów AI wspieranych przez AI Cloud Enhancement: ulepszoną fotografię nocną w zakresie zoomu 0.6–10x, ulepszony portret nocny z wieloma efektami bokeh (w modelu Pro), AI Super Zoom 2.0 z poszerzonym zakresem aktywacji oraz SuperMoon 2.0 w modelu Pro, umożliwiający efektowne ujęcia księżyca z zachowaniem wyrazistości pierwszego planu.



Flagowy design i wyjątkowo pojemna bateria

Większa bateria zwykle oznacza grubsze urządzenie. Seria HONOR 600 pokazuje, że nie trzeba iść na kompromis. Urządzenie zaprojektowano jako jednolitą konstrukcję typu unibody — najbardziej dopracowaną formę w historii serii. Metalowa ramka, duże symetryczne zaokrąglenia narożników oraz wyjątkowo wąskie, 0.98-milimetrowe czarne ramki wokół ekranu sprawiają, że urządzenie prezentuje się bardzo elegancko i premium. Mimo bardzo smukłej obudowy udało się zastosować akumulator o pojemności 6400 mAh - największy w historii serii - bez zwiększania grubości ani wagi urządzenia względem poprzedniej generacji. Silnik inteligentnego zarządzania energią AI dynamicznie optymalizuje wykorzystanie energii pomiędzy łączność, przetwarzanie danych i reakcję dotyku, zapewniając do dwóch dni pracy przy intensywnym użytkowaniu. Nawet w temperaturze -20°C i przy zaledwie 20% naładowania podstawowe funkcje, takie jak połączenia, wideo i fotografia, pozostają w pełni dostępne. Ładowanie dostosowano do różnych scenariuszy: 80 W przewodowe HONOR SuperCharge w całej serii, 50 W bezprzewodowe HONOR SuperCharge w modelu Pro oraz 27 W przewodowe ładowanie zwrotne w obu modelach - także dla iPhone’a. Konstrukcja zaprojektowana na 5 lat użytkowania i nawet 1 600 cykli ładowania zapewnia długotrwałą, dobrą kondycję akumulatora przez cały cykl życia produktu.



Jasny wyświetlacz 8000 nitów i odporność konstrukcji

Seria HONOR 600 podnosi poprzeczkę dzięki wyświetlaczowi 6.57 cala osiągającemu szczytową jasność 8 000 nitów, rozdzielczości 458 ppi, odświeżaniu 120 Hz, przyciemnianiu bez ryzyka migotania 3840 Hz oraz palecie 1.07 miliarda kolorów. Tryb słoneczny utrzymuje dobrą czytelność na zewnątrz dzięki ulepszonej jasności, zoptymalizowanemu zarządzaniu temperaturą oraz dynamicznej regulacji jasności opartej na wartości APL - zapewniając do 4000 nitów przy 20% APL. Wyświetlacz urządzenia inteligentnie optymalizuje jasność i kolory, dbając o komfort podczas dłuższego korzystania. Tak zaawansowany wyświetlacz wymaga równie solidnej ochrony. Odporność na wodę i pył na poziomie IP68, IP69 i IP69K, a także certyfikat SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush, zapewniają urządzeniu odporność na zachlapania, kurz, upadki oraz nieprzewidywalność codziennego użytkowania.



Flagowa wydajność i integracja z ekosystemem Apple

Sercem HONOR 600 jest procesor Snapdragon 7 Gen 4, oferujący wzrost wydajności CPU o 27% i GPU o 30%, co przekłada się na wydajność w grach i płynność podczas codziennej pracy. Model HONOR 600 Pro wyposażono w układ Snapdragon 8 Elite wykonany w litografii 3 nm, zapewniający poprawę wydajności CPU o 45% i GPU o 44%. Seria HONOR 600 wykracza poza własny ekosystem. Ulepszona funkcja OneHop umożliwia synchronizację powiadomień z iPhone’em, przesyłanie plików jednym dotknięciem między iPhone’em i Mac’iem, udostępnianie hotspotu oraz wyświetlanie wiadomości na Apple Watch. Notatki i pliki z telefonu HONOR są dostępne na Mac’u jako pliki lokalne - to most łączący Androida i Apple, zapewniający płynną pracę między platformami.



Cena i dostępność

Seria HONOR 600 trafi do sprzedaży już 7 maja 2026 roku.

Klienci będą mieli do wyboru następujące warianty kolorystyczne:

• HONOR 600 Pro: Białe złoto (Golden white), czarny (Black).

• HONOR 600: Czarny (Black), pomarańczowy (Orange).



Smartfony HONOR 600 Pro (12 GB RAM + 512 GB pamięci) będzie można nabyć u operatorów Orange, Play i Plus, a także w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik oraz bezpośrednio w oficjalnym sklepie HONORSTORE.pl.

Model HONOR 600 (8 GB RAM + 256 GB pamięci) znajdzie się w ofercie Play, Plus, RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik oraz na HONORSTORE.pl. Wersja HONOR 600 z 8 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej będzie oferowana wyłącznie w HONORSTORE.pl.



Sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

• HONOR 600 Pro (12 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej): 4399 PLN.

• HONOR 600 (8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej): 2799 PLN.

• HONOR 600 (8 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej): 3099 PLN (dostępny tylko w HONORSTORE.pl)



Na start sprzedaży przygotowano specjalną ofertę premierową, która potrwa od 7 do 28 maja. W tym okresie, przy zakupie HONOR 600 Pro, klienci otrzymają rabat o wartości 600 PLN. Dla modeli HONOR 600 (zarówno 8/512 GB, jak i 8/256 GB) przewidziano rabat w wysokości 400 PLN.



Dodatkowa ochrona z HONOR Care+

Aby zapewnić użytkownikom pełen spokój ducha, HONOR oferuje program HONOR Care+. W ramach tej usługi nabywcy smartfonów HONOR 600 i HONOR 600 Pro otrzymują jednorazową bezpłatną naprawę ekranu lub tylnej obudowy w razie przypadkowego uszkodzenia. Ochrona aktywuje się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, włożeniu karty SIM i podłączeniu do sieci, i obowiązuje dla modeli HONOR 600 oraz 600 Pro w okresie od 7 maja 2026 r. do 31 marca 2027 r., gwarantując komfort i bezpieczeństwo użytkowania.









źródło: Info Prasowe - HONOR