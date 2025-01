HONOR prezentuje swój flagowy smartfon HONOR Magic7 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała dziś swój najnowszy flagowy smartfon HONOR Magic7 Pro, który oferuje zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji oraz nowoczesny system aparatów HONOR AI Falcon. HONOR Magic7 Pro oferuje spersonalizowany interfejs, w którym sztuczna inteligencja wspiera użytkowników w codziennych zadaniach. Rozszerzono również możliwości Magicznego Portalu1, który pozwala zaznaczać obiekty, takie jak tekst czy zdjęcia, i natychmiast je wyszukiwać. Funkcja ta obsługuje szeroką gamę aplikacji, w tym media społecznościowe, rozrywkę, podróże, produktywność oraz platformy zakupowe. Dzięki udoskonalonym zdolnościom semantycznego rozumienia punktów orientacyjnych oraz informacji o filmach, nowa wersja Magicznego Portalu z łatwością przekierowuje użytkowników do odpowiednich aplikacji rozrywkowych.







Zaawansowane funkcje AI

HONOR Magic7 Pro to także pierwsze komercyjne urządzenie w branży, które wprowadza technologię wykrywania deepfake’ów na poziomie urządzenia, zwiększając bezpieczeństwo online i chroniąc użytkowników przed potencjalnymi oszustwami. Funkcja ta wykorzystuje zaawansowane algorytmy do identyfikowania zmanipulowanych treści, analizując niedoskonałości na poziomie pikseli, artefakty, łączenie krawędzi, ciągłość międzyklatkową i inne szczegóły. Technologia AI Deepfake Detection będzie dostępna w HONOR Magic7 Pro już w II kwartale tego roku.



Seria HONOR Magic7 oferuje też liczne funkcje, które wspierają produktywność użytkowników. Jedną z nich jest Tłumaczenie AI, które obsługuje obecnie 13 języków1 i umożliwia szybkie i wygodne tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Notatnik AI został wyposażony w funkcję podsumowywania, która automatycznie analizuje zawartość notatek i generuje ich streszczenie. Z kolei Minutki AI pomagają w wyodrębnianiu kluczowych informacji z długich transkryptów spotkań lub materiałów szkoleniowych, co znacznie przyspiesza pracę z obszernymi dokumentami.



Aplikacja Google Gemini

Google Gemini to kolejna innowacja, zapewniająca szybki dostęp do pomocy Google AI i kontekstowego wsparcia, dostosowanego do zawartości ekranu. Dzięki nakładce Gemini użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać informacje i podejmować działania w aplikacjach i usługach Google, takich jak Mapy Google, YouTube, Loty czy Hotele. Funkcja Gemini Live pozwala na wymianę pomysłów, upraszczanie złożonych tekstów i uzyskiwanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku Gemini Live w aplikacji, aby korzystać z zaawansowanego wsparcia. Narzędzie dostosowuje się do różnych stylów rozmowy, umożliwia zadawanie pytań uzupełniających i edytowanie myśli w trakcie formułowania zapytania, oferując intuicyjne i interaktywne doświadczenie.



Lepsza jakość zdjęć dzięki AI HONOR IMAGE

HONOR Magic7 Pro został wyposażony w zaawansowany system aparatów HONOR AI Falcon, który oferuje wyjątkową jakość zdjęć w różnych warunkach. Główny aparat HONOR Falcon Super Dynamic o rozdzielczości 50 MP z czujnikiem 1/1,3 cala oraz regulowaną przysłoną f/1.4 umożliwia uchwycenie szczegółowych zdjęć, zarówno w jasnym, jak i słabym świetle. Urządzenie posiada także aparat szerokokątny 50 MP, doskonały do zdjęć grupowych czy zdjęć krajobrazu. Ponadto, HONOR Magic7 Pro wyposażono w teleobiektyw 200 MP z dużą przysłoną f/2.6, idealny do fotografowania odległych obiektów oraz nocnych krajobrazów.



Smartfon korzysta z silnika AI HONOR IMAGE, który stanowi pierwszy hybrydowy system łączący aparat na poziomie urządzenia i chmury, poprawiając jakość zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu mocy dużych modeli AI, Magic7 Pro doskonale radzi sobie z uchwyceniem światła, cieni, detali oraz jakości zdjęć w trybie teleobiektywu. Z kolei tryby portretowe opracowane we współpracy z francuskim studiem fotograficznym Harcourt pozwalają na robienie profesjonalnych zdjęć portretowych z odpowiednio dostosowanym oświetleniem.



Funkcja AI Enhanced Portrait zapewnia portrety w wyjątkowej rozdzielczości, odwzorowujące naturalne kolory każdego obiektu. Dodatkowo aparat oferuje funkcję AI Super Zoom z zakresem ogniskowych od 30x do 100x, co pozwala na robienie wyraźnych zdjęć nawet z dużych odległości. HD Super Burst umożliwia natomiast zamrażanie szybkich sekwencji w jakości 10 klatek na sekundę, pomagając uchwycić każdy ruch z precyzyjną dokładnością.



Bateria, która poradzi sobie w najtrudniejszych wyzwaniach

HONOR Magic7 Pro został wyposażony w nowoczesną krzemowo-węglową baterię trzeciej generacji o pojemności 5270 mAh, wykorzystującą specjalne elektrody krzemowe, które poprawiają wydajność ogniwa, zapewniając niezawodną moc, nawet w niskich temperaturach. Bateria obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 100W HONOR SuperCharge oraz bezprzewodowe ładowanie 80W HONOR SuperCharge, dzięki czemu pełne naładowanie baterii przy użyciu kompatybilnej ładowarki przewodowej zajmuje zaledwie 33 minuty. Dodatkowo zintegrowany chip HONOR E2 4-w-1 poprawia zarządzanie energią, inteligentnie dostosowując napięcie w zależności od warunków środowiskowych i zapotrzebowania na moc, co zapewnia większe bezpieczeństwo, niezawodność i wydłuża czas pracy baterii, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.



Smartfon został również wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite oraz jednostkę graficzną Qualcomm Adreno, co pozwala uzyskać grafikę na poziomie standardowego komputera osobistego w grach komputerowych. Dzięki technologii renderowania w czasie rzeczywistym AI oraz architekturze obliczeniowej procesora Snapdragon, urządzenie zapewnia płynność i wyrazistość obrazu. AI Predictive Scheduling to pierwszy na rynku silnik do przewidywania scen AI, który precyzyjnie rozpoznaje liczbę klatek na sekundę, gwarantując optymalne zarządzanie systemem i stabilność klatek z minimalnymi wahaniami poniżej 0.2 klatki. W zakresie audio, HONOR Magic7 Pro został wyposażony w głośnik stereo z dużą komorą oraz dźwiękiem przestrzennym, a także specjalny algorytm poprawy basów.



Funkcje stworzone z myślą o ludzkich potrzebach

HONOR Magic7 Pro oferuje szereg funkcji, które zwiększają komfort użytkowania i dbają o ochronę oczu. Circular Polarized Light Display imituje działanie światła słonecznego, zapewniając delikatne oświetlenie ekranu pod każdym kątem. Urządzenie wyposażono w 6.8-calowy, wolny od migotania wyświetlacz 4320Hz PWM1 wyświetlacz z funkcją Natural Light HONOR AI Eye Comfort Display, który symuluje naturalne światło pod względem koloru, polaryzacji, zakresu tonalnego, jasności oraz ciągłości. Dzięki temu ekran zapewnia przyjazne dla oczu wrażenia wizualne, nawet podczas długotrwałego korzystania. Osłona HONOR NanoCrystal Shield zwiększa trwałość smartfona, będąc dziesięć razy bardziej2 odporną na upadki niż standardowe szkło. Dodatkowo urządzenie posiada certyfikat odporności na kurz i wodę IP68.



Kolory, cena oraz dostępność

HONOR Magic7 Pro jest już dostępny w dwóch kolorach: księżycowym szarym oraz czarnym. Smartfon został wyceniony na 5799 PLN, do 29 stycznia dostępny jest w ofercie na start wraz z tabletem HONOR Pad 9 Wifi. W zależności od kanału sprzedaży, konsumenci mogą równiez znaleźć oferty z dodatkową bezprzewodową podstawką ładującą.





Od dzisiaj w regularnej sprzedaży dostępny jest również smartfon HONOR Magic7 Lite w kolorze fioletowym lub czarnym, za którego zapłacimy w zależności od wersji pamięciowej 1599 PLN (wersja 8GB + 256 GB) lub 1799 PLN (wersja 8GB + 512GB). W dniach 15 stycznia – 16 marca obowiązuje specjalna promocja, w ramach której HONOR zapewnia 180 dniową ochronę ekranu. W wybranych kanałach sprzedaży do 2 lutego będzie można również otrzymać słuchawki HONOR Earbuds X6.































źródło: Info Prasowe - HONOR