HONOR udostępnia Androida 15 Beta dla twórców oprogramowania

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła, że system Android 15 w wersji Beta 1 jest już dostępny dla programistów, a HONOR Magic6 Pro i HONOR Magic V2 będą pierwszymi urządzeniami, które otrzymają aktualizację. Specjalny program testowy oferuje wczesny dostęp do uaktualnień Androida, pozwalając deweloperom na sprawdzenie nowych możliwości oraz kompatybilności ich aplikacji na smartfonach HONOR. Nowy system znacznie poprawi bezpieczeństwo i prywatność użytkowników a także zoptymalizuje zarządzanie zasobami urządzeń.







Większa prywatność i bezpieczeństwo

Dzięki Androidowi 15 użytkownicy będą mieli większą świadomość, gdzie wykorzystywane są ich dane osobowe. System wprowadza sandbox SDK, w którym można otwierać m.in. reklamy, co uniemożliwia zewnętrznym aplikacjom gromadzenie danych użytkownika. Aby dodatkowo zwiększyć prywatność, w Androidzie 15 pojawi się ulepszony Wskaźnik Prywatności z nowym systemem zarządzania uprawnieniami, który pozwoli użytkownikom zwiększyć poziom świadomości ochrony ich prywatności podczas nadawania uprawnień dostępu do kamery czy mikrofonu.



Zoptymalizowana wydajność i moc

Android 15 udoskonala system Android Dynamic Performance Framework (ADPF), który pomaga zarządzać zasobami smartfona. Aplikacje, takie jak chociażby gry, pobierają sporą ilość energii, a ADPF wchodzi w interakcję z systemem zasilania urządzenia, dzięki czemu dostosowuje się do zapotrzebowania na układ graficzny, procesor czy układ chłodzenia. System pomaga również działać energooszczędnie aplikacjom z długotrwałymi zadaniami w tle.



Nowa wersja Androida dodatkowo optymalizuje spersonalizowane funkcje. Przykładowo w trakcie robienia zdjęć w mediach społecznościowych, aparaty w aplikacji będą mogły teraz kontrolować intensywność lampy błyskowej. Programiści otrzymali możliwość korzystania z interfejsów API Androida oraz narzędzi i zasobów udostępnianych przez Google tak, aby zoptymalizować spersonalizowane działania użytkowników.



Aktualizacja do Android 15 Beta 1 jest już dostępna dla smartfonów HONOR Magic6 Pro i HONOR Magic V2. Pierwsze z urządzeń zostało wyposażone w system aparatów Falcon Camera oraz interfejs AI oparty na intencjach użytkowników. HONOR Magic V2 to obecnie najsmuklejszy, składany smartfon na świecie, który po złożeniu ma mniej niż 10 mm grubości. Oba urządzenia mają zagwarantowane 4 duże aktualizacje systemu MagicOS i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.



HONOR proaktywnie wspiera deweloperów w dostosowywaniu i optymalizacji ich aplikacji dla systemu operacyjnego Android, dostarczając najlepsze rozwiązania dla użytkowników. Android 15 Beta 1 jest od teraz dostępny dla deweloperów, aby poprawić kompatybilność i rozwój aplikacji dla kolejnej wersji Androida. HONOR będzie również wspierał deweloperów przy następnej aktualizacji do Android 15 Beta jeszcze tego lata.



Nową wersje systemu dla twórców aplikacji można znaleźć pod TYM linkiem.











źródło: Info Prasowe - HONOR