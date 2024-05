Questyle CMA Eighteen Master i CMA 18 Portable

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana z doskonałych przetworników cyfrowo-analogowych oraz przenośnego audio, firma Questyle wprowadza dwa bardzo zaawansowane i ciekawe produkty. Pierwszy to stacjonarny DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym CMA Eighteen Master, drugim zaś jest przenośny przetwornik z wbudowanym akumulatorem – i także wzmacniaczem słuchawkowym - CMA 18 Portable. Oba urządzenia mają z założenia wyznaczać nowy poziom odniesienia w swoich kategoriach, oferując jednocześnie ponadczasowy i perfekcyjny design, z którego marka Questyle jest zresztą doskonale znana. To z pewnością nie lada gratka dla entuzjastów świetnie grającego sprzętu, który posiada przy tym niebagatelny design i perfekcyjne wykonanie.







Questyle CMA Eighteen Master, to flagowy przetwornik ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym oparty o najnowszy układ ESS Technology ES9039PRO i technologię wzmocnienia prądowego. Wszystkie urządzenia marki Questyle wyposażone są w opatentowaną przez firmę technologię „Current Mode Amplification”, czyli wzmocnienia prądowego. Została ona oparta na specjalnie zaprojektowanym układzie składającym się z elementów dyskretnych, co zapewnia przede wszystkim transparentność, czystość i ogromny realizm muzycznego przekazu.



Zaawansowana aplikacja najnowszego układu DAC ES9038PRO

Questyle CMA Eighteen Master jest następcą modelu CMA Fifteen wprowadzonego na rynek w 2020 roku i uznanego przez wielu za urządzenie niemalże perfekcyjne. Inżynierowie marki Questyle szukali możliwości ulepszenia zastosowanego w CMA Fifteen układu, dlatego też zdecydowano się na cały szereg modyfikacji i usprawnień. Przede wszystkim zastosowano najnowszy układ przetwornika cyfrowo-analogowego od ESS Technology, czyli ES9039PRO. Układ ten ma nie tylko lepsze parametry, ale też i lepsze brzmienie od swojego poprzednika, czyli ES9038PRO. Posiada ponadto wiele istotnych, acz niekoniecznie oczywistych dla laika zmian. Jednocześnie, aby usprawnić oddawanie ciepła z nowej kości przetwornika zdecydowano się na zastosowanie bardzo drogiego laminatu PCB od Rogers Corporation. Laminat taki jest 20 razy droższy od zwykłego i przeznaczony jest do zastosowania w wojsku oraz specjalizowanej aparaturze, gdzie wyśrubowane parametry mają decydujące znaczenie.



W pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

Amplifikacja dla słuchawek w Questyle CMA Eighteen Master jest w pełni zbalansowana, wraz z poczwórnym precyzyjnym i wyposażonym w silnik potencjometrem marki ALPS. Wzmacniacz ten posiada wysoką moc, czyli 1.5W na 32 omach dla wyjścia niezbalansowanego oraz 2W na 32 omach dla wyjścia zbalansowanego. Sprawia to, że bez problemów napędzi praktycznie każde słuchawki na rynku, wliczając w to także bardziej wymagające modele planarne. Wzmacniacz słuchawkowy posiada też możliwość wyboru poziomu prądu podkładu tranzystorów w końcówce mocy, co zapewnia pracę w Klasie A w szerszym zakresie mocy i przy szerokim spektrum podłączonych słuchawek, wliczając w to wymagające modele planarne.



Obsługa gęstych formatów i oraz wejście analogowe

Przetwornik w CMA Eighteen Master obsługuje wszystkie gęste formaty aż do PCM 768kHz i DSD512 włącznie (na wejściu USB). Jednocześnie dla zwiększenia elastyczności najnowszy flagowiec Questyle może działać także jako przedwzmacniacz – posiada parę wejść analogowych RCA. Dodatkowo posiada nowoczesny układ Bluetooth wspierający zarówno protokół aptX-HD, jak i LDAC.



Questyle CMA Eighteen Master jest już dostępny w sieci sklepów HIFIPro/MP3Store w cenie 12990 PLN.







Questyle CMA 18 Portable, to przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy posiadający zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy i wbudowany akumulator. Najnowszy CMA 18 Portable zaprojektowano specjalnie dla wszystkich tych, którzy chcą mieć brzmienie flagowych źródeł marki Questyle wraz z ich unikalną technologią wzmocnienia prądowego zawsze przy sobie. To niewielkie urządzenie będzie szczególnie interesujące dla wszystkich słuchaczy, którzy potrzebują znakomitego przetwornika wraz ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym, który mógłby rywalizować z urządzeniami stacjonarnymi.



Nowoczesna technologia z autorskimi wzmacniaczami SiP

Za komunikację przez port USB odpowiada najnowsza platforma XMOS XU316, która dostarcza strumień danych do układu przetwornika cyfrowo-analogowego AKM AK4493SEQ zbierającego najlepsze noty za jakość brzmienia. Jednocześnie za amplifikację odpowiadają cztery autorskie układy SiP CC630/CA630, pracujące w trybie wzmocnienia prądowego. Oferują one nie tylko transparentne brzmienie i dużą moc, ale posiadają też zoptymalizowane zużycie energii. A to bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas pracy na zasilaniu bateryjnym, który przy wbudowanym akumulatorze o pojemności 4300 mAh wynosi aż do 10 godzin. Jednocześnie CMA 18 Portable jest w stanie dostarczyć aż 1W mocy przy obciążeniu 320 omów oraz 2A prądu na wyjściu słuchawkowym. A to sprawia, że praktycznie żadne słuchawki nie będą dla niego problemem.



Pełna elastyczność i unikalna funkcja ADC

Questyle CMA 18 Portable posiada pełen zestaw wejść i wyjść analogowych. Posiada od dwa wejścia liniowe – zbalansowane 4.4 mm i niezbalansowane 3.5 mm oraz dwa wyjścia słuchawkowe, które są analogicznie zrealizowane na gnieździe 4.4 mm (zbalansowane) i 3.5 mm (niezbalansowane). Co ciekawe, urządzenie posiada także wbudowany przetwornik ADC i umożliwia nagrywanie na komputerze (bądź telefonie albo tablecie) sygnału, który będzie wchodził do CMA 18 Portable za pomocą wejścia liniowego.



Najnowszy produkt marki Questyle posiada także certyfikat MFi, który oznacza, iż jest w pełni kompatybilny z urządzeniami marki Apple. Oczywiście wspiera też systemy Windows, Android, czy Harmony OS. Na dodatek wbudowana łączność Bluetooth posiada wsparcie dla protokołów aptX HD oraz LDAC, co sprawia, że muzykę w wysokiej jakości możemy wysyłać do CMA 18 Portable także bezprzewodowo.



Ponadczasowe i oryginalne wzornictwo

Marka Questyle znana jest także z perfekcyjnego wykonania swoich urządzeń. Nie inaczej jest i w tym przypadku. CMA 18 Portable posiada obudowę wykonaną z piaskowanego aluminium lotniczego oraz szkło Corning przez które widać uporządkowane, ale i ciekawe wnętrze urządzenia. Diody w środku poinformują nas o trybie pracy, a precyzyjnie działające przyciski boczne sprawią, że jego obsługa będzie czystą przyjemnością.



Questyle CMA 18 Portable dostępny jest już w sieci sklepów HIFIPro/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3195 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP