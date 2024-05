Frostpunk 2 i SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology, we współpracy z 11 bit studios, uznanymi twórcami takich tytułów jak This War of Mine i serii Frostpunk, prezentuje kartę graficzną SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition. Ta limitowana edycja karty zawiera ekskluzywne dodatki: emaliowane przypinki, nakładki na klawisze klawiatury oraz kod na Edycję Deluxe gry Frostpunk 2. Frostpunk 2 to kontynuacja przychylnie przyjętej gry o zarządzaniu miastem, która toczy się w surowym i bezlitosnym świecie pokrytym śniegiem i wieczną zmarzliną. Odnosząc się do tematyki tytułu, osłona wentylatorów karty SAPPHIRE jest w śnieżnobiałym kolorze. Z kolei backplate jest czarny jak ropa naftowa i pokryty rdzawymi akcentami.







Logo SAPPHIRE otrzymało iluminację ARGB. Domyślnie jest ono podświetlone na pomarańczowy kolor, charakterystyczny dla Frostpunk 2, dodając ognistego akcentu do całości. W zależności od indywidualnych preferencji można je łatwo dostosować lub wyłączyć. Karta jest dostarczana w niestandardowym pudełku z motywem Frostpunk 2. W zestawie znajdują się dodatki: trzy emaliowane przypinki, trzy nakładki na klawiaturę i ściągacz do nakładek, a także kod na Edycję Deluxe gry Frostpunk 2. Pozwala on na dostęp do trybu fabularnego na 72 h przed premierą.



Energia do grania

SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT opiera się na najnowszej architekturze AMD RDNA 3 i oferuje wysoką wydajność w grach AAA w rozdzielczości Quad HD. Osiąga to dzięki 54 jednostkom obliczeniowym i 3456 procesorom strumieniowym, zegarowi Boost do 2584 MHz i zegarowi Game do 2226 MHz. Zamontowano w niej 12 GB pamięci GDDR6 taktowanej zegarem 18 Gbps oraz dodatkowe 54 MB szybkiej pamięci AMD Infinity Cache drugiej generacji. Karta została wyposażona w dwa porty HDMI 2.1a i dwa porty DisplayPort 2.1. Obsługuje ona do czterech wyjść obrazu jednocześnie, a każde może wyświetlać obraz w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).



Mroźna wydajność

Nowa karta SAPPHIRE została wyposażona w układ chłodzenia Tri-X składający się z trzech białych wentylatorów z łopatkami o zoptymalizowanym profilu. Wentylatory te zapewniają ciche i wydajne chłodzenie, tworząc wysokie ciśnienie statyczne. Oparto je na podwójnych łożyskach kulkowych, które cechuje wysoka żywotność. Powietrze z wentylatorów chłodzi aluminiowe żeberka, rozpraszając ciepło pochodzące z rdzenia, pamięci i komponentów zasilania. Jest ono od nich sprawnie odprowadzane za pośrednictwem pięciu kompozytowych rurek cieplnych.



Zasilanie jest dostarczane do karty za pośrednictwem sprawdzonego rozwiązania – dwóch standardowych wtyczek PCI Express 8-pin, dodatkowo chronionych przez bezpieczniki. Następnie energia z nich przepływa przez 14 faz zasilania, które oparto na wysokowydajnych kondensatorach polimerowo-aluminiowych. Dodatkowo kartę wyposażono w biały wspornik w kształcie litery L, który polepsza jej stabilność w obudowie.



Dostępność

SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition będzie dostępna w sprzedaży od lipca. W sam raz by skorzystać z wcześniejszego dostępu do trybu fabularnego gry.

















źródło: Info Prasowe - SAPHIRE