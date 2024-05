Opera z natywnym wsparciem Windows na ARM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera właśnie doczekała się natywnej wersji dla komputerów z systemem Windows na ARM. Projekt jest wspierany przez zespół usługi Microsoft App Assure oraz Qualcomm Technologies. Nowa wersja Opery sprawi, że przeglądanie internetu w systemie Windows dla ARM stanie się nie tylko płynniejsze, ale także dwukrotnie szybsze1. Użytkownicy mogą już dziś skorzystać z nowej wersji przeglądarki - to idealny moment, ponieważ już w tym roku zadebiutuje długo wyczekiwana linia produktów z procesorami Qualcomm Snapdragon X Elite. Opera z natywnym wsparciem dla Windows na Arm to doświadczenie nowej generacji w przeglądaniu sieci.







W związku ze zbliżającym się wprowadzeniem na rynek komputerów z architekturą Arm, Opera dokłada szczególnych starań, by zapewnić najlepszą wydajność na wszystkich dostępnych urządzeniach z systemem Windows. W ręce użytkowników trafia najnowocześniejsza przeglądarka na komputery z procesorami Snapdragon. Zoptymalizowana pod kątem Snapdragona nowa wersja przeglądarki Opera zapewnia bardzo wysoką wydajność na najszybszych komputerach dostępnych na rynku. Potencjał architektury Arm, zwiększa też zdolność i funkcjonalności AI samej Opery. Jest to ogromny postęp w rozwoju jeszcze bardziej inteligentnych i responsywnych przeglądarek.



Co bardzo istotne - Snapdragon na urządzeniach z systemem Windows będzie również oferował znaczący wzrost efektywności i wszechstronności funkcji sztucznej inteligencji Opery, takich jak lokalne modele LLM. Kluczową cechą tych procesorów jest zintegrowana jednostka NPU Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus, która odpowiada za wykorzystywanie mechanizmów sztucznej inteligencji. Dzięki systemom opartym na architekturze Qualcomm, korzystający z lokalnych LLM na swoich komputerach, mogą błyskawicznie wykonywać złożone operacje. Ponadto do korzyści należy zaliczyć także przyspieszone przetwarzanie danych, co przekłada się na krótszy czas uczenia maszynowego i szybszą analizę niestandardowego LLM. Sztuczna inteligencja z niedostępną wcześniej skutecznością radzi sobie z generowaniem tekstów, badaniem nastrojów czy niestandardowymi komendami głosowymi.



Snapdragon pozwala sztucznej inteligencji zarządzać energią w urządzeniu. Oznacza to, że laptopy będą mogły pracować dłużej na jednym ładowaniu. Ta przełomowa zaleta wynika z energooszczędnej konstrukcji procesorów. Natomiast ich unikalny, zredukowany zestaw instrukcji (RISC) zwiększa wydajność i wzrost efektywności energetycznej - dłuższą żywotność baterii i niższą temperaturę pracy.



Opery z natywnym wsparciem Windows na Arm będzie najpierw dostępna w wersji dla developerów. Wypróbowanie jej będzie możliwe na nowych urządzeniach z systemem Windows na architekturze ARM. Aby uzyskać dostęp do tej wersji Opery, należy pobrać wersję deweloperską przeglądarki na urządzenie z procesorem Snapdragon.



















źródło: Info Prasowe - OPERA