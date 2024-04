HONOR z serii Magic od 5 kwietnia dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR wprowadzi w Polsce do sprzedaży nowe modele swoich urządzeń z serii HONOR Magic 2024. HONOR Magic6 Pro został wyposażony w szereg funkcji sztucznej inteligencji oraz interfejs IUI oparty na intencjach użytkowników. W urządzeniu dostępny jest m.in. Magiczny Portal, który za pomocą przeciągnięcia palca do krawędzi ekranu daje dostęp do wielu aplikacji i usług. Kolejną nowością jest duży model językowy MagicLM, który potrafi zrozumieć i interpretować naturalny język. Całość wspomaga najnowszy system MagicOS 8.0 oparty na Androidzie 14, zapewniając wyjątkową płynność. Smartfon posiada pełen dostęp do usług Google Play.







Profesjonalna fotografia w zasięgu ręki

HONOR Magic6 Pro został wyposażony w potrójny system aparatów Falcon nowej generacji, dzięki którym zrobisz profesjonalne zdjęcia wysokiej jakości. Obejmuje on teleobiektyw peryskopowy 180 MP z przysłoną f/2.6 oraz optyczną stabilizacją obrazu, dynamiczny aparat 50 MP z samoregulującą przysłoną f/1.4-f/2.0 i ultraszerokokątny obiektyw 50 MP z przysłoną f/2.0. Dodatkowo system został wyposażony w funkcję HONOR AI Motion Sensing Capture, która automatycznie uchwyci najważniejsze momenty i doskonale poradzi sobie w fotografii sportowej. Aparat został również doceniony w rankingu DXOMARK stając się samodzielnym liderem zestawienia. Z przodu znalazł się natomiast aparat 50 MP z przysłoną f/2.0, który idealnie nada się do robienia selfie.



Zapomnij o ładowaniu

W smartfonie znajdziemy wyjątkowo wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 3, który radzi sobie znakomicie zarówno w wymagających grach, jak i codziennym użytkowaniu. HONOR Magic6 Pro został również wyposażony w baterię 5600 mAh, która zapewni użytkownikom wiele godzin pracy bez konieczności korzystania z ładowarki. W ogniwie najnowszego modelu HONOR Magic6 Pro zastosowano rewolucyjny kompozyt krzemowo-węglowy, układ Power Enhanced Chip HONOR E1 oraz system zarządzania energią HONOR. Dzięki tym rozwiązaniom smartfon może działać wiele godzin nawet przy ujemnych temperaturach.



HONOR Magic6 Pro posiada wyświetlacz OLED o wielkości 6,8 cala1 i rozdzielczości FHD+, któremu nie umknie żaden szczegół. Obsługuje on aż 1,07 miliarda kolorów, dzięki czemu barwy są wyjątkowo żywe i naturalne. Dodatkowo nowy, flagowy model został wyposażony w niezwykle wytrzymałe szkło HONOR NanoCrystal Shield. Uzyskało ono pięciogwiazdkowy certyfikat odporności firmy SGS2 na upadki na różne nawierzchnie.



Najcieńszy składany smartfon na świecie

Debiutujący jutro na polskim rynku smartfon HONOR Magic V2 waży zaledwie 231 g i ma zaledwie 9.9 mm grubości po złożeniu, co czyni go najcieńszym urządzeniem tego typu na świecie. Wszystko to za sprawą 210 przełomowych rozwiązań technologicznych, nad którymi prace trwały 2 lata. W smukłej obudowie smartfona znalazła się ultracienka bateria czy wydajny system chłodzenia.



Podobnie jak w przypadku flagowego HONOR Magic6 Pro w baterii 5000 mAh został użyty kompozyt krzemowo-węglowy, który pozwolił na zapewnienie pojemnego ogniwa przy zachowaniu wyjątkowej smukłości. Bateria w smartfonie HONOR Magic V2 ma teraz zaledwie 2.72 mm średniej grubości. Dodatkowo w urządzeniu pojawił się tytanowy zawias, stworzony po raz pierwszy w technologii druku 3D. Smartfon zyskał certyfikat SGS, który gwarantuje aż 400 000 zgięć, co jest równoznaczne z 10 latami codziennego użytkowania. Smartfon posiada potrójny system aparatów z czego główny obiektyw 50 MP jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowo w HONOR Magic V2 można znaleźć teleobiektyw 20 MP oraz obiektyw szerokokątny 50 MP. Przedni, podwójny aparat składa się natomiast z dwóch obiektywów 16 MP.



Korzystaj z dwóch aplikacja na raz

Dzięki trybowi Dual Tasking Efficiency najnowszy HONOR Magic V2 pozwala rozdzielić ekran na dwie osobne części, dzięki czemu możemy korzystać z różnych aplikacji w tym samym czasie. Funkcja ta, pozwoli na korzystanie ze smartfona zarówno w celach prywatnych jak i służbowych. Urządzenie posiada też szereg rozwiązań poprawiających komfort użytkowania. HONOR Magic V2 ma wbudowany dynamiczny czujnik oświetlenia otoczenia, technologię Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło oraz posiada częstotliwość modulacji PWM 3840 Hz, gwarantującą brak migotania obrazu nawet przy przyciemnionym ekranie.



HONOR Magic6 Pro będzie dostępny w cenie 5999 PLN w zielonym oraz czarnym wariancie kolorystycznym. Za składanego HONOR Magic V2 zapłacimy 8999 PLN. Użytkownicy będą mogli wybrać kolor czarny lub fioletowy.



Wyjątkowa oferta na start

Wszyscy, którzy chcą wyposażyć się w nowe smartfony HONOR będą mogli skorzystać z wyjątkowej oferty. Przy zakupie flagowego HONOR Magic6 Pro, nowi użytkownicy otrzymają w prezencie debiutujący w Polsce tablet HONOR Pad 8. Nabywcy składanego HONOR Magic V2 będą mogli cieszyć się tabletem HONOR Pad 9 bez dodatkowych kosztów. Oferta będzie dostępna w dniach 5-28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.



































źródło: Info Prasowe - HONOR