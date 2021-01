HP - Nowe sprzęty przeznaczone do pracy zdalnej i biurowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiele przedsiębiorstw musiało wdrożyć system "pracy z dowolnego miejsca", aby zachować ciągłość pracy w 2020 roku. Pracownicy i zespoły IT dostosowały się nie tylko do nowych sposobów pracy, ale także do nowych miejsc wykonywania obowiązków służbowych - zarówno w domu, w biurze, jak i w modelu hybrydowym. Warto jednocześnie podkreślić, że 53% użytkowników preferuje hybrydowy model pracy, między domem a biurem, a działy IT szacują, że średnio 27% pracowników będzie na stałe pracowało w tym modelu. W nawiązaniu do zmieniających się potrzeb, firma HP zaprezentowała nowe komputery biznesowe i ultra-smukły monitor, które pomogą ludziom pozostać w kontakcie i działać swobodnie w niemal każdym otoczeniu.







Zasilane przez mobilne procesory AMD Ryzen PRO 5000i oraz z długim czasem pracy na baterii, komputery HP EliteBook 805 G8 zapewniają idealne narzędzie do pracy bez względu na okoliczności. Komputery z serii EliteBook 805 dostępne są z ekranami o przekątnej 13.3, 14 i 15.6 cala i zapewniają nowe możliwości pracownikom i działowi IT.



Dzięki masie poniżej 1 kg, HP ProBook 635 Aero G8 jest idealny dla osób ceniących sobie możliwość "pracy z dowolnego miejsca". Elegancka konstrukcja, silne zabezpieczenia biznesowe i długi czas pracy na baterii pomagają utrzymać wydajność pracowników w każdym miejscu i bezproblemowo integrują się z telefonem komórkowym podczas korzystania z HP QuickDrop.



HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 i HP ProBook 435 x360 G8 są przeznaczone dla profesjonalistów w rozwijających się firmach - niezależnie od tego, czy pracują przy biurku, w sali konferencyjnej, czy w domu. Dzięki ulepszonej konstrukcji i najnowszym, opcjonalnym procesorom mobilnym z serii AMD Ryzen 5000, komputery ProBook 405 G8 zapewniają wydajność, bezpieczeństwo i trwałość, których pracownicy potrzebują w ciągu pracy. HP ProBook x360 435 G8 jest wyposażony w 360-stopniowy zawias, który można dostosować do czterech trybów pracy, aby tworzyć, prezentować i współpracować w komfortowy sposób.





Monitor HP P34hc WQHD Curved, dzięki 34-calowemu, zakrzywionemu ekranowi, zapewnia doskonałą wydajność podczas pracy w domu lub w biurze. Wielozadaniowi użytkownicy mogą zwiększyć produktywność nawet o 33% dzięki ultraszerokiemu wyświetlaczowi i cieszyć się dodatkową przestrzenią do pracy. Wykorzystanie zaledwie jednego kabla USB-C do przesyłania wideo, danych i do zasilania notebooka (do 65W) sprawia, że ten smukły monitor może stać się centrum każdego domowego biura.



Ceny i dostępność

• Komputery HP EliteBook 835 G8, HP EliteBook 845 G8 oraz HP EliteBook 855 G8 mają być dostępne w marcu. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• HP ProBook 635 Aero G8 ma być dostępny w kwietniu. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• HP ProBook 445 G8 oraz HP ProBook 455 G8 mają być dostępne w kwietniu. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• HP ProBook x360 435 G8 ma być dostępny w lutym. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• Monitor HP P34hc WQHD ma być dostępny w styczniu, w cenie 1899 PLN.































Źródło: Info Prasowe / HP