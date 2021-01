Samsung Galaxy S21 5G oraz Galaxy S21+ 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował nowe, flagowe smartfony, umożliwiające użytkownikom jeszcze lepsze wyrażanie siebie: Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G. Stworzone, by lepiej pasowały do obecnego stylu życia, Galaxy S21 5G oraz Galaxy S21+ 5G są naszpikowane najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które umożliwiają czerpanie pełnymi garściami z każdej przeżywanej chwili. Nowe modele charakteryzują się przyciągającym wzrok, spektakularnym wzornictwem, zaawansowanymi technologicznie aparatami dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania, a także najnowocześniejszym spośród dotychczas stosowanych w urządzeniach Galaxy procesorem. Ponadto każde z urządzeń oferuje łączność, moc oraz wydajność, które są znakiem rozpoznawczym Samsung.







Seria Galaxy S21 5G została wyposażona w inteligentny, niemal bezramkowy, adaptacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Hz, który umożliwia płynniejsze przewijanie oraz oglądanie]. Automatycznie dostosowuje on liczbę klatek na sekundę na podstawie prezentowanych treści, niezależnie od tego, czy są to kanały społecznościowe, czy programy rozrywkowe. Wyświetlacz dba także o wzrok użytkowników, automatycznie dostosowując filtr niebieskiego światła w zależności od pory dnia, oglądanych treści i pory snu.



Seria Galaxy S21 5G to kontynuacja wieloletniej tradycji Samsung w zakresie oferowania aparatów , które wspierane profesjonalnymi innowacjami oraz opcjami wideo, pozwalają nawet amatorom wykonać ujęcia na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego, czy użytkownik uwiecznia moment, kiedy jego szczeniak pierwszy raz patrzy w lustro, rejestruje nocny maraton gier, czy też fotografuje niesamowite widoki, uchwycone podczas wycieczki samochodowej poza miasto, aparaty w Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G na pewno okażą się niezawodne. Wystarczy tylko skierować obiektyw na wybrany obiekt, wykonać zdjęcie, a resztę pracy wykonają Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G, pozwalając uchwycić idealny moment, zanim zniknie na dobre.



Aktualizacja rozwiązania wycięcia zdjęć z wideo 8K umożliwia wycinanie krystalicznie czystych kadrów, dzięki czemu można za każdym razem uchwycić całą akcję na żywo i uzyskać wyjątkowe zdjęcia. Niezależnie od tego, jak szybko zmieniają się warunki i jak wyboista jest droga podczas filmowania, materiał wideo jest zawsze nieskazitelnie płynny, dzięki funkcji Super Steady video, która automatycznie optymalizuje nagrywanie w zakresie od 30 do 60 kl./s w rozdzielczości FHD. Nowe rozwiązanie Director’s View pozwala na oglądanie, przełączanie, a także wybór najlepszych ujęć, by pokazać rejestrowaną historię w najlepszy możliwy sposób. Filmy wideo mogą być rejestrowane jednocześnie za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Opcja Vlogger View umożliwia uchwycenie reakcji nagrywającego w czasie rzeczywistym, a Live Thumbnails zmianę kąta, przybliżenia, albo ustawienie szerokości ujęcia, bez tracenia z oczu toczącej się akcji. Z kolei parując urządzenie z nowymi słuchawkami Galaxy Buds Pro, można uchwycić zarówno dźwięki otoczenia, jak i głos użytkownika w tym samym czasie, korzystając z funkcji nagrywania z zastosowaniem wielu mikrofonów. Możliwe jest także ustawienie Galaxy S21 5G i Galaxy S21 5G w trybie Pro Video Mode na statywie i wykorzystanie słuchawek Galaxy Buds Pro jako mikrofonu rejestrującego głos. Dzięki temu, użytkownicy mogą nagrać przemówienie, ruch oraz dźwięki otoczenia w doskonałej jakości. Dzięki wykorzystaniu potęgi sztucznej inteligencji (AI), popularna wśród użytkowników funkcja Jedno Ujęcie pozwala na zarejestrowanie różnorodnych formatów zdjęć i wideo za jednym dotknięciem. Została ona wzbogacona o nowe, profesjonalne ustawienia wideo, takie jak Highlight Video i Dynamic Slow-Mo, które pozwalają uwiecznić najwspanialsze momenty i skupić się na najbardziej fascynującej akcji.



Profesjonalny aparat w Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G z potrójnym obiektywem z technologią AI, został zaprojektowany z myślą o chwilach, gdy użytkownik chce działać bardziej świadomie i mieć większą kontrolę. System kamer intuicyjnie ocenia i dostosowuje się do scenerii, aby zapewnić idealne uchwycenie każdego miejsca. Wykorzystując Tryb Portretowy aparat ze sztuczną inteligencją wykorzystuje ulepszoną analizę 3D, która dokładniej separuje fotografowany obiekt od tła. Zawiera również opcje oświetlenia wirtualnego studia i efektów tła AI, aby zapewnić, że fotografowany obiekt będzie doskonale widoczny w kadrze. Podobny efekt występuje również podczas wykonywania zdjęć selfie. W przypadku trudnych do uchwycenia ujęć z dużej odległości, niezależnie od tego, czy jesteś na wycieczce, czy siedzisz w tylnym rzędzie, ulepszony Space Zoom pomaga uzyskać wyraźne i stabilne ujęcia.



Nowa funkcja Zoom Lock w modelach Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G ułatwia stabilizację obrazu i rejestruje wyraźniejsze obrazy przy 30-krotnym powiększeniu, wykorzystując sztuczną inteligencję, aby utrzymać punkt ogniskowania w środku kadru. Ponadto, zwiększona moc przetwarzania, umożliwia uzyskanie jasnych ujęć nawet w ciemności, dzięki czemu można w pełni oddać urok wspaniałych zachodów słońca i sylwetek na tle nieba.



Od 29 stycznia 2021 roku modele Galaxy S21 i Galaxy S21+ będą szeroko dostępne na polskim rynku. Oba urządzenia będzie można nabyć w następujących kolorach z luksusowym matowym wykończeniem:



Galaxy S21: Fioletowy, Szary, Różowy i Biały (128 GB i 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 8 GB)

Galaxy S21+: Fioletowy, Srebrny, Czarny (128 GB i 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 8 GB)



Przedsprzedaż Galaxy S21 5G i Galaxy S21 + 5G potrwa od dnia 14 stycznia 2021 od godz. 16:30 do 28 stycznia 2021 do godz. 23:59. Warunki oferty przedsprzedażowej określone są w osobnych regulaminach promocji.



Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup modelu Galaxy S21 5G lub Galaxy S21+ 5G w przedsprzedaży otrzymają w prezencie słuchawki Galaxy Buds Live w kolorze czarnym oraz lokalizator Galaxy SmartTag w tym samym kolorze. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung