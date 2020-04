HP Pavilion x360 14 - nowy, wszechstronny laptop

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP Pavilion x360 14 to urządzenie stworzone dla osób poszukujących komputera, który wesprze ich podczas codziennej pracy i w wolnych chwilach, zapewniając nieprzerwaną łączność dzięki opcjonalnemu modułowi 4G LTE (po raz pierwszy w serii Pavilion). Laptop odznacza się przy tym wszechstronnością i wysoką jakością typową dla laptopów Pavilion x360. Urządzeniu nadano nowoczesny i wyrazisty wygląd obudowy (dostępny w specjalnej wersji „metal 3D”), wyposażono w funkcje premium i praktycznie bezramkowe wyświetlacze oraz wydajniejsze podzespoły, w tym w większe dyski SSD (do 1 TB).







Nowy HP Pavilion x360 14:

- Zaprojektowany z myślą o mobilności: Kompaktowa, lekka konstrukcja o grubości zaledwie 18 mm czyni go jednym z najsmuklejszych laptopów konwertowalnych z serii HP Pavilion, a dzięki baterii wytrzymującej nawet do 13 godzin pracy (przy odtwarzaniu wideo w jakości FHD) użytkownik będzie przygotowany nawet na najbardziej na intensywny dzień. Ponadto, łączność 4G LTE umożliwia szybszy transfer plików i zapewnia bezpieczniejsze połączenia niż np. publiczna sieć Wi-Fi. Komputer oferuje również duży i precyzyjny touchpad oraz bogaty wybór portów, w tym HDMI 2.0 i USB Type-C, ułatwiając przesyłanie danych oraz umożliwiając podłączenie dodatkowego wyświetlacza czy też ładowanie innych urządzeń.



- Nowa jakość rozrywki: HP Pavilion x360 14 oferuje najnowsze procesory Intel Core 10. generacji z opcjonalną kartą graficzną Iris Plus. Użytkownicy docenią też dotykowe wyświetlacze HD lub FHD z jeszcze lepszym współczynnikiem stosunku ekranu do obudowy, w obu przypadkach z 3-stronnymi ramkami o mikro krawędziach. Producent nie zapomniał jednocześnie o odpowiednich doświadczeniach audio, montując w laptopie podwójne głośniki, z funkcjami B&O Audio i HP Audio Boost.



- Praca i odpoczynek: Nowy Pavilion zapewnia stabilne połączenie z siecią dzięki opcjonalnej technologii Wi-Fi 6 oraz bezpieczne i wygodne logowanie przy użyciu czytnika linii papilarnych, dostępnego w wybranych modelach.



HP Pavilion x360 będzie dostępny w Polsce w kolorze naturalnego srebra, ciepłego złota i morskiego turkusu pod koniec czerwca br., w cenie od 2599 PLN.































Źródło: Info Prasowe / HP