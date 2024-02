HP na IEM Katowice 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych Intel Extreme Masters w Katowicach, firma HP Inc. zaprezentowała nowego laptopa OMEN Transcend 14 z systemem audio i peryferiami od HyperX. Sprzęt miał niedawno swoją globalną premierę na międzynarodowych targach CES 2024. Laptop gamingowy, który wkracza właśnie do Polski, stanowi odpowiedź dla wymagających graczy, szukających wydajnych urządzeń i kompleksowych rozwiązań. Żyjemy w czasach, gdzie komputer czy laptop ma za zadanie spełniać wiele potrzeb jednocześnie. Jak wynika z raportu „Różne twarze polskiego gracza. 2023” i wykonanego na zlecenie HP Inc Polska dla ponad 60% badanych głównym celem używania komputera jest praca oraz nauka. Równie często wykorzystywany jest do celów rozrywkowych: oglądania filmów i słuchania muzyki. Prawie połowa ankietowanych wskazała również, że sięga po komputer, by grać w ulubione gry.







Firma HP Inc. mocno rozwija portfolio urządzeń gamingowych w kierunku hybrydowych i kompleksowych rozwiązań, w zgodzie z oczekiwaniami użytkowników. Nowoczesne komputery powinny być wszechstronne i taki właśnie jest nowy OMEN Transcend 14 od HP. Połączenie bardzo wydajnych komponentów z kompaktowym rozmiarem sprawia, że sprzęt sprawdzi się zarówno u profesjonalistów, którzy po pracy potrzebują nieco „casualowej” rozrywki, jak i zapalonych graczy, którzy z powodzeniem będą go mogli wykorzystać do codziennych obowiązków zawodowych czy na studiach.



Dzięki wyświetlaczowi OLED 2.8K 120 Hz VRR z certyfikatem IMAX Enhanced, OMEN Transcend 14 świetnie oddaje ostrość i rzeczywiste barwy obrazu. Z kolei niskie opóźnienie matrycy i wysoka wartość odświeżania przekłada się na płynną i niezakłóconą rozgrywkę. Kompaktowa konstrukcja ważąca jedynie 1637 g pozwala na wygodne zabranie laptopa w podróż i umożliwia zdalne wykonywanie obowiązków czy rozgrywkę np. podczas jazdy pociągiem. Duży komfort i niezawodność zapewnia opcja szybkiego ładowania dzięki ładowarce USB-C o mocy 140 W.



Zastosowanie procesora Intel Core Ultra 9 185H i grafiki NVIDIA GeForce RTX 4070 sprawia, że gracze mogą uruchamiać na nim najnowsze produkcje lub obsługiwać wymagające programy graficzne. Internetowi twórcy mogą wykorzystać jednostkę NPU urządzenia i wtyczki OpenVINO dla studia OBS, aby strumieniowanie i rozgrywka przy zwiększonej, nawet o 24.6% liczbie klatek na sekundę (FPS), były jeszcze płynniejsze. W pełni automatyczna, dynamiczna częstotliwość odświeżania (DRR) w OMEN Gaming Hub pozwala na responsywną rozgrywkę bez zakłóceń, a to głównie za sprawą automatycznego przełączania między różnymi częstotliwościami odświeżania (w zależności od zawartości i trybu zasilania). Może to wydłużyć czas pracy na baterii nawet o 7%, a w trybie ECO nawet do 20%.



Dodatkowo wspierany technologią Intela, 14-calowy laptop posiada najlepszy system chłodzenia w tego typu urządzeniach. Konstrukcja obudowy w połączeniu z komorą parową pozwala na odprowadzanie ciepła bezpośrednio przez tylne otwory wentylacyjne, tak, by komputer nie nagrzewał się podczas pracy czy gry. OMEN Transcend 14 oferuje również lokalne możliwości sztucznej inteligencji dzięki procesorom Intel i NVIDIA, jak i wbudowaną sztuczną inteligencję z Otter.ai. Pozwala ona na transkrypcję na żywo i napisy w czasie rzeczywistym podczas spotkań lub zajęć oraz zapisywanie transkrypcji dźwięku i notatek generowanych przez sztuczną inteligencję.



Czysty dźwięk, precyzja i personalizacja

Peryferia są nieodłącznym elementem, który wpływa na jakość pracy i doświadczanie rozrywki, dlatego HyperX i OMEN rozwijają swoje portfolio tak, by oferować kompleksowe rozwiązania. Bezproblemowa łączność jest kluczową częścią doświadczenia każdego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego gracza. Jako uzupełnienie pierwszych gamingowych laptopów z wbudowanym modułem do intuicyjnego parowania urządzeń audio i rozwiązaniem o bardzo niskim opóźnieniu (ULL), OMEN Transcend 14 wysoko podnosi poprzeczkę. Jest pierwszym gamingowym laptopem z łącznością ULL 2.4 GHz, obsługiwaną przez HyperX Cloud III Wireless Headset. Dzięki temu gracze mogą łatwo przełączać się między komputerem, a konsolą. Prosta konfiguracja pozwala każdemu już od samego początku zagłębić się w wirtualnym świecie gier z wyjątkowo realistycznym dźwiękiem.



W swoim portfolio HyperX posiada peryferia dla graczy i profesjonalistów: klawiatury, myszki czy kontrolery, dzięki którym mogą oni lepiej doświadczać wirtualnej rozrywki i stworzyć własny, w pełni dopasowany do swoich potrzeb, świat gier.



Omen i Hyperx z Riot Games: od graczy dla graczy

Wieloletnie doświadczenie Omen i HyperX skutkuje wprowadzaniem na rynek gamingowy zaawansowanych technologicznie produktów. Jest to zauważane nie tylko przez graczy, ale również całe środowisko gamingowe. Obie marki zostały oficjalnym partnerem technologicznym Riot Games, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej zrozumieć, wspierać i docierać do graczy, którzy poszukują sprzętu i rozwiązań najwyższej jakości.

































Źródło: Info Prasowe - HP