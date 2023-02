HP prezentuje nowe, wydajne stacje robocze Z by HP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W lutym br. HP Inc. ogłosiło nową linię wysokowydajnych stacji roboczych Z by HP, zaprojektowanych z myślą o wdrożeniu zmian w kompleksowych działaniach obejmujących analizę dużej ilości danych. HP usprawnia również koordynację pracy hybrydowej, dzięki urządzeniu HP Anyware Remote System Controller, umożliwiającym działom IT zarządzanie urządzeniami o wysokiej wydajności

z dowolnego miejsca. Złożone procesy wykorzystywane w branżach takich jak: media i rozrywka, data science, czy inżynieria są przede wszystkim związane z większą presją czasową oraz koniecznością posiadania dostępu do większej mocy obliczeniowej, aby szybciej osiągać efekty.







To równie często potrzeba nieustannej współpracy z zespołami zdalnymi i przekraczania granic kreatywności, w celu otrzymania dokładniejszych wyników. Najnowsze stacje robocze Z by HP Z4, Z6, Z8 i Z8 Fury, zasilane przez procesory Intel, zapewniają skalowalną równowagę między mocami obliczeniowymi CPU i GPU, niezbędną do odblokowania nowych poziomów prędkości, dokładności i kreatywności.



Innowacje serii Z by HP zaczynają się od spełnienia potrzeb klienta związanych z wydajnością – niezależnie od tego, czy chodzi o importowanie i pracę z dużymi modelami, tworzenie złożonych symulacji, czy szybsze szkolenie kompleksowych modeli uczenia głębokiego i maszynowego. Najnowsze stacje robocze serii Z zawierają do 56 rdzeni CPU i cztery wysokiej klasy układy GPU, zawarte m.in w modelu Z8 Fury G5. Stacje Z4, Z6, Z8 oraz najnowsza Z8 Fury zapewniają różnorodne konfiguracje, które sprostają każdemu wyzwaniu związanemu z wykonywaniem zadań w wyżej wymienionych segmentach. Począwszy od najlepiej sprzedającego się modelu Z4, kończąc na niezwykle wydajnym Z8 Fury, seria Z by HP jest w stanie zaoferować odpowiednią stację roboczą dla każdego rodzaju procesów.

• Z8 Fury G5 zapewnia wysoką wydajność, zachowując przy tym stałą temperaturę i pracując cicho podczas wysokowydajnych procesów dzięki nawet 56 rdzeniom w pojedynczym procesorze1 i mocy czterech high-endowych, procesorów graficznych z 2 TB pamięci DDR5 za sprawą transformacyjnej technologii pojedynczego gniazda. Stacja ta pozwala wykonać nawet najbardziej złożone działania związane z głębokim uczeniem i VFX.

• HP Z4 G5 umożliwia realizację zaawansowanych procesów, od uczenia maszynowego po zaawansowaną edycję wideo, dzięki ewolucyjnemu rozszerzeniu o 24-rdzeniowy procesor, dwa wysokiej klasy procesory graficzne i nawet 512 GB pamięci RAM. Z4 G5 przyspiesza działanie szerokiej gamy profesjonalnych aplikacji i zapewnia mnóstwo miejsca na rozbudowę w miarę rozwoju procesów.

• HP Z6 G5 przyspiesza procesy związane z intensywną obróbką graficzną za sprawą wielu układów GPU i dzięki najnowszej architekturze procesorów Intel Xeon W-3400. Model Z6 G5 wyposażony w aż 36 rdzeni obliczeniowych, trzy wysokiej klasy karty graficzne i 1 TB pamięci DDR5, zapewnia znaczną wydajność użytkownikom potrzebującym rozwiązania zmieniającego się wraz ze wzrostem złożoności modeli i zbiorów danych na których pracują.

• HP Z8 G5 zaprojektowano dla użytkowników, którzy oczekują największej ilości mocy obliczeniowej, na potrzeby pracy intensywnie wykorzystującej procesor, jednocześnie przyspieszając renderowanie z ray tracingiem w czasie rzeczywistym, wizualizację danych i szkolenie modeli, zapewniając przy tym dużo miejsca na rozbudowę w miarę zmieniających się potrzeb. Stacja robocza, zaprojektowana do obsługi procesorów Intel Xeon 4. generacji, zapewnia dostęp do 64 rdzeni systemowych oraz obsługę dwóch wysokiej klasy kart graficznych z 1 TB pamięci DDR5.



HP Anyware Remote System Controller zapewnia administratorom IT dostęp do pulpitu z możliwością uruchomienia sesji kernel-based virtual machine (KVM) i wykonywania działań takich jak dostęp do systemu przed jego uruchomieniem, aktualizacja BIOSu i ponowne przywracanie obrazu.1Za pośrednictwem jednego interfejsu administratorzy IT mogą zarządzać flotą urządzeń, uzyskiwać dostęp do chronionych informacji o systemie, takich jak numery modeli i wersje systemu BIOS, otrzymywać raporty, a także mieć łatwy wgląd w całość funkcjonowania w celu optymalizacji infrastruktury i rozwiązywania problemów, zanim dotkną one użytkowników.2 Firma HP projektuje sprzęt i oprogramowanie w oparciu o silne standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzając szeroko zakrojone testy, poddając sprzęt ocenie stron trzecich i uzyskując certyfikaty w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.



Dostępność

• Modele HP Z4, Z6, Z8, Z8 Fury G5 będą dostępne w Polsce w kwietniu 2023 r.

• HP Anyware Remote System Controller ma być udostępniony już wiosną tego roku. Informacja o cenie będzie dostępna bliżej daty premiery produktu.





























Źródło: Info Prasowe / HP