HP prezentuje nowe laptopy z obsługą AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma poszerza portfolio laptopów Envy i Pavilion o nowe modele, wyposażone w zawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Seria laptopów HP Pavilion łączy funkcje urządzeń klasy premium z możliwością dostosowania wydajności komputerów do własnych potrzeb. Wyraźny obraz w formacie 16:10, duża liczba portów oraz długi czas pracy na baterii sprawiają, że urządzenia doskonale sprawdzą się w każdym zadaniu. Nowy HP Pavilion Aero 13.3” to najlżejszy laptop w segmencie konsumenckim wspierany przez sztuczną inteligencjęi. Jest trwały, stylowy i zrównoważony - lekka magnezowo-aluminiowa obudowa została wykonana z materiałów podlegających recyklingowiii. Z kolei wewnątrz laptopa za wydajność odpowiadają najnowsze procesory AMD Ryzen.







Smukły, mobilny i niezwykle efektywny HP Pavilion Aero to laptop klasy premium, który waży mniej niż 1 kg, który stworzony został dla osób aktywnych. Urządzenie z układami AMD, obsługującymi AMD FreeSync, gwarantuje płynny obraz 5MP, podczas gdy HP Fast Charge szybko naładuje baterię za pośrednictwem USB-C (zapewniając nawet do 12 godzin pracy). Urządzenie jest przeznaczone do dynamicznej i kreatywnej pracy. O wysoką jakość wirtualnych spotkań zadba nowa kamera 5MP8 oraz zapewniający niezwykle żywe kolory ekran rozdzielczości 2.5K WQXGA. Seria Pavilion posiada również fizyczną zasłonę aparatu i funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello, oferując tym samym dodatkowe poziomy bezpieczeństwa przed nieuprawionym dostępem.



Wraz z premierą laptopa HP Pavilion 16" swój debiut w tej serii świętuje wyświetlacz OLED. Ten mobilny sprzęt oferuje twórcom wiele możliwości. Ekran nowego laptopa dysponuje o 10.3% większą pionową przestrzenią roboczą w porównaniu do poprzedniego modelu. Posiada także większy i bardziej precyzyjny panel dotykowy oraz podświetlaną klawiaturę, co gwarantuje wygodne przeglądanie treści. Na urządzeniach z procesorami Intel opcjonalna grafika NVIDIA sprawi, że nawet najmniejsze detale obrazu będą wyraźne. a z kolei ekran OLED z certyfikatem IMAX Enhanced zadba o doskonałą rozrywkę. Dzięki możliwości wyboru między kilkoma modelami z procesorami Intel lub AMD oraz opcjonalną kamerą FHD IR88 użytkownik może skonfigurować urządzenie odpowiednio do swojego stylu pracy. W dodatku, technologia HP Fast Charge15 zapewnia szybkie naładowanie baterii, co pozwala na aż do 19 godzin pracy bez dostępu do gniazdka elektrycznego w urządzeniach z procesorem Intel Core Ultra. W porównaniu z poprzednią wersją modelu Pavilion 16 oznacza to wzrost o 44%.



HP Envy Series - niezrównana elastyczność i nieograniczone możliwości personalizacji

Nowe modele HP Envy x360 14" 2-in-1 oraz HP Envy x360 16" 2-in-1 wyróżniają się wszechstronnością i dużą elastycznością. Laptopy występują w wersjach 14" i 16" z procesorami Intel lub AMD Ryzen. Urządzenia zostały zaprojektowane do wszechstronnego działania, cechują się wytrzymałą konstrukcją z aluminium oraz portami Thunderbolt 4 (w modelach z procesorami Intel). Obie wersje są w stanie zapewnić do 17 godzin pracy na baterii. Laptopy cechuje doskonały obraz i dźwięk. Ekran o proporcjach 16:10, udoskonalona klawiatura oraz panel dotykowy umożliwiają użytkownikowi wygodne przeglądanie treści, edycję dokumentów czy granie. Opcjonalny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2.8K został opatrzony certyfikatem IMAX Enhanced.



Z kolei nowy HP Envy 17.3", wyposażony w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3050, zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy pracą a rozrywką. Urządzenie zostało zoptymalizowane pod kątem ergonomii, ma większy panel dotykowy, podświetlane klawisze oraz, jako dodatkowe zabezpieczenie, technologię wykrywania obecności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, baterią o żywotności do 9 godzin i ładowaniem USB-C, laptop zapewnia odpowiednią wydajność i zintegrowaną łączność, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają możliwości pracy i rozrywki z każdego miejsca.



Dostępność i ceny urządzeń:

• HP Pavilion Aero 13.3 będzie w Polsce dostępny w sprzedaży w lipcu w cenie od 4699 PLN

• HP Pavilion 16 będzie w Polsce dostępny w sprzedaży w czerwcu w cenie od 4999 PLN

• HP Envy - modele 14" i 16" będą w Polsce dostępne od czerwca:

- HP Envy x360 14 z procesorami Intel Core w cenie 4999 PLN, a wersja z procesorami AMD w cenie od 4699 PLN

- HP Envy x360 16 z procesorami Intel Core w cenie od 5249 PLN, a wersja z procesorami AMD w cenie od 5299 PLN

• HP Envy 17.3 ma być dostępny od czerwca w cenie od 5449 PLN.































źródło: Info Prasowe - HP