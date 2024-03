Logitech Signature Slim

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś bezprzewodową klawiaturę Signature Slim K950, zestaw Signature Slim Combo oraz Signature Slim Combo for Business, zaprojektowane, aby ułatwić użytkownikom łączenie codziennych zadań na prywatnym i firmowym komputerze. Dla osób korzystających z jednej przestrzeni do pracy zawodowej i osobistej, produkty Signature Slim to stylowe i eleganckie urządzenia, które pasują zarówno do biura, jak i domowych przestrzeni. Dzięki większej liczbie funkcji niż w typowych klawiaturach klasy podstawowej i możliwości personalizacji licznych opcji, klawiatura Signature Slim tworzy efektywne oraz wygodne rozwiązanie do realizacji zadań w pracy oraz po pracy.







Bezproblemowa współpraca na linii praca-dom

Zestaw Signature Slim Combo składa się z bezprzewodowej klawiatury Signature Slim K950 i bezprzewodowej myszy Signature Plus M750, dostępnych w kolorze grafitowym i białym. Dostosowane do dynamicznego stylu życia, w którym praca łączy się z domem, urządzenia umożliwiają pisanie i klikanie na domowych komputerach stacjonarnych i laptopach do pracy, przełączając się między nimi za pomocą jednego dotknięcia. Ciche klawisze klawiatury, ciche kliknięcia myszy oraz szybkie i precyzyjne przewijanie za pomocą rolki SmartWheel pozwalają na pracę w pełnym spokoju i skupieniu.



Większa produktywność dzięki aplikacji Logi Options+

Klawiaturę Signature Slim K950 charakteryzuje znane z laptopów responsywne pisanie i smukła, lekka obudowa. Urządzenie pozwala zoptymalizować czas spędzany przy biurku i codzienne zadania dzięki aplikacji Logi Options+. Łatwe przejście między pracą a rozrywką umożliwiają również skróty klawiszowe, takie jak np.: regulacja głośności, play/pauza i wyciszanie/włączanie dźwięku oraz korzystanie z inteligentnych funkcji Smart Actions. Umożliwiają one pomijanie powtarzających się czynności poprzez automatyzację wielu zadań i ich realizację za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.



Więcej możliwości dla działów IT

Dla zespołów IT, które zajmują się wyposażeniem pracowników w narzędzia pracy, Signature Slim Combo for Business wprowadza nowy standard w przystępnej cenie do masowego wdrożenia. Zestaw jest wyposażony w bezpieczną technologię bezprzewodową Logi Bolt zapewniającą niezawodne połączenia, nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych. Dzięki Signature Slim Combo zespoły IT mogą masowo wdrożyć jeden model klawiatury i myszy dla całej globalnej siły roboczej i zdalnie monitorować urządzenia za pośrednictwem aplikacji Logitech Sync, aby upewnić się, że działają poprawnie i są zaktualizowane. Zestaw jest kompatybilny z systemami Windows, macOS, Chrome OS i innymi wiodącymi systemami operacyjnymi.



Dobry wybór dla środowiska

Produkty Signature Slim K950 i Signature Slim Combo zostały zaprojektowane zgodnie z celem firmy Logitech, jakim jest tworzenie urządzeń poprawiających jakość życia ludzi. Oznacza to uwzględnianie wpływu na środowisko i społeczeństwo w ramach każdej decyzji projektowej. Oba produkty mają certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, a papierowe opakowania pochodzą z lasów z certyfikatem FSC™ i innych kontrolowanych źródeł. Części plastikowe w Signature Slim K950 i Signature Slim Combo zawierają certyfikowany plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego, aby nadać drugie życie zużytemu plastikowi ze starej elektroniki użytkowej - 62% dla koloru grafitowego, 48% dla koloru białego (klawiatura Signature Slim K950), 61% dla koloru grafitowego, 25% dla koloru białego (mysz Signature M750).



Ceny i dostępność

Bezprzewodowa klawiatura Signature Slim K950 i zestaw Signature Slim Combo w kolorze grafitowym i białym będą dostępne w marcu 2024 r. na stronie www.logitech.com i u sprzedawców detalicznych w rekomendowanej cenie, kolejno, 399 PLN i 499 PLN.



Zestaw Signature Slim Combo for Business w kolorze grafitowym jest dostępny na stronie www.logitech.com i u autoryzowanych sprzedawców w cenie 549 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Logitech