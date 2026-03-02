HUAWEI Band 11 debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria HUAWEI Band 11 – ultralekkich, inteligentnych opasek, właśnie trafiła do Polski. Designerska i trwała konstrukcja o wadze ok. 17 g i grubości koperty 8.99 mm, w połączeniu z jasnym ekranem 1.62″ AMOLED i intuicyjną obsługą tworzą idealne i przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające z łatwością monitorować samopoczucie. Do dyspozycji użytkowników oddano ponad 100 trybów treningowych oraz zaawansowane funkcje monitorowania regeneracji, faz snu czy analiza fali tętna. Intuicyjna obsługa oraz bateria 300 mAh pozwalają korzystać z opaski nawet przez 14 dni bez potrzeby jej ładowania. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: podstawowej oraz Pro, oferującej ponadto samodzielny GPS, dodatkowe funkcje dla biegaczy, a także większą jasność ekranu.







Trening napędzany dokładnością

Seria HUAWEI Band 11 oferuje ponad 100 trybów treningowych – od biegania po trening siłowy i jogę – rejestrując faktyczny czas ćwiczeń, również z automatycznym wykrywaniem przerw, np. podczas jazdy rowerem po mieście. Po zakończonym treningu można łatwo wygenerować podsumowanie z wynikami w aplikacji HUAWEI Zdrowie i udostępnić je w mediach społecznościowych, a system odznak za osiągnięcia motywuje do dalszej aktywności. Zaawansowany czujnik optyczny umożliwia pomiar pulsu, natlenienia krwi (SpO₂) oraz analizę fali tętna, pozwalając na bieżąco kontrolować kondycję organizmu. Zintegrowany kalendarz wspiera zaś planowanie cyklu menstruacyjnego, a funkcja społeczności Zdrowie umożliwia współdzielenie danych z bliskimi, by razem dbać o zdrowy styl życia i motywować się do działania.



Sen pod kontrolą nauki

Seria HUAWEI Band 11 umożliwia również pełną analizę snu – od faz i jakości odpoczynku po detekcję zaburzeń oddechu. Dzięki monitorowaniu rytmu tętna, poziomu SpO₂ i zmienności rytmu zatokowego (HRV) dostarcza dokładnych danych o regeneracji organizmu. System powiadomień ostrzega, gdy wyniki odbiegają od ustalonych norm. Funkcja monitorowania drzemek oraz intuicyjne ćwiczenia oddechowe pomagają lepiej zarządzać stresem, który bezpośrednio wpływa na jakość snu i codzienne samopoczucie.



Styl i personalizacja na każdy dzień

Smukła konstrukcja (8.99 mm w najcieńszym miejscu koperty) z polerowanego aluminium lub trwałego polimeru (w zależności od modelu) waży zaledwie ok. 17 gramów (w wersji Pro ok. 18 g), zachowując przy tym nowoczesny, energetyczny charakter. Użytkownik ma do wyboru ponad 100 tarcz zegarka, konfigurowalne widżety oraz różne wersje pasków – od dwukolorowego nylonu po oddychający fluoroelastomer. Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 286 × 482 pikseli, z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia wysoką czytelność. Ekran HUAWEI Band 11 cechuje się jasnością do 1500 nitów, zaś w wersji Pro – do 2000 nitów, co sprawia, że obraz pozostaje wyraźny nawet w pełnym słońcu. Funkcja zawsze włączonego ekranu oraz kompatybilność z Android i iOS zapewniają wygodę użytkowania w każdej sytuacji.



Dodatkowe funkcje w wersji Pro

HUAWEI Band 11 Pro został wyposażony w dodatkowe funkcje, których zadaniem jest jeszcze lepsze wspieranie aktywności. Wyposażono go w niezależny moduł GPS, który gwarantuje precyzyjne śledzenie trasy, dystansu i tempa, dzięki czemu użytkownik zawsze pozostaje na właściwym szlaku. Opaska w wersji Pro została także wyposażona w zaawansowane algorytmy - analizujące m.in. bilans kontaktu stopy z podłożem, co pomaga udoskonalać technikę biegu i ograniczać ryzyko kontuzji.



Oferta premierowa

Rekomendowane ceny detaliczne inteligentnych opasek z serii HUAWEI Band 11 prezentują się następująco:

• HUAWEI Band 11 obudową z polimeru za 219 PLN, w wersjach:

- Ze srebrną obudową i fioletowym paskiem z fluoroelastomeru,

- Z czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

• HUAWEI Band 11 ze stopu aluminium za 249 PLN, w wersjach:

- Ze srebrną obudową z białym paskiem z fluoroelastomeru,

- Z beżową obudową i beżowym paskiem z fluoroelastomeru,

- Ze srebrną obudową i zielonym paskiem z fluoroelastomeru.

• HUAWEI Band 11 Pro ze stopu aluminium za 299 PLN, w wersjach:

- Ze srebrną obudową i zielonym paskiem nylonowym,

- Ze srebrną obudową i niebieskim paskiem z fluoroelastomeru,

- Z czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.



Z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 22 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 50 PLN na HUAWEI Band 11 Pro i modele HUAWEI Band 11 z obudową ze stopu aluminium, oraz 40 PLN – na modele HUAWEI Band 11 z obudową z polimeru. Opaski dostępne są u Partnerów Biznesowych firmy: w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x‑kom i Komputronik, operatora sieci Play oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Dostępność różnych wersji oraz oferta mogą różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz mogą ulec zmianie.

























źródło: Info Prasowe - HUAWEI