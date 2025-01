HUAWEI FreeBuds Pro 4 debiutują w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy rok rozpoczyna się od gorących premier Huawei. Na polski rynek trafia prawdziwa perła w świecie bezprzewodowych słuchawek premium – HUAWEI FreeBuds Pro 4. Dzięki doskonałej jakości dźwięku, eleganckiemu designowi i inteligentnym funkcjom, te słuchawki z pewnością spełnią oczekiwania wymagającego odbiorcy. Oferują najwyższej jakości, wiernie odwzorowany dźwięk Hi-Res, doskonałą redukcję szumów i krystalicznie czyste połączenia telefoniczne. Całość uzupełniają wydajne baterie, intuicyjne sterowanie gestami oraz kompatybilność słuchawek z urządzeniami opartymi na systemach iOS i Android. Czy to w pracy, czy w podróży, HUAWEI FreeBuds Pro 4 dotrzymają kroku każdemu wyzwaniu.







Bezstratna jakość dźwięku w jakości CD

Dzięki najnowocześniejszej technologii, HUAWEI FreeBuds Pro 4 oferują zdumiewające, autentyczne brzmienie. Głęboki bas od częstotliwości 14 Hz i zachwycająco czyste wysokie tony do 48 kHz, to zasługa stabilizowanego poczwórnym magnesem, dynamicznego 11‑milimetrowego przetwornika oraz membrany planarnej. Dodatkowo, ulepszony algorytm cyfrowego podziału i potrójnego korektora adaptacyjnego gwarantuje wrażenia słuchowe najwyższej jakości, dostosowując się w czasie rzeczywistym do poziomu głośności, struktury kanału słuchowego i sposobu noszenia.



HUAWEI FreeBuds Pro 4 to pierwsze słuchawki obsługujące bezstratną transmisję 2.3 Mbps, dzięki kodekowi audio L2HC 4.0 od Huawei i ulepszonej technologii NearLink. Certyfikaty HWA Lossless i Hi‑Res Wireless Audio zapewniają, że dźwięk słuchawek urzeka realizmem, niezależnie od urządzenia, z którym są połączone. W celu zapewnienia wysokiej jakości znajdziesz tu także popularny kodek LDAC.



Doskonale wyraźne rozmowy i świetna redukcja szumów

Zaawansowany algorytm redukcji szumów z zastosowaniem AI pozwala na rozmowy w każdych warunkach. HUAWEI FreeBuds Pro 4 wyposażono w mikrofon z odwróconym przewodnictwem kostnym oraz trzy dodatkowe mikrofony, co zapewnia krystalicznie czystą jakość głosu podczas połączeń, nawet przy wietrze o prędkości do 10 m/s i poziomie hałasu do 100 dB. Ruchliwe centrum miasta, hałaśliwy pub, czy zatłoczony pojazd komunikacji miejskiej przestają być przeszkodą dla wysokiej jakości rozmów.



W zestawie ze słuchawkami znajduje się aż siedem różnych wkładek dousznych, w tym zupełnie nowe, trójwarstwowe wkładki z pianki z pamięcią kształtu. Automatycznie dopasowują się do kanałów słuchowych, dzięki czemu tłumią do 30% więcej hałasu otoczenia. Test dopasowania wkładek optymalizuje parametry tłumienia hałasu, co pozwala skutecznie wyciszyć otoczenie nawet podczas lotów czy podróży pociągiem.



Klasyczny design i niezmącona lekkość

HUAWEI FreeBuds Pro 4 to hołd dla elegancji instrumentów smyczkowych. Proces spiekania ceramiki w temperaturze 1480°C sprawia, że słuchawki są niezwykle wytrzymałe i odporne na uderzenia. Korpus słuchawek jest czymś, co można podziwiać bez końca, a wygrawerowane na nim srebrne struny nadają całości blasku i są przyjemne w dotyku. Do wyboru są dostępne trzy warianty kolorystyczne: klasyczna czerń, mroźna biel oraz wyjątkowy, zielony odcień. Słuchawki zostały zamknięte w eleganckim etui o zaokrąglonym kształcie, które waży zaledwie 47 gramów. Każda słuchawka waży jedynie 5.8 g, co w połączeniu z wieloma wkładkami do wyboru pozwala na długie użytkowanie bez uczucia dyskomfortu.



Słuchaj, ile chcesz

Długotrwałe cieszenie się najwyższą jakością dźwięku? Do 6.5 h słuchania bez przerwy, a z doładowywaniem słuchawek w etui: łącznie do 33 h z dala od ładowarki. Po zaledwie 10 minutach doładowywania urządzenie może odtwarzać muzykę nawet przez 2.5 h. Energię w samym etui można uzupełnić w godzinę, zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, np. poprzez zwrotne ładowanie z telefonu lub tabletu. Inteligentne zarządzanie baterią, chroniące ją przed przeładowaniem, przedłuży jej żywotność o 38%. Słuchawkom wystarczy 40 minut w etui, żeby naładować się do pełna. Cechują się też klasą odporności IP54, dzięki czemu mogą bez szwanku stawić czoła deszczowi i treningom w trudnych warunkach.



Wyższy poziom wygody i wszechstronności

HUAWEI FreeBuds Pro 4 pozwalają na odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących bez użycia rąk. Wystarczy skinąć lub potrząsnąć głową. Intuicyjne gesty można spersonalizować w aplikacji. Dodatkowo słuchawki można podłączyć do dwóch urządzeń w tym samym czasie i swobodnie przełączać się między nimi podczas pracy, nauki, czy też ćwiczeń. Słuchawki będą działać z dowolnym telefonem (zarówno z systemem Android jak i iOS), tabletem, laptopem i innymi urządzeniami nadającymi dźwięk przez Bluetooth. Przełączanie się między nimi odbywa się za jednym dotknięciem w wygodnej aplikacji AI Life. Użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei z EMUI 13 lub nowszym skorzystają też z funkcji Audio Sharing, czyli możliwości podłączenia dwóch par słuchawek do jednego źródła dźwięku, co pozwala na dzielenie się muzyczną lub filmową chwilą z drugą osobą.



Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds Pro 4, to 849 PLN. W ofercie premierowej, do 23 lutego br. słuchawki będzie można nabyć z rabatem -100 PLN u Partnerów Biznesowych Huawei: operatora sieci Plus, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro jak i w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. W sklepie huawei.pl użytkownicy otrzymają w prezencie usługę wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki (umożliwia ona zakupienie jednej słuchawki z 50% rabatem).





















źródło: Info Prasowe - HUAWEI