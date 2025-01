ALCOLIFE S6 - nowy alkomat bezustnikowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model ALCOLIFE S6 to pierwszy alkomat z nowej linii „S”. Zaprojektowano go specjalnie z myślą o prowadzeniu testów trzeźwości w firmach oraz służbach mundurowych. ALCOLIFE S6 cechuje wyjątkowa wydajność i prostota użytkowania, dzięki czemu może być sprawnym narzędziem diagnostycznym w różnorodnych środowiskach pracy. ALCOLIFE S6 pozwala na przeprowadzanie błyskawicznych badań trzeźwości bez konieczności stosowania ustników, co znacznie ułatwia i przyspiesza kontrolę, a także zapewnia maksimum sterylności i higieny badania dużej grupy osób. Urządzenie potrzebuje jedynie 4 sekund na wykonanie pełnego pomiaru jednej osoby. Alkomat sprawdzi się zatem idealnie w miejscach, gdzie codziennie testuje się dużą liczbę pracowników, np. w magazynie, zakładzie produkcyjnym czy garnizonie służb mundurowych.







Alkomat wyposażono w zaawansowany sensor elektrochemiczny wyprodukowany w Europie, co przekłada się na stabilne wyniki pomiarów. Urządzenie pozwala stwierdzić kto znajduje się pod wpływem alkoholu i wyeliminować taką osobę z dalszej pracy lub służby. Gdy alkomat wykryje stężenie alkoholu powyżej dopuszczalnej normy, uruchamia się alarm dźwiękowy świetlny i wibracyjny.



ALCOLIFE S6 oferuje szereg funkcji zwiększających jego możliwości, takich jak pamięć pomiarów i eksport wyników na komputer. Można w ten sposób dokumentować i archiwizować pomiary przeprowadzone dla poszczególnych pracowników. Producent wyposażył urządzenie w magnes umożliwiający zamocowanie go w dogodnym miejscu. Alkomat posiada wymienną baterię li-on oraz interfejs ładowania USB-C. Nawet przy intensywnym użytkowaniu może być on podładowywany na bieżąco z laptopa czy tradycyjnego gniazdka, a nawet gniazdka samochodowego.



Urządzenie jest skalibrowane i gotowe do pracy po wyjęciu z pudełka. Wartością dodaną do zakupu jest rok darmowej kalibracji w profesjonalnym serwisie producenta. Pamiętać należy, że to właśnie regularna kalibracja jest gwarancją otrzymywania rzetelnych wyników pomiarów trzeźwości.

Alkomat ALCOLIFE S6 można kupić w sklepie Media Expert w cenie SRP 1399 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ALCOLIFE