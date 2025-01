realme wprowadza na rynek C75

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ogłosiło dziś wprowadzenie na polski rynek realme C75, smartfona wyznaczającego nowy standard wytrzymałości, wodoodporności i odporności na kurz. Urządzenie zostanie zaprezentowane 21 stycznia w Polsce z zaskakującą ceną early bird. realme C75 zapewnia prawdziwą, wszechstronną ochronę, w przeciwieństwie do większości produktów rynkowych, które twierdzą, że są wodoodporne tylko na podstawie jednego stopnia ochrony IP lub najwyższego stopnia ochrony IP68. Stopnie ochrony IP66, IP68 i IP69 reprezentują odrębne, uzupełniające się poziomy ochrony, a nie prostą progresję. Stopień ochrony IP66 chroni przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem, IP68 zapewnia ochronę przed zanurzeniem, a IP69 zapewnia odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Tylko dzięki wszystkim trzem certyfikatom urządzenie osiąga najwyższy poziom odporności na wodę i kurz.







Ta doskonała ochrona jest wynikiem najnowocześniejszej technologii wodoodporności realme, obejmującej zintegrowane uszczelki piankowe, przeprojektowaną konstrukcję wodoodporną i ulepszone komponenty wodoodpornościowe. Innowacyjna funkcja SonicWave Water Ejection dodatkowo zwiększa jego odporność, szybko usuwając do 50% nadmiaru wody z głośnika.



Kompleksowa ochrona dzięki wytrzymałej konstrukcji ArmorShell firmy realme

realme C75 to pierwszy na świecie smartfon, który przeszedł prestiżowy certyfikat Rugged Smartphone Certificate TÜV Rheinland, dodatkowo potwierdzony przez przejście testu odporności na wstrząsy SGS Military Grade Shock Resistance Test (MIL-STD 810H). To osiągnięcie podkreśla jego wyjątkową odporność.



Urządzenie jest napędzane przez innowacyjną ArmorShell Tough Build firmy realme. Ten kompleksowy system ochrony łączy szkło ArmorShell i ochronę ArmorShell, zapewniając niezrównaną trwałość:

• Szkło ArmorShell: To wzmocnione szkło, wzbogacone o 35% boranu litowo-aluminiowego, które zapewnia 2.6-krotnie większą odporność na wstrząsy i 4-krotnie większą odporność na zarysowania niż jego poprzednik. Wytrzymuje upadki z 2 metrów na beton i marmur. To najtwardsze szkło w swojej kategorii cenowej, zapewniające wyjątkową odporność na uderzenia i zarysowania.

• Ochrona ArmorShell: Wyposażony w najmocniejszą i najbardziej odporną na upadki konstrukcję w swojej kategorii cenowej, telefon charakteryzuje się doskonałą amortyzacją wstrząsów i odpornością na upadki dzięki wzmocnionym narożnikom, wewnętrznej amortyzacji i wytrzymałej aluminiowej pokrywie płyty głównej.



Wiodące w branży certyfikaty potwierdzają wyjątkową trwałość realme C75

realme C75 przeszedł rygorystyczne testy i uzyskał wiodące w branży certyfikaty, co potwierdza jego wyjątkową odporność:

• TÜV Rheinland’s Rugged Smartphone Certificate: realme C75 to pierwszy smartfon, który otrzymał ten prestiżowy certyfikat. Urządzenie pomyślnie przeszło testy wodoodporności, pyłoszczelności, odporności na ekstremalne temperatury, odporności na upadki, odporności na wstrząsy i inne, co dowodzi jego wyjątkowej wytrzymałości w ekstremalnych warunkach.

• Passed SGS Military Grade Shock Resistance Test (MIL-STD 810H): Certyfikat ten potwierdza odporność modelu C75 na wstrząsy i różne warunki środowiskowe.



Największa pojemność baterii w segmencie

Największa i najtrwalsza bateria w swojej kategorii cenowej pozwala użytkownikom cieszyć się C75 dzięki dłuższemu czasowi użytkowania i pożegnać się z obawami o niski stan baterii. Smartfon posiada baterię o pojemności 5828 mAh dzięki czemu zapewnia imponujący czas czuwania do 23 dni. Jest również najcieńszym telefonem w swojej klasie, ma zaledwie 7.99 mm grubości.



Dzięki technologii szybkiego ładowania 45 W realme C75 zapewnia niezrównaną prędkość ładowania. Szybkie 5-minutowe ładowanie pozwala na rozmowy do 3 godzin, podczas gdy 50% naładowania osiąga się w zaledwie 38 minut, a pełne naładowanie w zaledwie 90 minut.



Konkurencyjne ceny

realme C75 jest przykładem wyjątkowej trwałości, pokazując niezachwiane zaangażowanie realme w innowacyjność i jakość. Oferując niezrównane połączenie funkcji premium i przystępnej ceny, realme C75 wyróżnia się jako przekonujący wybór na konkurencyjnym rynku smartfonów. Aby uczcić premierę, realme ujawni ekskluzywne oferty „early bird” dla C75 w dniu 21 stycznia. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej szczegółów i skorzystaj z okazji, aby doświadczyć najnowocześniejszej technologii w niesamowitej cenie.















źródło: Info Prasowe - realmy