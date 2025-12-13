HUAWEI FreeClip 2 oraz HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas globalnej premiery pod hasłem „Unfold the Moment”, marka Huawei zaprezentowała HUAWEI FreeClip 2 – drugą generację słuchawek zaprojektowanych do noszenia przez cały dzień, które już 22 stycznia 2026 r. pojawią się w Polsce. Przy okazji wydarzenia zaprezentowano także najnowszy składany smartfon klasy premium – HUAWEI Mate X7, ulepszony tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 oraz absolutnie oszałamiający wykonaniem i możliwościami smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Marka zapowiada także premierę eleganckiego routera HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. Z okazji zbliżających się premier na stronie huawei.pl można zapisać się na ofertę dla najszybszych i otrzymać ekskluzywne kupony rabatowe na wybrane produkty.







HUAWEI FreeClip 2: Stylowe oblicze dźwięku

Słuchawki w kształcie klipsa, HUAWEI FreeClip 2, łączą innowacyjną technologię z otwartą, niezwykle wygodną konstrukcją douszną i eleganckim designem. To redefinicja produktów audio, które nie tylko służą do słuchania, ale stanowią także modny element codziennych stylizacji. Słuchawki ważą zaledwie 5.1 g każda, co sprawia, że są niemal niewyczuwalne na uszach. Zapewnia to niespotykany komfort użytkowania, dopełniony pewnym dopasowaniem i konstrukcją zwiększającą stabilność podczas noszenia.



HUAWEI FreeClip 2 oferują czysty, dynamiczny dźwięk i wyraźne połączenia głosowe dzięki podwójnym przetwornikom oraz procesorowi neuronowemu, wspieranemu przez AI, który zapewnia dziesięciokrotnie wyższą moc obliczeniową względem poprzedniej generacji. Słuchawki są odporne na kurz i wodę (IP57) oraz umożliwiają do 38 godzin słuchania na jednym ładowaniu, co czyni je doskonałym towarzyszem każdego dnia. Słuchawki będą na start dostępne w klasycznych kolorach — niebieskim, białym i czarnym — oraz w nowym odcieniu w kolorze różowego złota.



HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: wyjątkowy wygląd i zasięg w całym domu

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro łączy w sobie unikalny, ozdobny wygląd z niezawodną siecią w standardzie Wi‑Fi 7. Olśniewający pokaz świateł w wyglądzie routera odzwierciedla piękno górskiego wschodu i zachodu słońca, dzięki czemu stanowi idealny dodatek do każdego pomieszczenia. Sprzęt oferuje stabilną sieć, obsługującą połączenia o prędkości do 3.6 Gb/s, zapewniając płynne działanie gier, stron internetowych oraz streamingu. HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, w skład, którego wchodzi router oraz wzmacniacz sygnału, zapewnia płynne działanie Wi-Fi w całym domu na powierzchni do 120 m2.



Jeszcze więcej nowości od Huawei

Globalna premiera, która odbyła się 11 grudnia 2025 r. w Dubaju, była okazją do zaprezentowania również innych flagowych urządzeń marki Huawei. Wśród nich pojawił się smartfon HUAWEI Mate X7, który cechuje się wyjątkowo smukłą, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcję z zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi i wydajnością, a także HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN w wersji Royal Gold Edition, łączący wysoce wyrafinowany styl z technologiczną precyzją. Wśród nowości pojawił się także tablet HUAWEI MatePad 11.5 S – stworzony z myślą o osobach długo korzystających z ekranów podczas nauki lub tworzenia, oferujący przyjazny dla oczu ekran o wysokiej rozdzielczości, idealny do pracy kreatywnej.



Nowe premiery Huawei to coś więcej niż technologiczne innowacje – to manifest podejścia, w którego centrum zawsze stoi użytkownik. W ramach hasła „Now Is Yours”, marka zaprasza do dialogu z konsumentami na całym świecie, budując mosty między kulturami i regionami. Celem Huawei jest, by każdy mógł w pełni cieszyć się radością, jaką niesie postęp technologiczny.



HUAWEI FreeClip 2 oraz HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – oferta przedpremierowa

Z okazji zbliżających się premier na stronie huawei.pl można odebrać kupon rabatowy, obniżający cenę nowych słuchawek lub routera o 100 PLN. W przypadku HUAWEI FreeClip 2, wystarczy do 21 stycznia 2026 r. zapisać się na listę mailingową na stronie KLIK. Dla osób, które chcą skorzystać z kuponu rabatowego na HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, przygotowano oddzielny link do zapisania się do newslettera, co należy uczynić do 14 stycznia 2026 r.: KLIK. Kod rabatowy na wybrany produkt zostanie przesłany w dniu jego premiery – 22 stycznia 2026 r. dla HUAWEI FreeClip 2 oraz 15 stycznia 2026 r. dla HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. Oba kupony wykorzystać można do 8 marca 2026 r.



źródło: Info Prasowe - HUAWEI