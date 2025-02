HUAWEI Mate X6 debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W nowym roku firma HUAWEI kontynuuje ekspansję w segmencie składanych smartfonów i właśnie rozpoczęła w Polsce sprzedaż swojego najnowszego, składanego fotosmartfonu – HUAWEI Mate X6. Najważniejszą innowacją w HUAWEI Mate X6 jest najlepszy aparat, jaki dotychczas znalazł się w składanym telefonie Huawei. Układ Ultra Chroma Camera wyróżnia zaawansowana technologia szczegółowego odwzorowania kolorów z wykorzystaniem kolorymetru, co w połączeniu z zestawem trzech wysokiej jakości obiektywów pozwala na uchwycenie zdjęć i filmów w doskonałej jakości. Smartfon wyróżnia się także niespotykaną w tego typu urządzeniach wytrzymałością, dzięki zastosowaniu na zewnętrznym ekranie szkła Kunlun Glass 2. generacji oraz klasie wodoodporności IPX8.







Niezwykle smukły i lekki

HUAWEI Mate X6, ważąc zaledwie 239 g, jest jednym z najlżejszych składanych smartfonów na rynku. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu zaawansowanych materiałów udało się zredukować wagę urządzenia, zachowując przy tym niebywałą wytrzymałość. Zaledwie 4,6 mm grubości po rozłożeniu sprawia, że telefon jest niezwykle smukły, a zarazem doskonale leży w dłoni. Dzięki innowacyjnemu zawiasowi, który łączy elementy o najwyższej odporności i precyzji, składanie i rozkładanie urządzenia jest łatwe i przyjemne. Dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia opartemu na grafenie telefon utrzymuje niską temperaturę nawet podczas dość intensywnego użytkowania. Wydajna bateria o pojemności 5110 mAh gwarantuje długie godziny pracy, a szybkie ładowanie z mocą do 66 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo zapewnia błyskawiczne uzupełnienie energii.



Przełomowy, składany fotosmartfon

Aparat główny Ultra Aperture XMAGE o rozdzielczości 50 MP i zmiennej przesłonie F1.4-F4.0 pozwala uchwycić wyjątkowe detale zarówno w słabym oświetleniu, jak i przy pełnym świetle dziennym. Unikalny, peryskopowy teleobiektyw 48 MP z 4‑krotnym zoomem optycznym umożliwia przybliżenie każdego obiektu, a zaawansowany system autofocusu sprawi, że zdjęcia będą ostre nawet przy dynamicznych scenach. Dzięki Ultra Chroma Camera odwzorowanie kolorów jest niezwykle precyzyjne – każda scena nabiera wyrazistości i pełni życia. Nawet w słabym oświetleniu, dzięki nowym rozwiązaniom optycznym, każde zdjęcie będzie pełne detali i naturalnych barw. Nowością jest również możliwość wykonania perfekcyjnego selfie przy pomocy tylnego aparatu z mechaniczną przesłoną i podglądem na żywo na zewnętrznym ekranie. Za to tryb Flex‑Stop pozwala na robienie zdjęć z różnych perspektyw, w tym w trybie Time-Lapse. Całość uzupełnia moduł superszerokokątny 40 MP. Fotografia w składanych telefonach nigdy nie była tak doskonała.



Kosmicznie komfortowy ekran

Rozkładany ekran OLED o przekątnej 7.93 cala, wyświetlającym 1.07 miliarda kolorów, zapewnia kosmiczną jakość obrazu. Dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności szczytowej do 1800 nitów ekran doskonale dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Bez względu na to, czy ogląda się na nim filmy, pracuje nad dokumentami czy przełącza między aplikacjami – zawsze oferuje idealną jakość obrazu i płynność działania. Ekran zewnętrzny to równie szczegółowy panel o przekątnej 6.43 cala, z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i szczytową jasnością 2500 nitów.



Wielozadaniowość z kosmiczną precyzją

HUAWEI Mate X6 zmienia sposób korzystania z telefonu. Z pomocą nowoczesnej wielozadaniowości pozwala efektywnie obsługiwać trzy aplikacje jednocześnie na jednym ekranie. Aplikacje mogą dostosować się do rozmiaru ekranu w zależności od tego, czy są uruchomione w pionie, czy poziomie. Dodatkowo można zapisać preferowane układy i jednym kliknięciem uruchomić zestawy często używanych aplikacji, co znacząco przyspiesza codzienną pracę. Dzięki 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej wszystkie aplikacje działają z niezrównaną płynnością, a wielozadaniowość staje się jeszcze prostsza. Z HUAWEI Mate X6 użyteczność zyskuje nową jakość, która umożliwia swobodne działanie w mgnieniu oka – od edytowania dokumentów po intensywne sesje gamingowe.



Ulubione aplikacje na wyciągnięcie ręki

System operacyjny to udoskonalona wersja nakładki EMUI w wersji 15.0, w której znalazło się kilka nowych, przydatnych funkcji. Smartfon oferuje rozszerzoną funkcjonalność dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie, po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów, oferuje szeroki wybór aplikacji z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Posiadacze smartfonów Huawei, korzystający z AppGallery, mogą cieszyć się kompleksowym doświadczeniem na różnych urządzeniach – używając swój smartfon w połączeniu z komputerem Huawei, smartwatchem lub tabletem. Mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym między innymi z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy wirtualnej asystentki Celia.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI Mate X6 wynosi 7999 PLN. W okresie od 3 lutego do 2 marca 2025 r., na huawei.pl oraz u partnerów biznesowych model dostępny jest w ofercie premierowej, w ramach której klienci otrzymają smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 Active w prezencie lub za 1 zł.



Smartfon można kupić w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus. Urządzenie jest także dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w Strefie Marki na Allegro. Kupujący w sklepie huawei.pl dodatkowo przy zakupie otrzymają ochronę ekranu przez 3 miesiące oraz możliwość skorzystania z 20 rat RRSO 0%.



Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u sprzedawców.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI