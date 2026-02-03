2026-02-03 22:00
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
HUAWEI Mate X7 oraz HUAWEI nova 14 Pro

HUAWEI Mate X7 to najnowsza generacja składanych smartfonów premium, która właśnie debiutuje w Polsce. Niezawodna konstrukcja zamknięta w smukłej i lekkiej obudowie łączy się z wyjątkowym designem, oferując niezwykle wciągające doświadczenie dużego ekranu. Do dyspozycji oddano wszechstronny zestaw aparatów z ultrajasnym modułem HDR 50 MP oraz teleobiektywem 50 MP z funkcją makro, umożliwiającymi uchwycenie niezapomnianych chwil. Całość uzupełnia bateria o pojemności 5300 mAh z szybkim ładowaniem, zapewniając długie godziny pracy i rozrywki. Równolegle do sprzedaży trafia model HUAWEI nova 14 Pro, skoncentrowany na perfekcyjnych selfie.



Niezawodna konstrukcja
HUAWEI Mate X7 wyróżnia się konstrukcją zaprojektowaną z myślą o wyjątkowej trwałości i solidności, opartą na przełomowej, trójwarstwowej strukturze ekranu głównego. Ta zaawansowana kompozytowa budowa łączy warstwę z nienewtonowskiego płynu, ochronne szkło UTG o podwyższonej odporności na uderzenia oraz wzmacniającą warstwę z włókna węglowego, dzięki czemu ekran pozostaje cienki, lecz jednocześnie wyjątkowo odporny na odkształcenia. Trójwarstwowa konstrukcja zapewnia 100% wzrost odporności na zginanie oraz 20% większą odporność na uderzenia w porównaniu z poprzednią generacją. Ekran zewnętrzny wzmacnia szkło Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass, stanowiąc pierwszą linię ochrony przed codziennymi wstrząsami.

Solidna budowa opiera się na materiałach klasy premium, gwarantujących niezawodność w wymagających warunkach. Precyzyjnie wykonany zawias ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości zapewnia długotrwałą stabilność i płynność mechanizmu, a powiększony odstęp między częściami ekranu głównego dodatkowo chroni delikatne komponenty. Rama z aluminium klasy lotniczej skutecznie rozprasza energię uderzeń, utrzymując wysoką sztywność przy smukłym profilu, natomiast podwójna certyfikacja IP59 i IP58 potwierdza odporność na wodę pod wysokim ciśnieniem, pył i wysokie temperatury. Obudowę wykończono miękką w dotyku skórą wegańską w głębokiej czerni lub wyrazistej czerwieni, podkreślając luksusowy charakter, a futurystyczna wyspa aparatów – przypominająca kształtem okno stacji kosmicznej – nadaje urządzeniu rozpoznawalny, nowoczesny sznyt.

Fotografia klasy premium
System aparatów HUAWEI Mate X7 został opracowany z myślą o wiernym odwzorowaniu rzeczywistości i maksymalnej wszechstronności w każdych warunkach oświetleniowych. Czujnik True-To-Color zapewnia o 43% lepszą reprodukcję barw względem poprzedniej generacji, oddając sceny z naturalną głębią i szczegółowością. Główny aparat Ultra Lighting HDR 50 MP ze zmienną przysłoną F1.49–F4.0 i dużą matrycą 1/1,28’’ RYYB rejestruje o 31% więcej światła niż w modelu HUAWEI Mate X6, gwarantując doskonałą jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy.

Teleobiektyw 50 MP z przysłoną F2.2 idealnie sprawdza się w fotografii makro, uchwytując najdrobniejsze detale, szerokokątny 40 MP (F2.2) sprawdza się w efektownych krajobrazach i ujęciach grupowych, a zaawansowany autofokus oraz stabilizacja obrazu ze wsparciem AI zapewniają ostrość w dynamicznych scenach. Funkcja korekty mimiki z AI naturalnie poprawia wygląd osób na zdjęciach. Składana konstrukcja dodatkowo rozszerza kreatywne możliwości – po częściowym rozłożeniu urządzenie służy jako mobilny statyw do zdjęć z samowyzwalaczem lub selfie z głównych aparatów, z wygodnym podglądem na ekranie zewnętrznym.

Wciągające doświadczenie dużego ekranu
HUAWEI Mate X7 redefiniuje sposób, w jaki można odbierać treści wizualne na urządzeniu mobilnym. Po rozłożeniu smartfon odsłania imponującą, 8‑calową przestrzeń obrazu, która wypełnia pole widzenia naturalną głębią i szczegółowością. Dzięki rozdzielczości 2444 × 1080 na ekranie zewnętrznym oraz 2416 × 2210 na ekranie głównym, oba panele oferują wyjątkowy realizm obrazu. Zastosowany wyświetlacz HUAWEI X-True gwarantuje niezwykłą płynność, głębię kolorów i naturalne odwzorowanie detali, natomiast szczytowa jasność — 3000 nitów w ekranie zewnętrznym i 2500 nitów w głównym — sprawia, że treści pozostają doskonale widoczne nawet w pełnym słońcu.

W pełnej gotowości do działania
HUAWEI Mate X7 wyposażono w baterię 5300 mAh z technologią superszybkiego ładowania, zapewniającą długie godziny intensywnego użytkowania. Pojemność 512 GB pamięci wewnętrznej i 16 GB RAM umożliwia przechowywanie multimediów oraz płynną wielozadaniowość z wymagającymi aplikacjami, wsparta grafenowym systemem chłodzenia z komorą parową 3550 mm² i przewodnością cieplną 2000 W/m·K.

System EMUI 15.0 wzbogaca obsługę o inteligentne gesty, automatyczną ochronę prywatności poprzez ukrywanie powiadomień przy obserwacji ekranu oraz bezproblemową integrację z ekosystemem Huawei – od smartwatchy po laptopy i telewizory. AppGallery oferuje bogaty wybór aplikacji z kategorii lifestyle, finansów i rozrywki, w tym usługi chmurowe, przeglądarkę, asystentkę Celia oraz pełen dostęp do aplikacji Google. W hałaśliwym otoczeniu dwukierunkowa redukcja szumów ze wsparciem AI eliminuje zakłócenia, zapewniając krystalicznie czyste rozmowy.



HUAWEI nova 14 Pro
W Polsce debiutuje także smartfon HUAWEI nova 14 Pro, który umożliwia uchwycenie najlepszych chwil w unikalnych, perfekcyjnych kadrach. Podwójny przedni aparat 50 MP z autofokusem detekcji fazowej oraz portretowy moduł 8 MP z zoomem 0.8x–5x gwarantują wyjątkową jakość selfie w każdej sytuacji. Tylny aparat 50 MP RYYB z 10-stopniową regulowaną przysłoną f/1.4–f/4.0 doskonale radzi sobie z dynamicznymi ujęciami, wychwytując najdrobniejsze detale, a zaawansowana sztuczna inteligencja automatycznie koryguje mimikę dla naturalnego, realistycznego efektu.

Smartfon wyróżnia się poczwórnie zakrzywionym ekranem OLED o przekątnej 6.78 cala i rozdzielczości 2776 × 1224 pikseli, oferującym niezwykłą szczegółowość obrazu. Adaptacyjna częstotliwość odświeżania do 120 Hz zapewnia płynność animacji i przewijania. Bateria o pojemności 5100 mAh z superszybkim ładowaniem 100 W dostarcza energii na cały dzień – zaledwie 5 minut ładowania wystarcza na ponad 5 godzin oglądania filmów.

Oferta premierowa
Rekomendowana cena HUAWEI Mate X7 wynosi 8999 PLN. Z okazji premiery, kupujący mogą skorzystać ze specjalnej oferty i w okresie od 3 lutego do 8 marca 2026 r. przy zakupie otrzymają w prezencie HUAWEI WATCH FIT 4 Pro. Smartfon dostępny jest u Partnerów Biznesowych firmy: w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Plus oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.

Z kolei rekomendowana cena dla HUAWEI nova 14 Pro wynosi 2999 PLN, zaś w ofercie premierowej w okresie od 3 lutego do 8 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 500 PLN. Urządzenie dostępne jest u Partnerów Biznesowych firmy: w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Plus oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro. Kupujący HUAWEI nova 14 Pro w sklepie huawei.pl otrzymają również dodatkowe etui w prezencie.

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.




źródło: Info Prasowe - HUAWEI
