HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 to tablet z matowym ekranem PaperMatte trzeciej generacji. Nowy wyświetlacz ogranicza połysk powierzchni o 50% i eliminuje 99% zakłóceń świetlnych, dzięki czemu obraz pozostaje ultrawyraźny i czytelny nawet w nasłonecznionym miejscu. Zastosowanie matowego ekranu z technologią ochrony wzroku pozwala ograniczyć zmęczenie oczu, a pojemna bateria zapewnia zapas energii na długi czas. Urządzenie charakteryzuje się szybszym ładowaniem, większą ilością pamięci RAM i wyraźnie lepszą płynnością działania. Pisanie i rysowanie zostały udoskonalone – matowy ekran współpracuje z ultraprecyzyjnym rysikiem, który wiernie odwzorowuje każdy ruch. Cztery głośniki, zaawansowany system notatek oraz niezależna klawiatura sprawiają, że tablet pełni funkcję wielozadaniowego narzędzia pracy, zapewniającego komfort i funkcjonalność zbliżoną do laptopa.







Nowy poziom czytelności

Tablet wyposażono w matowy wyświetlacz LCD o przekątnej 11.5 cala i rozdzielczości 2800 × 1840 (2,8K). Proporcje 3:2 zapewniają większą przestrzeń roboczą niż na standardowych ekranach 16:9, co pozwala zobaczyć więcej i działać swobodniej. Każda scena — od zdjęć po filmy — wygląda po prostu imponująco, dzięki 16.7 milionom kolorów w gamie P3 oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. Wyświetlacz PaperMatte oferuje także maksymalną jasność 500 nitów i kontrast 1500:1. Dodatkowo zastosowano trzy powłoki: ograniczającą zabrudzenia, antyrefleksyjną i antypołyskową, gwarantując ultrawyraźny obraz nawet w nasłonecznionym otoczeniu. Nawet długie godziny pracy czy nauki nie stanowią obciążenia dla oczu. Matowy ekran dba o wzrok, ograniczając emisję niebieskiego światła i eliminując migotanie. Jakość ochrony potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free) oraz SGS (Low Visual Fatigue 2.1). W trybie kolorowego trybu eBook, komiksy i książki z ilustracjami ożywają pełnią barw i szczegółów.



Zamiast zeszytu i laptopa

Do tabletu można podłączyć klawiaturę i rysik. Taki zestaw zapewnia komfort pracy zbliżony do laptopa i umożliwia dopasowanie urządzenia do wykonywanego zadania, bez względu na miejsce – biuro, dom czy szkołę. Odłączana klawiatura magnetyczna działa niezależnie od etui, więc tablet można ustawić tam, gdzie najwygodniej, a klawiaturę położyć na kolanach. Rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) w połączeniu z technologią NearLink zapewniają pełną naturalność pisania. Dzięki wykrywaniu 10 000 poziomów nacisku i praktycznie niezauważalnym opóźnieniom między ruchem a tym, co pojawia się na ekranie, rysik realistycznie odwzorowuje Twój charakter pisma. Matowa tekstura wyświetlacza sprawia, że rysik nie ślizga się — stawia lekki, przyjemny opór, dzięki czemu pisze się jak na papierze, z precyzją i pełną kontrolą.



Aplikacja Notatki HUAWEI pozwala to doświadczenie rozwinąć jeszcze mocniej. Użytkownik może personalizować zapiski, wybierając spośród różnych okładek, naklejek i rodzajów papieru, korzystać z ulepszonego rozpoznawania pisma odręcznego, gotowych szablonów oraz funkcji odtwarzania notatek. Dostępne są narzędzia do szybkiego zakreślania, tworzenia kształtów czy zmiany kolorów oraz sterowanie gestami, co sprawia, że tworzenie nowych notatek staje się intuicyjne i szybkie. W sytuacji braku czasu lub możliwości pisania, narzędzie AI Voice zamienia głos na tekst, pozwalając odciążyć dłonie i sprawnie utrwalać pomysły, plany nauki czy zadania z pracy tak, aby mogły pozostać uporządkowane.



Zawsze pod ręką

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 został stworzony z myślą o maksymalnej mobilności. Przy grubości 6.1 mm i wadze 515 g tablet pozostaje lekki i poręczny, a jednolita, aluminiowa konstrukcja zwiększa odporność na uszkodzenia. Tablet przyciąga wzrok od pierwszego spojrzenia — eleganckie, matowe wykończenie i nowoczesna forma w odcieniach szarości lub zieleni sprawiają, że prezentuje się równie dobrze na biurku, jak i w dłoniach. Magnetyczna antena i technologia Wi‑Fi 6 zapewniają szybkie i stabilne połączenie w dowolnym miejscu. Aż 12 GB pamięci RAM a do tego 256 GB pamięci wewnętrznej na dane, w połączeniu z systemem operacyjnym HarmonyOS 4.3 pozwala robić wiele rzeczy naraz. W sumie można obsługiwać do czterech zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające, co jest szczególnie przydatne np. podczas porównywania ofert i cen. Dzięki temu równolegle można edytować e‑maile i czatować, oglądać filmy w trakcie zakupów online lub robić notatki podczas czytania. Możliwe jest także przesyłanie tekstów, obrazów, linków i plików między aplikacjami i urządzeniami, po prostu przeciągając je i upuszczając. Wygodna współpraca między tabletem a innymi sprzętami Huawei, takimi jak smartfon, laptop, monitor i zestaw słuchawkowy sprawia, że przenośne i wielofunkcyjne biuro można zabrać ze sobą wszędzie.



Ciesz się pełną funkcjonalnością

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 wyposażono w cztery głośniki i algorytmy Huawei Histen 9.0, które optymalizują brzmienie, nadając mu głębię, głośność i czystość – niezależnie od tego, czy ogląda się film, słucha muzyki, czy gra. Dostęp do popularnych aplikacji, także tych od Google, nie sprawi problemów. Z HUAWEI AppGallery pobieranie ulubionych programów jest proste – wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, zainstalować i już można korzystać.

Na tablecie znajduje się też autorska aplikacja GoPaint – profesjonalne, a jednocześnie intuicyjne narzędzie do malowania i rysowania, stworzone przez Huawei we współpracy z artystami. Do dyspozycji jest ponad 100 pędzli oraz funkcję replikowania tekstur, dzięki którym można stworzyć wielowarstwowe prace (do 240 warstw) i odkrywać różne style: ilustrację, cyfrowy szkic, graffiti i wiele innych. GoPaint sprawia, że bez względu na poziom doświadczenia można swobodnie rozwijać swoją kreatywność. Z rysikiem HUAWEI M-Pencil ten sprzęt staje się idealnym towarzyszem każdej artystycznej wyprawy – niezależnie od poziomu zaawansowania.



Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 w zestawie z klawiaturą wynosi 1999 PLN, natomiast, w zestawie z klawiaturą i rysikiem HUAWEI M-Pencil 3. Gen – 2199 . W okresie od 3 lutego do 8 marca 2026 r. trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena będzie obniżona o 200 PLN, odpowiednio do 1799 PLN lub 1999 PLN – w zależności od zestawu.



Tablety będą dostępne w dwóch kolorach: szarym i zielonym. Nabyć je można u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl jak również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Na klientów sklepu huawei.pl czeka specjalny rabat dla studentów, powitalny bonus za zapisanie się na newsletter i możliwość rozłożenia płatności na raty. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły oferty dostępne są u Sprzedawców.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI