Oukitel na targach BUDMA 2026 w Poznaniu

Marka Oukitel, znana z produkcji wytrzymałych smartfonów i tabletów, zaprezentuje swoją ofertę podczas targów BUDMA w Poznaniu – jednego z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej i technicznej. Dla odwiedzających przewidziano wyjątkowe promocje na zakup urządzeń Oukitel, w tym premierowego tabletu Oukitel RT10 Industry. Podczas wydarzenia Oukitel, reprezentowany w Poznaniu przez oficjalnego, polskiego dystrybutora (CK Mediator), zaprezentuje szeroką gamę urządzeń wzmocnionych. Rozwiązania marki kierowane są przede wszystkim do specjalistów z branży budowlanej, instalacyjnej, przemysłowej oraz wszystkich użytkowników aktywnych, którzy oczekują niezawodności i długiego czasu pracy.







Wyjątkową okazją będzie możliwość zakupu premierowego tabletu Oukitel RT10 Industry z dedykowanym skanerem kodów kreskowych 2D, przemysłowym skanerem linii papilarnych oraz przemysłowymi interfejsami wejścia/wyjścia. Oferta ta będzie dostępna w Polsce wyłącznie w ramach zamówień bezpośrednich, w tym właśnie podczas targów BUDMA.



Najważniejsze modele prezentowane na stoisku Oukitel

Na stoisku nr 11 w hali 8A Oukitel zaprezentuje 5 różnych sprzętów, reprezentujących szeroką rozpiętość zastosowań. Wśród nich między innymi model Oukitel WP62, który przyciąga uwagę efektownym designem oraz atrakcyjną ceną. Został wyposażony w pojemną baterię 11000 mAh z funkcją ładowania zwrotnego, dzięki czemu może pełnić rolę powerbanku. Wzmocniona konstrukcja sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się w codziennej pracy w terenie.



W Poznaniu pojawi się też flagowy model marki, czyli Oukitel WP100, wyposażony w imponujący akumulator o pojemności aż 33 000 mAh, zapewniający wielodniową pracę bez konieczności ładowania. Dodatkowo smartfon posiada wbudowany dalmierz laserowy oraz zaawansowany zestaw aparatów, w tym kamerę noktowizyjną, co znacząco zwiększa jego funkcjonalność w terenie.



Wyjątkowe ceny

W ofercie nie zabraknie również wzmocnionego tabletu RT7. Urządzenie oferuje nawet 180 dni w trybie czuwania, płynną pracę oraz dużą przestrzeń na dane. Odporność na trudne warunki środowiskowe sprawia, że RT7 doskonale sprawdzi się na placach budowy, w magazynach oraz w terenie.



Obecność Oukitel na targach BUDMA to potwierdzenie zaangażowania marki w rozwój rozwiązań dla profesjonalistów. Uczestnicy targów będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z urządzeniami, przetestowania ich możliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności, specyfikacji technicznej i atrakcyjnych cen.



W tej ostatniej kwestii odwiedzający markę Oukitel na stoisku nr 11 w hali 8a będą mogli otrzymać specjalny rabat na produkty marki. Z okazji targów na hasło Budma26 można otrzymać zniżkę na produkty marki w sieci Media Expert. Szczegóły w mediach społecznościowych Oukitel. Zapraszamy do odwiedzin na targach Budma.





















