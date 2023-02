Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG wprowadza do sprzedaży w Polsce jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny smartwatch 2‑w‑1 - HUAWEI WATCH Buds. Od innych inteligentnych zegarków wyróżnia go otwierana pokrywa, pod którą znajdują się słuchawki douszne TWS zapewniające pełen komfort podczas słuchania muzyki i prowadzenia rozmów. Ich kluczową innowacją jest rozszerzone sterowanie dotykowe. HUAWEI WATCH Buds łączy w sobie elegancję, wygodę i funkcjonalność – pomimo dużego ekranu AMOLED i chowanych słuchawek TWS, waży zaledwie 66,5 g (bez paska). Urządzenie umożliwia korzystanie z ponad 80 trybów treningowych, funkcji monitoringu snu czy dokładnego pomiaru tętna, a w zależności od trybu oferuje od 3 do 7 dni pracy na jednym ładowaniu.







Inteligentny zegarek i słuchawki. W jednym!

Nowy smartwatch Huawei jest znacznie lżejszy niż łączna waga typowego zegarka i słuchawek TWS wraz z etui do ładowania (około 110 g). Pomimo niewielkich gabarytów, urządzenie wyposażono w duży i czytelny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466. Chroni go zakrzywione szkło 3D osadzone w korpusie ze stali uszlachetnionej w temperaturze 1300°C. Przycisk i koronkę zegarka zdobi 710 żłobień, które idealnie komponują się ze skórzanym paskiem. Prawdziwa magia dzieje się po naciśnięciu przycisku, który unosi tarczę, odsłaniając słuchawki przyczepione do spodu magnetycznej pokrywy. Dzięki zastosowaniu wysoce wytrzymałych materiałów żywotność konstrukcji wynosi ponad 100 000 cykli otwierania i zamykania. Tarcza otwiera się i zatrzymuje w zakresie pomiędzy 10° a 75°, co umożliwia bezproblemowe wyjmowanie i odkładanie słuchawek. Co istotne, obie słuchawki mają identyczną budowę i mogą być używane zamiennie, dzięki technologii wykrywania ich usytuowania. Technologia Adaptive Identification automatycznie koryguje lewy i prawy kanał audio, co pozwola nosić je, zdejmować i odkładać do zegarka bez konieczności zastanawiania się, która jest która.



Słuchawki lekkie jak piórko

W HUAWEI WATCH Buds waga każdej ze słuchawek wynosi około 4 g, a ich rozmiar to jedynie 21.8 x 10.3 x 10.3 mm, więc są aż o 50% mniejsze od tradycyjnych słuchawek TWS. Mimo niewielkich rozmiarów, ich obsługa dotykowa jest intuicyjna i precyzyjna. Wszystko dzięki innowacyjnemu rozszerzeniu obszaru dotyku o małżowinę uszną. Sterowanie odbywa się poprzez wykonywanie gestów na słuchawkach i wokół nich. Dwukrotne dotknięcie krawędzi ucha pozwala odebrać lub odrzucić połączenie albo odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie utworu, a trzykrotne – włączyć lub wyłączyć redukcję szumów. Wygodę i niezawodność kontroli gwarantuje czujnik przyspieszenia, współpracujący z algorytmem AI, który uczy się gestów użytkownika.



Wysoka jakość dźwięk i rozmów

Słuchawki w HUAWEI WATCH Buds są małe, ale wysoce funkcjonalne. Obsługują m.in. aktywną redukcję szumów (ANC) i inteligentną redukcję hałasów podczas rozmów. Osiągają maksymalną głośność ponad 104 dB i wspierają pełne pasmo przenoszenia w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, dzięki czemu odsłuch jest bardzo wciągający i angażujący. Ponieważ każdy ma inną strukturę kanału słuchowego, HUAWEI WATCH Buds wykorzystuje zmodernizowany algorytm Triple Adaptive EQ, który pozwala zoptymalizować działanie słuchawek. Niestandardowa membrana kompozytowa poprawia efektywność niskich i wysokich częstotliwości, co pozwala usłyszeć bogate szczegóły dźwięku.



HUAWEI WATCH Buds obsługuje powiadomienia wibracyjne o połączeniach przychodzących, więc wystarczy podnieść nadgarstek, aby sprawdzić informacje o rozmówcy i nie przegapić ważnego połączenia. Wyjęcie słuchawek umożliwia odbieranie połączeń przychodzących i zapewnia wygodę oraz prywatność. Dwa mikrofony wraz z czujnikiem przewodnictwa kostnego mogą odbierać zarówno wokale, jak i dźwięki otoczenia, podczas gdy czujnik dokładnie identyfikuje dźwięki poprzez pogłos w kościach użytkownika i pochłania jego głos, wyraźnie odróżniając go od hałasów z otoczenia. Wszystkie zebrane sygnały przechodzą następnie przez algorytm redukcji szumów Huawei Deep Neural Network (DNN) w celu dalszego przetwarzania, skutecznie eliminując hałas i wzmacniając wokal.



Zdrowie i ruch pod kontrolą

Opracowany przez Huawei algorytm TruSport pomaga ćwiczyć bardziej efektywnie, a w oparciu o naukową analizę rozwija samodyscyplinę użytkownika i aktywne zarządzanie zdrowiem. Zegarek oferuje ponad 80 różnych trybów sportowych, w tym 10 profesjonalnych. Ręcznie można dodać 70 dodatkowych sportów. Smartwatch zapewnia również profesjonalną analizę danych, plany i porady treningowe, a także system nagradzania za aktywność, co poprawia jakość treningu i pozwala wyrobić lepsze nawyki. Niezależny system GPS zapewnia precyzyjną nawigację i geolokalizację oraz rejestrację tras treningowych z dużą dokładnością.



HUAWEI WATCH Buds obsługuje monitorowanie tętna, natlenienia krwi i stresu przez całą dobę. Udoskonalony HUAWEI TruSleep™ 3.0 sprawia, że analiza snu jest znacznie dokładniejsza, co umożliwia generowanie trafnych wskazówek, jak poprawić jakość snu. Wszystkie powyższe dane dotyczące zarówno aktywności, jak i zdrowia użytkownika są na bieżąco zbierane w aplikacji Huawei Zdrowie. Aplikacja obsługuje również inne profesjonalne kursy, takie jak joga, fitness i trening siłowy.



Pojemna bateria

Bateria zegarka HUAWEI WATCH Buds zasila jednocześnie zarówno zegarek, jak i słuchawki. Po pełnym naładowaniu całe urządzenie może działać przez około 3 dni przy typowym, ciągłym użytkowaniu. Baterie w słuchawkach pozwalają na 4 godziny słuchania, 2.5 godziny rozmowy z wyłączoną redukcją szumów lub 2 godziny z włączonym ANC. Gdy słuchawki nie są potrzebne, można włączyć tryb oszczędzania energii w interfejsie zegarka. Wówczas słuchawki nie będą ładowane, a smartwatch będzie działać nawet przez 7 dni. Smartwatch może pracować samodzielnie, ale w większości przypadków będzie sparowany ze smartfonem. Można go łatwo zsynchronizować z każdym urządzeniem opartym na systemie Android oraz iOS.



Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Buds to 2299 PLN. W Polsce smartwatch dostępny będzie w kolorze czarnym w komplecie ze skórzanym paskiem.



Od 15 do 28 lutego 2023 r. HUAWEI WATCH Buds dostępny jest w specjalnej ofercie przedsprzedażowej, w ramach której zarejestrowani użytkownicy huawei.pl mogą odebrać kupon obniżający cenę o 150 PLN. Nabywcy otrzymają w prezencie wagę HUAWEI Scale 3 o wartości 149 PLN oraz usługę, za sprawą której będą mogli w ciągu roku dokupić zagubioną słuchawkę za połowę ceny. Do zestawu można także dokupić za pół ceny wydłużoną o rok gwarancję oraz dodatkowy pasek do zegarka za 9.90 PLN.



W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają też takie korzyści jak: podwojone punkty w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, szybka dostawa czy też możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %.

















Źródło: Info Prasowe / Huawei