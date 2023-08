Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do Polski zawitał dziś HUAWEI WATCH FIT Special Edition – smartwatch stworzony dla osób aktywnych i dbających o zdrowie. Został wyposażony w duży i wyraźny 1,64-calowy ekran AMOLED HD, wbudowany GPS oraz pojemną baterię, dzięki której można z niego korzystać nawet przez 9 dni. Ten smartwatch to także idealny kompan do uprawiania sportu i zaawansowany asystent zdrowia. Obsługuje ponad 100 trybów treningowych i umożliwia monitorowanie m.in. tętna, jakości snu czy poziomu stresu. Kompaktowe wymiary i niska waga sprawiają, że można go swobodnie nosić przez całą dobę bez uczucia dyskomfortu.







HUAWEI WATCH FIT Special Edition to kolejny model z popularnej serii Watch Fit i podobnie jak jego poprzednik, model Watch Fit New, został wyposażony w duży dotykowy wyświetlacz AMOLED 1,64”, który zajmuje aż 70% powierzchni obudowy. Ekran ten jest wysokiej jakości, ponieważ obsługuje rozdzielczość HD 456 × 280, 326 PPI i 16,7 miliona kolorów. Dzięki temu zapewnia wyraźne wyświetlane treści, także w mniej sprzyjających warunkach. Smartwatch w najcieńszym miejscu mierzy jedynie 10.7 mm grubości i 30 mm szerokości, a jego waga to zaledwie 21 gramów (bez paska). Dzięki niewielkim rozmiarom będzie się świetnie prezentować nawet na drobnej dłoni. Urządzenie dostępne jest w trzech urzekających kolorach: czarnym, różowym oraz morskim.



Całodobowy asystent zdrowotny

Ponieważ HUAWEI WATCH FIT Special Edition jest tak wygodny i lekki, że można go swobodnie nosić przez całą dobę, idealnie sprawdzi się jako prywatny asystent zdrowia. Smartwatch oferuje monitorowanie: tętna, stresu, natlenienia krwi, snu, a także cyklu menstruacyjnego. Nowe funkcje pomiaru tętna oraz snu są aż o 10% dokładniejsze niż w urządzeniach poprzedniej generacji. W dodatku opcja „nie przeszkadzać” zapewni użytkownikowi spokojny, niezakłócony wypoczynek. Po sparowaniu zegarka ze aplikacją HUAWEI Zdrowie, kluczowe dane zdrowotne można wygodnie analizować na ekranie swojego telefonu. Zresztą nie tylko zdrowotne – także wyniki osiągane podczas treningów zapisywane są zarówno na zegarku, jak i w smartfonie.



Efektywniejsze treningi biegowe i pojemna bateria

Lista trybów treningowych w HUAWEI WATCH FIT Special Edition wzrosła aż do 101, za sprawą dodania dyscyplin takich, jak koszykówka, piłka nożna, padel czy e‑sport. Ważną funkcją jest także Running Ability Index, który pomaga trenować znacznie efektywniej. Smartwatch przygotowuje spersonalizowane plany biegowe w oparciu o płeć, wzrost, wagę, tętno, a także intensywność i częstotliwość treningów. Dzięki obserwacji kluczowych danych, takich jak obciążenie treningowe, wydajność i czas regeneracji, użytkownik może lepiej zrozumieć stan swojego ciała oraz szybciej poprawić kondycję. Na trening nie musi już zabierać ze sobą smartfona, ponieważ zegarek ma wbudowany niezależny GPS, który będzie precyzyjnie rejestrować ruch – trasę biegu, prędkość i dystans.



HUAWEI WATCH FIT Special Edition wyposażono także w pojemną baterię, która pozwala korzystać z niego do 9 dni w trybie oszczędnym lub 6 dni przy typowym użytkowaniu. W razie potrzeby 5‑minutowe podładowanie wystarcza, aby zegarek działał przez cały dzień. Natomiast pełne ładowanie trwa zaledwie 45 minut, czyli o 30% szybciej od poprzedniej wersji.



Zawsze modny i gotowy do działania

Wygląd zegarka można też łatwo dopasować do swojego ubrania lub okazji, samodzielnie tworząc tarczę w aplikacji HUAWEI Zdrowie. Wystarczy zrobić zdjęcie swojej stylizacji, a aplikacja wyodrębni z niego kolory i wzory, po czym wygeneruje tarczę z nawiązującymi do nich motywami. Kolejną nową funkcją jest przenoszenie ulubionych zdjęć przyjaciół, rodziny czy zwierząt na nadgarstek. Do wyboru jest także 10 000 gotowych wzorów tarcz. A dzięki funkcji zawsze włączonego wyświetlacza użytkownik nigdy nie musi zgadywać, która jest godzina – wystarczy, że podniesie nadgarstek, a ekran sam się wybudzi.



Kompatybilność z każdym smartfonem

HUAWEI WATCH FIT Special Edition może zostać sparowany z telefonem pracującym na systemie Android lub iOS. Kupując ten zegarek dla siebie lub kogoś bliskiego, nie trzeba się więc martwić o to, czy będzie działać. Urządzenie połączone ze smartfonem obsługuje m.in. zdalne wyzwalanie migawki aparatu, sterowanie muzyką na smartfonie, funkcje znajdź telefon i znajdź zegarek, powiadomienia o połączeniach i wiadomościach przychodzących z aplikacji, a także szybkie odpowiedzi. Zakres i dostępność funkcji mogą różnić się w zależności od rodzaju systemu i modelu telefonu.



Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna smartwatcha HUAWEI WATCH FIT Special Edition wynosi 399 PLN. Smartwatch dostępny będzie od 31 lipca 2023 r. u partnerów biznesowych Huawei, w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz na Huawei.pl.

































Źródło: Info Prasowe - HUAWEI