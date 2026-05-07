HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition to pierwszy kobiecy zegarek z półki ultrapremium w portfolio marki. Powstał on we współpracy ze światowej sławy projektantką biżuterii Francescą Amfitheatrof. Design odzwierciedla naturę budzącą się do życia, harmonijne łącząc 99 naturalnych diamentów z szafirowym szkłem o diamentowym szlifie. Zegarek stanowi element wyrafinowanej biżuterii wieczorowej, który ubiera nadgarstek i nadaje każdej kreacji wyjątkowego szyku. To arcydzieło sztuki użytkowej, celebrujące kobiecą siłę i witalność. Informacje o dostępności w Polsce, cenie i ofercie premierowej HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, zostaną podane do wiadomości w późniejszym czasie.









źródło: Info Prasowe - HUAWEI