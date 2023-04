Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG zainaugurował konkurs HUAWEI XMAGE Awards 2023 (znany do tej pory pod nazwą Next Image). Ta inicjatywa od lat inspiruje i wyzwala kreatywność ludzi z całego świata do robienia niesamowitych zdjęć i filmów, za pomocą smartfonów Huawei. Dziś ruszyła globalna strona konkursu, co stanowi także zapowiedź nadchodzącego startu polskich eliminacji. Konkurs organizowany jest corocznie od 2017 roku, biorą w nim udział fanki i fani fotografii z ponad 170 krajów świata, którzy do tej pory przesłali prawie 4 miliony zgłoszeń. W tym roku konkurs przeszedł rebranding. Nowa nazwa, HUAWEI XMAGE Awards, nawiązuje do XMAGE – przełomowej koncepcji wprowadzonej w 2022 roku, która już dziś jest symbolem innowacji technologicznych Huawei.







Celem projektu jest tworzenie przełomowych rozwiązań w fotografii mobilnej poprzez rozwój systemów optycznych, mechanicznych oraz obrazowania i przetwarzania obrazu w urządzeniach Huawei. W ramach XMAGE tworzone są innowacyjne aparaty fotograficzne, w które wyposażony został m.in. flagowy HUAWEI Mate 50 Pro czy nadchodzący HUAWEI P60 Pro

z ultrajasnym teleobiektywem.



Nowa kategoria Nocny Spacer – by uchwycić ukryte w ciemności cuda

Tegoroczna edycja HUAWEI XMAGE Awards zaprasza do poszukiwania inspiracji w fotografii zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Temat przewodni konkursu to „Zainspiruj Świat”. Ten motyw daje użytkownikom smartfonów Huawei duże pole do popisu – możliwość kreatywnego podejścia do tematu i pokazania własnego stylu fotograficznego. Jak co roku, konkurs ten rozbudza pasję do fotografii mobilnej i rzuca światło na jej wyjątkową rolę w życiu. Swoje prace można przesyłać w następujących kategoriach: Nocny Spacer, Portret, Sztuka i Moda, Plener, Hello Life, Storyboard, Akcja i Film Fabularny. Nocny spacer to nowo dodana kategoria, zachęcająca użytkowników do fotografowania ukrytych cudów nocnego życia, przy użyciu szeregu funkcji aparatu Huawei.



Atrakcyjne nagrody i nowi jurorzy w światowym finale

W tym roku w globalnym finale konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów nagrody głównej, 24 laureatów w każdej kategorii („Najlepszy w kategorii”), 27 laureatów drugiego miejsca oraz 5 wyróżnień. Zwycięzcy mogą otrzymać nagrody pieniężne w wysokości do 10 tysięcy USD. Konkurs zyskał również nowe jury, w którym zasiądzie pięcioro renomowanych jurorów o zróżnicowanych perspektywach i doświadczeniach zawodowych: Chen Xiaobo, wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów; Pei Tongtong, fotograf mody, Jose Ramos, portugalski fotograf krajobrazu, australijska fotografka specjalizująca się w portretach Jessica Hromas i Li Changzhu, wiceprezes Działu Marketingu Strategii Konsumenckiej w HUAWEI Consumer Business Group.

Aby dostać się do światowego finału należy najpierw wziąć udział w lokalnych eliminacjach i zostać ich zwycięzcą. Już niedługo ruszą eliminacje w Polsce, o czym firma będzie informować, licząc na dużą frekwencję i ogromną kreatywność.



Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: https://gallery.consumer.huawei.com





















Źródło: Info Prasowe / HUAWEI