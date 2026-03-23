Hama - Ładowarka samochodowa z Power Delivery o mocy 30 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent Hama właśnie ogłosił premierę swojej nowej ładowarki samochodowej o bardzo nietypowej konstrukcji. Mówimy tu o zgrabnej, czarnej kwadratowej kostce o 4.9 cm wysokości, takiej samej szerokości i 2.2 cm grubości (głębokość razem z wtyczką wynosi 7.5 cm). Podłącza się ją do gniazdka zapalniczki samochodowej i na pewno nie będzie psuć wizualnie deski rozdzielczej. Nic oryginalnego, tak? A co powiecie na wbudowany w ładowarkę… zwijany zapasowy kabelek o długości 70 cm z wtyczką USB-C? Można go jednym chwytem płynnie wysunąć, a po użyciu automatycznie zwinąć z powrotem do obudowy, całkowicie omijając problem plątaniny kabli. W ogóle nie musimy pamiętać o zabieraniu ze sobą przewodu ładującego, gdyż jest on już zaimplementowany.







To jednak nie koniec zaskoczeń, bo ładowarka dysponuje oznaczonym na zielono dodatkowym portem USB-C. Oznacza to w praktyce, że możemy zasilać nią jednocześnie dwa sprzęty mobilne, takie jak smartfon, tablet, słuchawki czy głośnik mobilny albo czytnik e-Booków. Ładowarka jest w stanie przywracać do życia urządzenia z maksymalną mocą 30 W, nie mogło w tym przypadku też zabraknąć obsługi technologii Power Delivery. Dzięki temu podłączone akcesoria elektroniczne są automatycznie rozpoznawane i ładowane w optymalny sposób z samoczynnym dostosowaniem napięcia i natężenia prądu, a także z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem oraz zwarciem. Uwaga, bez problemu osiągniemy maksymalną wydajność 30 W na każdym porcie USB dzięki dwóm oddzielnym obwodom elektrycznym! Za przyspieszony transfer energii odpowiada również technologia Qualcomm Quick Charge 3.0.



Ładowarka samochodowa Hama o mocy 30 W ze zwijanym kabelkiem znajduje się już w sprzedaży. Jej katalogową cenę ustalono na poziomie 89.90 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA