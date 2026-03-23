KIOXIA Super High IOPS SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś opracowanie Super High IOPS SSD firmy KIOXIA, nowego typu dysku SSD umożliwiającego GPU bezpośredni dostęp do pamięci flash o wysokiej prędkości jako rozszerzenie pamięci High Bandwidth Memory (HBM) w systemach AI. Nowy dysk SSD Super High IOPS z serii GP firmy KIOXIA został zaprojektowany specjalnie, aby sprostać rosnącym wymaganiom wydajnościowym sztucznej inteligencji oraz obliczeń wielkiej skali (HPC). Dlatego zapewnia większą pojemność pamięci dostępnej dla GPU i szybszy dostęp do danych dla obciążeń AI. Ewaluacyjne egzemplarze próbne serii GP firmy KIOXIA zostaną udostępnione wybranym klientom przed końcem 2026 roku.







Inicjatywa NVIDIA Storage-Next odpowiada na przewidywane przejście od obciążeń intensywnie wykorzystujących moc obliczeniową do obciążeń intensywnie operujących na danych oraz na rosnącą potrzebę większej przestrzeni pamięci dostępnej dla GPU, obecnie ograniczonej przez rozmiar HBM. Rozszerzenie dostępnej przestrzeni pamięci GPU umożliwia dostęp do większych zbiorów danych oraz poprawia wykorzystanie GPU poprzez zbliżenie większej ilości danych do zasobów obliczeniowych.



Inicjatywa NVIDIA Storage-Next ma na celu skłonienie sprzedawców dysków SSD do projektowania nośników zoptymalizowanych pod kątem obciążeń AI inicjowanych przez GPU. Inicjatywa skutecznie zwiększa pojemność HBM, umożliwiając GPU dostęp do pamięci flash. KIOXIA wspiera inicjatywę NVIDIA w zakresie swoich dysków SSD serii GP, które wykorzystują niskoopóźnieniowe, wysokowydajne pamięci KIOXIA XL-FLASH Storage Class i są wyjątkowo1 przystosowane do tej architektury, oferując większą ilość IOPS, bardziej precyzyjny dostęp do danych (512 bajtów) oraz niższe zużycie energii na operację IO w porównaniu z konwencjonalnymi dyskami SSD TLC KIOXIA.



KIOXIA potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój technologii w dziedzinie AI i obliczeń wielkiej skali poprzez ciągłe innowacje i strategiczną współpracę. Rodzina dysków SSD serii GP firmy KIOXIA została zaprojektowana jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby obciążeń AI. Dodatkowo modele AI szybko skalują się do bilionów parametrów, a okna kontekstowe rozszerzają się do milionów tokenów, co napędza bezprecedensowy wzrost wymagań dotyczących pamięci podręcznej KV (Key Value). W przypadku architektur takich jak Context Memory Storage (CMX) firmy NVIDIA widoczna jest potrzeba rozszerzenia hierarchii pamięci poza pamięć GPU za pomocą wysokowydajnej pamięci masowej. Dyski SSD PCIe 5.0 E3.S serii CM9 firmy KIOXIA, oferujące pojemność 25,6 TB w technologii TLC oraz wytrzymałość na poziomie 3 DWPD, zapewniają wydajność, pojemność i trwałość niezbędne do obsługi tych środowisk wnioskowania komputerowego na dużą skalę. KIOXIA uważa, że ta klasa pamięci będzie odgrywać kluczową rolę w skalowaniu efektywnej, zoptymalizowanej pod względem kosztów infrastruktury wnioskującej sztucznej inteligencji.



Wysyłka próbek rozpocznie się w trzecim kwartale 2026 roku.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA