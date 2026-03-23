Zielona wersja HUAWEI WATCH Ultimate 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rodzina smartwatchy premium HUAWEI WATCH Ultimate 2, powiększa się o zielony wariant kolorystyczny. Koperta wykonana z ultrawytrzymałego stopu cyrkonu jest w nowej wersji ozdobiona ceramicznym bezelem w stylowych kolorach – zieleni i bieli. Z okazji tej premiery Huawei przygotował ofertę na całą serię HUAWEI WATCH Ultimate 2. Seria HUAWEI WATCH Ultimate 2 to najbardziej zaawansowane smartwatche w ofercie marki. Urządzenia wyróżniają się wyjątkową trwałością dzięki zastosowaniu stopu cyrkonu i szafirowego szkła, a także niezależną łącznością zapewnianą przez funkcję eSIM. Model oferuje do 4,5 dnia pracy przy typowym użytkowaniu oraz szereg funkcji monitorujących samopoczucie. Z kolei dzięki możliwości wymiany tytanowej bransolety na pasek z materiału lub HNBR niezwykle łatwo przemienić go z męskiej biżuterii w niezawodnego towarzysza przygód.







Zegarek oferuje profesjonalne tryby sportowe, w tym nurkowanie do 150 metrów, biegi przełajowe czy rozbudowany tryb golfowy. Urządzenie umożliwia również wgrywanie tras i przeglądanie map bez konieczności sięgania po smartfon, co sprawdza się zwłaszcza podczas outdoorowych aktywności. Idealnym towarzyszem w dłuższych wędrówkach jest tryb ekspedycyjny, który pozwala monitorować trasę krok po kroku.

HUAWEI WATCH Ultimate 2, podobnie jak pozostałe smartwatche Huawei współpracują ze smartfonami z systemami Android i iOS, dzięki czemu ich zaawansowane możliwości pozostają dostępne dla szerokiego grona użytkowników.



Ceny i dostępność

Rekomendowana cena HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green wynosi 3999 PLN, zaś w ofercie premierowej od 23 marca do 26 kwietnia 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 500 PLN. Produkt dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl.



W tym samym okresie, z okazji poszerzenia portfolio, rekomendowana cena modelu HUAWEI WATCH Ultimate 2 w kolorze niebieskim – wynosi 3499 PLN oraz czarnym – 2999 PLN. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Każdy z Partnerów Biznesowych samodzielnie decyduje o cenach odsprzedaży produktów Huawei, w związku z czym, oferta lub ceny mogą ulec zmianie. Dostępność może różnić się w zależności od kanału sprzedaży.











źródło: Info Prasowe - HUAWEI