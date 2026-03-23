War Thunder - nowy poziom realizmu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Gaijin Entertainment ma przyjemność ogłosić, że nowa duża aktualizacja „Ninth Wave” do internetowej gry akcji wojskowej War Thunder jest już dostępna dla graczy. Oprócz samolotów IX rangi oraz krajowych maszyn lotniczych z Węgier, aktualizacja wprowadza całkowicie przeprojektowaną fizykę wody oraz efekty wizualne w bitwach morskich! Wśród nowych, kultowych pojazdów znajdują się chiński myśliwiec J-15T, włoski niszczyciel czołgów Centauro II, rosyjski system obrony powietrznej Pantsir-SM-SV oraz francuski lotniskowiec Foch. Dzięki aktualizacji „Ninth Wave” bitwy morskie stały się jeszcze bardziej epickie. Wprowadzono rozpraszanie pod powierzchnią wody, które oblicza rozkład światła w interakcji z obiektami znajdującymi się pod powierzchnią, tworząc wrażenie wewnętrznej objętości w masie wody.







Odbicia na powierzchni wody pod różnymi kątami widzenia są teraz renderowane z większą dokładnością, a renderowanie piany morskiej opiera się teraz na fizyce wirów i rezonansie fal. Poprawiono również interakcję między obiektami a wodą, dzięki czemu wybuchy bomb i ruchy torped są jeszcze bardziej realistyczne.



Chiński wielozadaniowy samolot bojowy J-15T, przeznaczony do eksploatacji na lotniskowcach, z wyglądu przypomina rosyjski Su-33, który posłużył za podstawę dla samolotów serii 15. Jego elementy wewnętrzne są jednak zupełnie inne – wyposażono go na przykład w zaawansowany radar z aktywną matrycą fazową oraz chińskie silniki WS-10B o ciągu z dopalaczem wynoszącym prawie 14 000 kgf każdy. Pilot może przewozić duży arsenał broni niekierowanej i kierowanej, w tym pociski przeciwokrętowe, na 12 punktach podwieszenia.



Centauro II to włoski niszczyciel czołgów na kołach, którego prototyp został zaprezentowany w 2016 roku. W przeciwieństwie do pierwszego Centauro, nowy model wyposażony jest w wieżę HITFACT Mk II, w której automatyczny ładowacz i magazyn amunicji znajdują się za pancerną przegrodą i są oddzielone od załogi, co znacznie zwiększa przeżywalność. W skład uzbrojenia wchodzi skuteczny pocisk DM53 o penetracji ponad 620 mm, zdolny do zwalczania nawet najbardziej zaawansowanych pojazdów opancerzonych. Ponadto Centauro II posiada mocniejszy silnik o mocy 720 koni mechanicznych, który szybko przyspiesza pojazd do prędkości przekraczającej 100 km/h.



Pantsir-SM-SV to zmodernizowany rosyjski system artylerii przeciwlotniczej, zbudowany na mobilnym podwoziu gąsienicowym i wyposażony w ulepszony radar o zwiększonym zasięgu wykrywania oraz dwa nowe rodzaje amunicji. Pociski dalekiego zasięgu 95Ya6M lecą na odległość do 40 km z prędkością 1700 metrów na sekundę. Ich głowica bojowa rozprasza się kilkadziesiąt metrów od celu, zasypując go odłamkami. Nowe, niewielkie pociski TKB-1055 są przeznaczone do zwalczania wielu małych celów z bliskiej odległości, takich jak bezzałogowe statki powietrzne, nadlatujące pociski i lekkie śmigłowce.



Więcej informacji na temat aktualizacji można znaleźć na oficjalnej stronie War Thunder.





























źródło: Info Prasowe - Gaijin Entertai